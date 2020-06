El presidente de Telefónica pide "consensos" y "un gran pacto de transición digital" para la reconstrucción

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha reclamado este martes "consensos" para abordar una reconstrucción basada en el "capitalismo consciente", con un "un gran pacto de transición digital" que aproveche las ayudas europeas que están por llegar, que van a ser "superiores a las del Plan Marshall". Pallete ha pedido "que llegue la ayuda lo antes posible" a la gente y ha recordado que "nunca en la historia hemos tenido un 17% del PIB para reconstruir".

Durante su intervención en la cumbre empresarial de la CEOE, el ejecutivo ha lanzado cinco "recomendaciones": "canalizar" adecuadamente esas ayudas; "reconstruir lo nuevo" con nuevas reglas de competencia y fiscalidad adaptadas a la nueva realidad digital; una reforma de la educación y la formación porque "el 85% de los trabajos que habrá en 2030 aún no se han inventado y si no hacemos nada se agravarán las dificultades"; digitalizar las pymes, que "no es un lujo sino una necesidad", e impulsar ese "gran pacto de transición digital" que ponga "a las personas en el centro".

"La mejor época de nuestra historia nos la han dado los consensos en los últimos 40 años", ha dicho Pallete. "Nuestros padres nos han dejado la mejor España de nuestra historia" y "es nuestra obligación dejar a nuestros hijos la mejor España que podamos recuperando los valores".

El máximo responsable de Telefónica ha alabado la "rapidez" de la reacción de España y UE ante la crisis sanitaria (Han "vuelto a demostrar que ambas se crecen en las dificultades") y ha dicho que "ahora toca legitimidad, consistencia, capital social y capitalismo consciente", porque "esta es una crisis distinta, no hay estigma moral, no es culpa de nadie" y en Europa "las reglas fiscales han cambiado".

"De todas las crisis que España ha sufrido desde el siglo XVI hemos salido con innovación, aranceles, devaluaciones cambiarias o con una mayor integración comercial", pero ahora "las recetas del siglo XX no van a funcionar". Para "descongelar" la economía de la forma "más eficaz posible" solo hay "una herramienta, la innovación".

Pallete ha defendido que, ante el desplome del PIB que se avecina por el confinamiento, "posiblemente el más elevado en tiempos de paz desde 1874", España tiene "mimbres" para capear esta situación y ser "antifrágiles". Venía creciendo el doble que la UE y de encadenar "40 años del periodo más largo de prosperidad de los últimos dos siglos", en los que creó "un PIB equivalente al de las economías de Holanda y Dinamarca" gracias a "la colaboración entre lo público y lo privado".

"Es relevante porque se puede pagar la deuda si el crecimiento del PIB nominal es mayor que coste de la deuda" y conviene huir del "falso dilema de si es público o privado" y elegir entre "Estado o empresa". "Hemos construido un pasado magnífico entre todos y el presente tiene que ser conjunto".

El presidente del antiguo monopolio de las telecomunicaciones ha defendido que el país está "en una buena situación" desde el punto de vista de las infraestructuras, con más fibra instalada que Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Portugal juntas. Sus redes han pasado este examen "con matrícula de honor", en una crisis que ha acelerado la digitalización "como si nos hubieran metido en una cápsula del tiempo y hubiéramos avanzado cinco años", con el teletrabajo multiplicándose por siete, un incremento del comercio electrónico del 50% y un uso de Netflix "multiplicado por seis".

El ejecutivo, que ha alabado el "trabajo espectacular" de los funcionarios públicos para tramitar telemáticamente "más expedientes de suspensión de empleo que en 27 años" y gestionar las ayudas extraordinarias para esta crisis, ha defendido que "CEOE es el marco adecuado" para lanzar este foro. "Ante una crisis sin precedentes está organizando el seminario más completo e importante desde su creación en 1977".