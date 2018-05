Los sindicatos se plantan frente a la sede de la CEOE: "Este país se puede permitir subir los salarios"

Cientos de trabajadores se han concentrado esta mañana a las puertas de la sede de la CEOE en Madrid al grito de "patronal usurera" y algunas llamadas a la "huelga". Las advertencias de CCOO y UGT sobre el aumento de las movilizaciones para conseguir avances en derechos laborales se han plasmado este martes en concentraciones en toda España frente a las organizaciones patronales para exigir un aumento salarial contundente en la negociación colectiva. "Si no hay acuerdo, habrá conflicto permanente", reiteran los sindicatos. Las conversaciones se encuentran atascadas, con la subida salarial como principal escollo, y con un clima cada vez más tenso entre sus protagonistas, que se acusan de inmovilismo.

La reunión de este lunes entre ambas partes se saldó con un comunicado muy crítico de la patronal. La CEOE y Cepyme acusaron a las organizaciones de trabajadores de una "falta de compromiso para la consecución del acuerdo" y "buscar cualquier excusa para romper la negociación". El año pasado no se llegó a ningún acuerdo en la negociación colectiva a nivel estatal, que supone una referencia para los acuerdos laborales de menor rango.

Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de Comisiones Obreras, Unai Sordo, han acusado este martes a los representantes de los empresarios de mentir y han asegurado que mantienen sus esfuerzos para llegar a un acuerdo en la negociación, "pero no nos vale cualquier acuerdo", ha precisado Sordo. El líder de CCOO ha defendido que "este país se puede permitir sobradamente subir los salarios" y ha llamado a que el crecimiento de la economía y los beneficios de las empresas lleguen a los trabajadores.

El secretario general de UGT ha sostenido que "no hay argumentos" para no aprobar un aumento salarial contundente y ha recordado que en este país "hya salarios de miseria". Según la OCDE, con datos de 2015, España es el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de trabajadores pobres.

Las propuestas salariales

Los empresarios proponen una subida salarial con una parte fija de "hasta un 2%" más una parte variable que se negocie en cada convenio, en la que se tengan en cuenta cuestiones como "la productividad, el empleo, la formación, la reducción del absentismo, entre otros", explican. Ese "hasta" es una de las principales críticas de las organizaciones sindicales, que recuerdan que "un 0,2%" está también dentro de esa referencia.

CCOO y UGT piden una subida mínima de los sueldos de un 3,1%, en la que se incluye una parte en concepto de recuperación de poder adquisitivo perdido (1,5%) más la inflación (1,6%). A este mínimo, consideran que habría que ampliar una parte en función de la productividad, según el sector de actividad y las empresas afectadas. Los sindicatos exigen también una subida mínima por convenio de 1.000 euros para los salarios más bajos, "un objetivo irrenunciable", ha destacado Pepe Álvarez.

Otro de los conflictos pasa por la cláusula de revisión salarial que exigen los sindicatos y que se dejó de incluir en los acuerdos con la crisis. La patronal se niega en rotundo a incluir esta medida mientras los representantes de los trabajadores consideran que no hay ningún motivo para que no incluir este punto, diseñado para garantizar que los salarios no pierden poder adquisitivo si los precios suben por encima del incremento pactado.

"Hoy con la lucha se puede"

El líder de UGT ha reiterado una de las ideas más presentes del pasado Primero de Mayo: "Hoy con la lucha se puede". Las manifestaciones de pensionistas y de mujeres han sido "un ejemplo" para el resto de la sociedad, ha afirmado Pepe Álvarez, y una muestra de que la movilización social tiene consecuencias directas. La subida de las pensiones con el IPC para los próximos dos años y el cambio en la comisión de expertos sobre delitos sexuales para incluir a mujeres de forma permanente son solo dos ejemplos de esos cambios del Gobierno tras las masivas muestras de descontento en las calles.

La concentración ha contado con testimonios de decenas de trabajados con coonflictos laborales abiertos. Desde los trabajadores del centro logístico de Amazon en San Fernando, hasta los trabajadores con discapacidad de centros especiales de empleo y trabajadoras de residencias de mayores. Sus quejas no apuntan solo a las rebajas salariales, sino también a la pérdida de derechos en permisos retribuidos, aumentos de jornada, cambios en los horarios sin justificación, y externalizaciones de puestos con una pérdida de derechos adquiridos. "Decimos no a que nos traten como si fuéramos de usar y tirar", ha explicado un representante de los trabajadores de Amazon.

Pepe Álvarez ha destacado que muchas de las rebajas de derechos se han acometido en las administraciones públicas, por lo que ha llamado a las instituciones a acabar con estas prácticas.

Los sindicatos han concluido el acto con una advertencia. "No vamos a estar en ningún escenario. O hay acuerdos con contenido, o habrá conflicto hasta donde tenga que haber", sostenía Unai Sordo.