Los sindicatos devuelven al Gobierno la responsabilidad de subir el SMI: "No va a haber acuerdo con la patronal"

Regreso de la 'pelota' del SMI en 2021 al Gobierno. El aumento del salario mínimo interprofesional generó una importante división en el seno del Ejecutivo de coalición a finales de año, con la ministra de Trabajo encabezando la defensa de su incremento y la parte socialista del Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, proclive a su congelación al menos al comienzo de 2021. El gobierno de turno es el responsable de decidir el SMI cada año, pero en este escenario de división interna el Ejecutivo de Sánchez pospuso la decisión y la dejó en manos del diálogo social, con el mensaje de que lo idóneo era que sindicatos y patronales pactaran el incremento, que se podría aprobar ya entrado 2021. CCOO y UGT devuelven ya la pelota al Gobierno y emplazan a que decida que quiere hacer con el SMI, porque ven imposible alcanzar un acuerdo con los empresarios.

"No va a haber acuerdo con la patronal, porque es que le han dado toda la baraja en la mano", respondía este miércoles el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en una rueda de prensa sobre las prioridades del sindicato de cara a 2021. "Como el Gobierno, en este caso la vicepresidente tercera, dijo que si no había acuerdo esto no tocaba, ya digo yo que con CEOE en estas circunstancias no va a haber un acuerdo, porque no van a querer", ha continuado Sordo. En CCOO advierten de que no hay reuniones programadas en estos momentos en la mesa de diálogo social sobre el SMI.

En el mismo sentido se pronuncian en UGT, donde reconocen que no hay confianza en poder alcanzar un acuerdo con los empresarios en este sentido. Pepe Álvarez, secretario general del sindicato, también señaló la semana pasada los mensajes del Gobierno que han dificultado que se pueda negociar realmente con las patronales. "Quiero pedir al Gobierno que haga pedagogía y que cuando opine lo haga con elementos fehacientes, comprobables y que, si no se hace así, lo que se está es contribuyendo a crear el caldo de cultivo de fenómenos contrarios a la democracia y la estabilidad", expuso.

Que el Gobierno decida "ya" cuándo subirlo

"Que sepa el Gobierno que esta patata no se puede resolver en esta coyuntura desde el diálogo social. Pero porque una parte no quiere, no porque nosotros no estuviéramos dispuestos. Por tanto, el Gobierno tiene que decidir qué hace y el tiempo es ya", ha advertido Unai Sordo.

Tanto CCOO como UGT piden al Ejecutivo por tanto que no se escude en el diálogo social, que ya dan por imposible, y que aclare sus diferencias internas sobre el SMI. Los sindicatos mayoritarios reclaman al Gobierno que clarifique si va a subir el SMI, ahora situado en los 950 euros al mes en 14 pagas, y cuándo pretende hacerlo. Ambas organizaciones reclaman que sea lo antes posible, para que los trabajadores con salarios más bajos vean aumentar sus rentas, y recuerdan sus propuestas: de un mínimo del 1,8% en el caso de CCOO y de un 5% en el de UGT, hasta los 1.000 euros mensuales.

"El SMI mejor si se sube a mediados de año que si no se sube, pero de qué lo van a hacer depender. ¿De que suba el PIB? Si los datos adelantados del cuarto trimestre dicen que el PIB no va a caer, no va a subir mucho, pero va a estar entre el 1 y el 1,3%, según el Banco de España", ha anotado Sordo este miércoles. Los sindicatos reconocen que la situación económica es complicada, pero consideran que el aumento del SMI es una medida que contribuirá a la recuperación económica, gracias al empuje del consumo y de la demanda interna.

La 'pelota' sobre el salario mínimo vuelve a situarse por tanto en el tejado del Gobierno, que es quien tiene la responsabilidad legal de acordar la subida del SMI. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue defendiendo la necesidad de subir estos salarios más bajos, dentro de la política de sostenimiento de rentas del Ejecutivo en esta pandemia, y con el respaldo además de las decisiones del resto de países europeos, que han abogado por su incremento pese a la crisis por la COVID-19. Por otro lado, en el sector socialista del Gobierno han mantenido hasta el momento la necesidad de posponer esta decisión hasta un escenario de mejoría económica y recuerdan que en otros países europeos no se habían acordado en el pasado incrementos del SMI tan abultados como en España, de un 29% si se tiene en cuenta los dos últimos años. Está por ver qué posición se impone finalmente en el Consejo de Ministros.