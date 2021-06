Reino Unido prohíbe operar a Binance, una de las mayores plataformas de criptomonedas del mundo

El regulador financiero británico (FCA, por sus siglas en inglés) ha prohibido operar a Binance, una de las mayores plataformas de criptomonedas del mundo. Es uno de los movimientos más destacados realizados por un regulador contra esta plataforma.

En un aviso emitido el 25 de junio, el regulador indica que Binance debe cerrar el negocio el día 30 de junio e informar en su web (binance.com) y resto de canales sociales que no puede realizar actividades reguladas en el país.

La FCA recuerda asimismo que "ninguna entidad del grupo Binance tiene autorización, licencia o registro" para realizar actividades reguladas en Reino Unido.

Binance es una plataforma de intercambio de criptomonedas nacida en China. Bajo la definición de "gran ecosistema crypto" ofrece servicios de compraventa, una tarjeta visa y cuentas de ahorro. Opera en multitud de países. Según datos de TheBlockCrypto citados por el Financial Times, el mes pasado movió más de un trillón y medio de dólares.

Binance ha indicado en Twitter que el aviso se refiere a Binance Markets Limited y que esta "es una entidad legal separada" que no ofrece servicios en la web de Binance. Alega, por tanto, que la notificación "no tiene impacto directo en los servicios que da Binance.com" y que la relación con sus usuarios no cambia.

La advertencia de la FCA llega solo una semana después de que el regulador japonés advirtiera de que Binance estaba ofreciendo servicios sin permiso y sin estar registrada en este país. Además, en abril Bloomberg informó de que Estados Unidos estaba investigando, en relación al uso de las criptomonedas para blanquear dinero, a personas relacionadas con Binance.