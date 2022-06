Ryanair no cancela ningún vuelo pese a la huelga y los sindicatos denuncian que “incumple los servicios mínimos”

Bronca en el primer día de huelga de los tripulantes de Ryanair en España. La aerolínea irlandesa no ha cancelado ningún vuelo en el país pese a la convocatoria de paros de sus trabajadores, como ha confirmado la propia empresa. El decreto de servicios mínimos del Gobierno no cubre el 100% de los vuelos, con una protección entre el 36% y el 82%, según los casos. Los sindicatos USO y Sitcpla han denunciado que Ryanair “está incumpliendo los servicios mínimos” y “vulnerando el derecho de huelga” de la plantilla, algo que van a denunciar ante la Inspección de Trabajo.

Este viernes, 24 de junio, tiene lugar la primera de las seis jornadas de paros de veinticuatro horas que han convocado los sindicatos USO y Sitcpla al inicio del verano. Su objetivo: exigir que Ryanair que siga negociando el convenio colectivo con ambas organizaciones, después de que se levantara de la mesa para negociar con CCOO. Los paros se extenderán a los días 24, 25, 26 y 30 de junio, y los días 1 y 2 de julio.

Tras la falta de acuerdo entre Ryanair y los sindicatos, el Ministerio de Transportes decretó el miércoles los servicios mínimos, con una protección de hasta el 82% de los vuelos. Sin embargo, Ryanair no ha cancelado ningún vuelo. “Para hoy había programados, según hemos cotejado en Aena, 438 vuelos, y todos han sido notificados a los trabajadores como servicios mínimos”, indican en USO.

Desde el equipo de comunicación de Ryanair confirman que “de momento no han cancelado ningún vuelo” y apuntan que “parece que se espera un impacto mínimo” de la huelga. elDiario.es ha preguntado a la aerolínea irlandesa cómo puede mantener la totalidad de los vuelos, si los servicios mínimos fijados por Transportes no cubren el 100% de estos, pero no ha recibido respuesta al respecto.

“Todos los trabajadores”, citados a servicios mínimos

“Nos ha cercenado totalmente el derecho de huelga. No ha habido posibilidad de que los trabajadores ejerzan este derecho”, denuncia Ernesto Iglesias, responsable de Vuelo de USO Sector Aereo.

Sabéis dónde están todos los tripulantes de Ryanair? TRABAJANDO porque la aerolínea ha boicoteado la huelga y ha vulnerado el derecho que tienen sus trabajadores para luchar por sus derechos pic.twitter.com/18XzaaOcMI — Confederación USO (@USOConfe) 24 de junio de 2022

Iglesias indica que los trabajadores recibieron ayer “cartas en las que se informaba que todos los vuelos eran servicios mínimos y que, si no atendían los vuelos, podían ser represaliados disciplinariamente, incluso con el despido”.

USO denuncia que han sido citados a sus puestos “al 100%” de los trabajadores y trabajadoras que tenían que trabajar hoy en las bases españolas y, además, que se han aumentado las personas convocadas a sus puestos en “imaginarias (guardias en el aeropuerto)”.

“Tras recabar los datos de imaginarias, Ryanair ha citado a un 80% más de personal que en un día normal”, aseguran en USO. “Sangrante por ejemplo es el caso de Ibiza, donde un viernes normal hay cero personas de imaginarias y hoy han sido citado como servicios mínimos dos”.

Denuncia ante la Inspección de Trabajo

El sindicato ha advertido de que denunciará los hechos ante la Inspección de Trabajo. “Todo eso lo pondremos en conocimiento de la Inspección de Trabajo y la Dirección General, para que supervise con más detenimiento e interés lo que ya ha hecho”, ha explicado Iglesias.

En convocatorias pasadas de huelgas en Ryanair, los sindicatos han visto cómo la justicia anulaba a posteriori los servicios mínimos decretados por el Gobierno por “abusivos” y también cómo se ha condenado a la aerolínea por vulnerar el derecho de huelga.

La sensación de los sindicalistas es de impotencia ante los “abusos” de la compañía y exigen al Gobierno de coalición que tome cartas en el asunto. “Esperamos que la empresa cumpla con los servicios mínimos y no aplique el 100% en las próximas jornadas de huelga”, ha añadido el representante de USO.

Aún quedan cinco días más de paros convocados en España entre lo que queda de junio y principios de julio, que se suman además a las huelgas en otros países europeos: Bélgica, Portugal, Francia e Italia. En Bélgica, con paros convocados este martes tanto para pilotos como para tripulantes de cabina, la compañía sí ha cancelado vuelos.