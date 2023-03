Sindicatos de la Inspección de Trabajo denuncian al Gobierno ante la Comisión Europea y avisan de una huelga indefinida

Nueva escalada en el conflicto en la Inspección de Trabajo. La mayoría de sindicatos en el organismo público han presentado una denuncia contra el Gobierno español ante la Comisión Europea por incumplir un acuerdo con mejoras laborales para la plantilla, que ya ha ocasionado tres días de huelga y cuyo conflicto sigue abierto. Los representantes de los trabajadores se han personado ante las autoridades europeas porque algunas medidas comprometidas estaban incluidas en el Plan europeo de Recuperación por la pandemia, por lo que denuncian que el Ejecutivo está incumpliendo este compromiso con Bruselas, y avisan de una posible huelga indefinida a partir de mayo.

La denuncia ante la UE, presentada este miércoles, ha sido apoyada por la mayoría de sindicatos: CCOO, CIG, CSIF, SITSS, SISLASS, UPIT y USESS. Algunas organizaciones han tenido muchas dudas de dar este paso, reconocen fuentes sindicales a elDiario.es. “Seguimos con una absoluta falta de información y la plantilla está ya muy desmotivada”, añaden estas fuentes, que se han terminado uniendo a la iniciativa.

UGT por su parte no se ha adherido a esta acción, ya que consideran que “no tiene mucho recorrido y no va a ser útil para agilizar” las medidas que se reclaman. Sin embargo, el sindicato se mantiene en el conflicto para que salgan adelante las mejoras pactadas y no descarta participar en huelgas y otras movilizaciones.

En concreto, la denuncia ante Bruselas se refiere a la elaboración de una nueva relación de puestos de trabajo (RPT), con medidas como el refuerzo de la plantilla en la Inspección, pero también otras reclamaciones muy esperadas, como adecuar categorías profesionales y retribuciones, así como reforzar el apoyo administrativo y tecnológico de las oficinas de la Inspección, explican a este medio desde los sindicatos. La falta de recursos se une a una “sobrecarga de trabajo” cada vez mayor, indica la representación de la plantilla, que está desgastando al personal.

Contra los ministerios de Trabajo y Hacienda

El Ministerio de Trabajo comprometió esa nueva RPT con los sindicatos en un acuerdo el pasado 7 de julio de 2021, pero no se ha llegado a cumplir, lo que ha derivado en un conflicto laboral que se alarga durante meses. Aunque los representantes de la plantilla acusan al Ministerio de Hacienda y Función Pública, dirigido por Maria Jesús Montero, de bloquear las mejoras acordadas, también denuncian que el departamento de Yolanda Díaz debe hacer prevalecer sus acuerdos dentro del Ejecutivo.

Fuentes de Trabajo apuntan que “siguen trabajando” para que se despliegue todo el acuerdo con la plantilla, pero recuerdan que ya han reforzado el personal y el presupuesto del organismo, dentro de sus competencias, y que se sigue dialogando a nivel interno para que salgan adelante todas las medidas pactadas con la plantilla.

Hace unos días, antes de presentar la denuncia ante la Comisión Europea, los sindicatos enviaron una carta a la vicepresidenta Díaz pidiendo una reunión para buscar soluciones al conflicto, muestras fuentes sindicales. “No nos ha respondido”, indican.

Como la nueva RPT para la Inspección de Trabajo se incluyó también en el Plan europeo de Recuperación, en concreto en el Componente 11 para la modernización de las administraciones públicas, los sindicatos han presentado finalmente esta denuncia, que señala específicamente a los ministerios de Trabajo y de Hacienda y Función Pública.

Desde CSIF apuntan que la denuncia pretende llamar la atención de las instituciones europeas para que aperciban a España y que hagan que se comprometa a destinar los recursos comprometidos para reforzar la Inspección de Trabajo.

Huelga a partir de mayo

Para los sindicatos denunciantes, esta iniciativa ante Bruselas pone en marcha una segunda fase de movilizaciones. “En estas primeras tres semanas se va a profundizar en la tarea informativa y en la realización de asambleas de trabajadores y trabajadoras”, indican en un comunicado.

Después, en el mes de mayo prevén de nuevo una convocatoria de huelga, “convocatoria que nacerá con la voluntad de transformarse en indefinida antes del verano si los ministerios implicados y el Gobierno siguen en el empeño de mantener a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en su actual situación de precariedad”, avisan al Ejecutivo.

Esta tarde, la Dirección General de la Inspección de Trabajo ha convocado una reunión con los representantes de los trabajadores, aunque del orden del día no se aborda el actual conflicto, indican desde los sindicatos, que intentarán abordar este tema y buscar soluciones que eviten alargar más el conflicto.

“Desearíamos evitar una confrontación que pondría a esta institución 'patas arriba' pero como ya hemos dicho en anteriores comunicaciones: no está en nuestra mano evitarlo cuando el deterioro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está llegando a unos niveles insostenibles y observamos que todos los responsables políticos con capacidad para poner las soluciones miran hacia otro lado y eluden su responsabilidad”, sostienen los sindicatos.