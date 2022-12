La Inspección de Trabajo vive su primera huelga para exigir más recursos y las mejoras laborales prometidas

La Inspección de Trabajo ha vivido este miércoles su primera jornada de huelga en todo el organismo público, vigilante del cumplimiento de las normas laborales. Con versiones muy distintas sobre el seguimiento, los sindicatos convocantes celebran un “éxito de convocatoria”, con centros de trabajo “prácticamente vacíos”, mientras que en el Ministerio cifra los trabajadores en huelga por debajo del 10%. El paro es el primero de tres días de huelga convocados para exigir las mejoras laborales y ampliación de recursos comprometidos en julio de 2021 y que aún no se han cumplido.

“El éxito de la convocatoria es palpable, la primera vez en la historia de la Inspección que todos los colectivos que la componen confluyen en una movilización de estas características y ello debería obligar a este Gobierno a revisar las decisiones que hasta la fecha ha ido imponiendo”, destacan los convocantes (CCOO, CIG, USSES, SITSS y SISCLASS).

Los sindicatos UPIT, UGT y CSIF, que también reclaman al Gobierno que cumpla con el acuerdo alcanzado, no se han sumado a la convocatoria de paros.

El motivo de la movilización radica en el incumplimiento del acuerdo de mejoras que el Ministerio de Trabajo suscribió con los representantes de la plantilla en julio del año pasado, un retraso del que los sindicatos culpan a Hacienda. Entre las mejoras pactadas destaca la elaboración de una nueva relación de puestos de trabajo, con medidas como el refuerzo de personal, pero también otras reclamaciones muy esperadas, como adecuar categorías profesionales y retribuciones, así como reforzar el apoyo administrativo y tecnológico de las oficinas de la Inspección, explican a este medio desde los sindicatos.

Conflicto entre Hacienda y Trabajo

Los sindicatos responsabilizan del incumplimiento sobre todo a Hacienda, aunque también a Trabajo por no lograr sacar adelante el compromiso adquirido. El conflicto ha generado ya muchas quejas, varias movilizaciones y, finalmente, varios de los sindicatos han optado por la convocatoria de huelga los días 21 de diciembre, 25 de enero y 22 de febrero.

Las diferencias entre el Ministerio de Yolanda Díaz y el de María Jesús Montero por este tema es evidente. “Se está negociando en el seno del Gobierno. Tiene que ver con un tema presupuestario, se está negociando. Como saben la posición del Ministerio de Trabajo es muy conocida, ahí lo dejo. Así que a resultas de que el Gobierno decida”, respondió esta semana Yolanda Díaz.

En cambio, desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública respondieron a este medio que el compromiso presupuestario en esta materia ya está cumplido, en opinión del departamento que dirige María Jesús Montero.

“No es un desatino afirmar que los acuerdos están para cumplirlos, esa es nuestra exigencia, pero no debe perderse de vista que está en juego el futuro de un servicio público esencial. Dejarlo en el abandono actual es apostar por poner en cuestión la capacidad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para responder a los requerimientos de la ciudadanía que recaen sobre la misma”, denuncian los sindicatos convocantes de la huelga.

De momento, si no se cumplen las medidas, los sindicatos ya avisan de una segunda jornada de huelga el próximo 25 de enero. En las organizaciones de inspectores no convocantes, la intención es esperar a ver qué ocurre este mes de diciembre, por si hay algún cambio. Pero si no lo hay, estudiarán qué medidas de movilización, según fuentes sindicales.