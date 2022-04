S.O.S. del personal de la Seguridad Social: “Estamos cerca del colapso, es casi imposible dar citas a la ciudadanía”

Los trabajadores y trabajadoras de la Seguridad Social están haciendo saltar todas las alarmas. CCOO, UGT y CSIF denunciaron hace unos días “la situación insostenible” del organismo público que gestiona prestaciones tan importantes como las pensiones, los permisos por nacimiento de hijos (antiguos paternidad y maternidad), el ingreso mínimo vital e incapacidades, entre muchas otras. “No puede ser que sea casi imposible dar citas para atender a la ciudadanía”, denuncia Ignacio Galán, de CCOO. “Tenemos gente de Madrid que se ha tramitado la pensión en Ciudad Real porque era casi imposible conseguir una cita”, ha añadido.

CCOO ha presentado este jueves tres informes sobre el estado de personal de la Seguridad Social: uno sobre el presente, que el sindicato sitúa cerca del colapso; un segundo sobre el deterioro de la plantilla en los últimos años, donde señalan 2012 como un punto crítico en la falta de reposición de los trabajadores que se jubilaban y la carencia de oposiciones para reforzar al personal; y, por último, un tercer estudio sobre las previsiones de jubilaciones de los próximos años, que se cuentan por miles en una plantilla muy envejecida.

Actualmente, el número total de empleadas y empleados públicos que prestan sus servicios efectivos en la Seguridad Social es de 23.238, han explicado Ignacio Galán, responsable del sindicato en este organismo público, y Juana Olmeda, secretaria general de FSC-CCOO. “Desde 2009 hasta el final del año pasado, ha habido una pérdida de más de 6.000 personas, la quinta parte de la plantilla”, ha denunciado Olmeda, que ha advertido de que los trabajadores no pueden ofrecer un buen servicio público a los ciudadanos.

La situación “se ha venido paliando gracias al gran trabajo y a la dedicación de los trabajadores y trabajadoras”, ha advertido la responsable sindical. Pero en estos momentos ni este sobreesfuerzo está cubriendo los déficits del organismo, ha denunciado Ignacio Galán. “Hoy por hoy acudir a la Seguridad Social para cualquier gestión, como el IMV o la tramitación de una pensión, es una carrera de obstáculos”, han lamentado los sindicalistas.

Dos tercios de la plantilla se jubila en diez años

A día de hoy el personal no llega a todo el trabajo que gestiona la Seguridad Social, pero en los próximos años la situación es crítica, aseguran los sindicatos más representativos. La plantilla está muy envejecida tras tantos años sin convocatorias suficientes de plazas en el organismo público: el personal menor de 50 años supone actualmente menos del 20% de la plantilla de la Seguridad Social.

Esta situación hace que en el futuro muy cercano se vayan a producir salidas por miles en materia de jubilaciones. CCOO ha advertido de que en cinco años se jubilarán 6.321 empleados públicos, el 28% de la plantilla actual, pero en diez años las bajas alcanzarán casi a dos tercios del personal: al 64,33% de los trabajadores.

Por ello, los tres sindicatos más representativos (CCOO, UGT y CSIF) han reclamado al Gobierno la puesta en marcha pasa por una convocatoria urgente de una Oferta de Empleo extraordinaria que cubra las vacantes actuales y futuras. “El año que viene perdemos 2.000 efectivos: 500 de Tesorería, 500 del INSS y los del ingreso mínimo vital. En total, son 2.000 personas”, ha indicado el responsable del sindicato en la Seguridad Social.

Como la situación es tan crítica, en CCOO reclaman un “Plan de Choque” que permita cubrir las vacantes en estos momentos con trabajadores temporales, a la vez que se tramita una Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria para estabilizar estos puestos. Un proceso que se puede demorar varios años dada la magnitud del personal requerido, “unos 7.000 trabajadores” para ofrecer un buen servicio, según CCOO.

Alerta sobre la “brecha digital”

En los sindicatos reconocen que la modernización de los servicios públicos lleva a la digitalización de muchos trámites, sin atención presencial en oficinas, pero advierten de que la tecnología también presenta problemas por su implantación acelerada para “tapar” la escasez de personal y por la falta de formación y de buenos equipos informáticos en las oficinas del organismo público.

“UGT, CSIF y CCOO no estamos en contra del avance indiscutible de las nuevas tecnologías. Pero no reconocer la 'brecha digital' existente, en esa tan nombrada España vaciada, es obviar la realidad de nuestro país”. Los sindicatos denuncian que la ciudadanía no obtiene cita previa “e irremediablemente debe dirigirse a la gestión privada, para dar solución a sus problemáticas”. Por ejemplo, el “acceso a su pensión pública, vidas laborales, IMV o cualesquiera otra trámite con la Seguridad Social que, después de muchos años cotizando, no obtener un servicio público merecido de calidad al que tienen derecho denota una falta de irresponsabilidad y de respeto hacia el conjunto de la ciudadanía”, critican.

CCOO ha explicado este jueves que hay pendiente una reunión con le Ministerio de la Seguridad Social, dirigido por José Luis Escrivá, para abordar esta cuestión. “Damos una oportunidad al ministro hasta el día 20 y en función de lo que nos diga, veremos. Organizaremos movilizaciones si la respuesta que nos dan no es satisfactoria”, ha advertido Galán.