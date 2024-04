Puente, sobre el futuro de los peajes: “Las carreteras no son gratis, o se pagan con impuestos o las pagan sus usuarios”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha planteado el debate de cómo debe ser el modelo de pago por uso de las carreteras, asegurando que España tiene una reflexión pendiente sobre cómo financia sus carreteras, si mediante impuestos o con peajes, según recoge Europa Press.

“Las carreteras no son gratis, o bien se pagan a través de sus usuarios o bien se pagan a través de los impuestos de todos. Tendremos que tomar una decisión e invito a las formaciones políticas a que reflexionemos con responsabilidad”, ha señalado en un foro organizado por 'El Español'.

El ministro ha indicado en ese foro que si la elección es pagarlas con impuestos, se seguirán dando situaciones “no muy justas”, como que un camión que viene de Alemania a su paso por los distintos países de la Unión Europea pague por usar las vías, pero cuando llega a España lo hace gratis.

Puente ha recordado que la política actual del Gobierno es retirar los peajes de todas las autopistas en las que están presentes a medida que van venciendo los contratos con las empresas encargadas de operarlas. “Nosotros lo que estamos haciendo es ir a un sistema uniforme. Hemos ya liberalizado de peajes 1.000 de los 2.500 kilómetros de autopistas que nos encontramos cuando llegamos al gobierno en 2018 y cuando eso esté homogenizado, tendremos que tomar una decisión como país”, ha concluido al respecto.

Tras sus declaraciones, el ministro ha asegurado en la red social X que no ha “reabierto ningún debate”. “He dicho que no nos planteamos el pago por uso. De hecho hemos liberado 1000 km de autopista de peaje” y que “las carreteras no son gratis, o se pagan con impuestos o con peajes” y “que para el pago por uso sería deseable un pacto de país”.

En octubre, la La Comisión Europea dio el visto bueno a la segunda parte del Plan de Recuperación y Resiliencia presentado por España, en la que descarta la imposición de peajes en las autovías. “Ha sido reemplazada por provisiones que promocionan el uso del transporte ferroviario por carretera para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”, aseguró entonces la portavoz de Economía de la Comisión, Veerle Nuyts.

Tiende la mano con la Ley de Movilidad Sostenible

En cuanto al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, cuya aprobación tiene que darse antes de fin de año para recibir un nuevo pago de los fondos europeos, el ministro ha tendido la mano al PP para lograr un consenso en su tramitación.

“Es un proyecto que va a requerir de la aportación de todos y de amplios consensos. A mí me gustaría que esta ley saliera adelante, como mínimo, con el apoyo de los dos grandes partidos de este país. Y creo es posible, no solo deseable, sino que es posible”, ha añadido.

Sobre la transferencia integral de los trenes de Cercanías de Cataluña (Rodalies) a la Generalitat, Puente ha advertido a los catalanes de que esta operación “no será un Bálsamo de Fierabrás”, es decir, que los robos de cable de la catenaria, los arrollamientos o los daños por vandalismo no se van a eliminar con el traspaso de transferencias.

“Lamento mucho decir que no van a desaparecer, aunque es verdad que cuando nosotros hagamos el traspaso también habrá habido una mejora importante de las infraestructuras con las inversiones que se están realizando en este momento”, ha explicado.

Por último, el ministro también ha sido cuestionado sobre sus declaraciones sobre Ouigo, uno de los rivales de la pública Renfe en la alta velocidad, a la que acusa de competencia desleal por tirar los precios de los billetes por debajo de los 10 euros.

“Si al final lo que estamos es yendo a un sistema en el que las tres empresas (Renfe, Ouigo e Iryo) pierden dinero y son los respectivos estados los que tienen que poner el dinero (las tres tienen capital público), lo que estamos diciendo es que el coste de los servicios de alta velocidad lo tienen que pagar los Estados miembros, los ciudadanos, a través de sus impuestos”, ha concluido.