El Supremo concluye que las hipotecas con IRPH fueron poco transparentes pero no abusivas

El Supremo ha concluido este miércoles, tras analizar varios recursos de clientes, que las hipotecas ligadas al tipo de interés conocido como IRPH se comercializaron sin la suficiente transparencia, aunque descarta que se produjera abusividad. Así lo ha hecho saber en una nota de prensa previa a que se conozca el contenido de la sentencia, que será redactada durante los próximos días.

En concreto, el alto tribunal ha señalado que aprecia una falta de transparencia por "no haberse informado de la evolución del índice de los dos años anteriores". Este dictamen llega después de que la justicia europea dictaminara que los jueces españoles debían analizar en cada caso si se comercializaron estas hipotecas con la debida transparencia y de manera que fuese comprensible por el cliente.

Sin embargo, pese a concluir que no se comercializó con transparencia, el Tribunal Supremo entiende que, en los cuatro caos estudiados no hubo abusividad. El fallo cuenta, eso sí, con el voto particular de uno de los magistrados.

Falta por conocer el contenido de la sentencia, que vaya más allá del escueto comunicado del Supremo y donde se conocerá la justificación que hacen los magistrados para llegar a esta conclusión. En una primera valoración, la plataforma reclamador.es, especializada en este tipo de demandas de sus clientes, apunta que "a falta de leer la sentencia, el Tribunal Supremo da una vez más la espalda a los consumidores". "Con lo que resalta la nota de prensa emitida por el Alto Tribunal, podemos decir que nos produce una absoluta decepción y estupor la decisión del Tribunal Supremo, que deja desprotegidos a los afectados por IRPH en España", asegura Almudena Velázquez, codirectora legal de esta compañía.

Los bancos españoles se jugaban, de nuevo, una factura millonaria en los tribunales por la comercialización de hipotecas con cláusulas que no cumplían con las exigencias de transparencia de Europa, como ya ocurrió con las cláusulas suelo. El TJUE publicó una sentencia en el pasado mes de marzo en la que devolvía el caso a los tribunales españoles, sin entrar en el fondo de este tipo de interés criticado por las asociaciones de consumidores. Concluía la justicia europea los jueces deberían analizar caso por caso si estos índices son "comprensibles en un plano formal y gramatical", y si permiten que un consumidor "medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz" esté en condiciones de comprender el funcionamiento de este índice.

Este caso no llega de nuevas a un sector que ya tiene contabilizados en sus balances los contratos hipotecarios vinculados al IRPH. Según fueron explicando durante el año pasado a los reguladores del mercado en diferentes comunicaciones, los principales bancos españoles cuentan con algo más de 16.000 millones de euros en este tipo de créditos inmobiliarios. Algunos de estos grupos financieros han ido reduciendo en el último ejercicio su exposición a estos créditos.

Caixabank, la entidad más expuesta

CaixaBank es la empresa más expuesta, al haber reconocido 6.000 millones de euros en hipotecas ligadas a este tipo de interés. Le siguen Banco Santander, con 4.300 millones, BBVA, con 2.800 millones, y Bankia, con 1.600 millones. Sabadell, según un informe de RBS, contaría con 800 millones en este tipo de préstamos y Bankinter no tendría exposición a esta sentencia, al no haber comercializado estos créditos. Respecto a las entidades medianas, Kutxabank cuenta con 727 millones, Liberbank con 209 millones (de los que 99,5 millones están en hipotecas de los propios empleados), Unicaja tiene 200 millones e Ibercaja, 50 millones.

El IRPH era un tipo de interés que se aplicaba en hipotecas hasta 2013. A grandes rasgos, consistía en una media de los tipos de interés del mercado publicada por el Banco de España. Se trataba de una alternativa al euribor, fijado por el Banco Central Europeo, frente al cual se presentaba como más estable, con menos volatilidad, en un momento en el que el índice europeo no dejaba de crecer.

En la práctica, tal y como denuncian las asociaciones de consumidores, acabó suponiendo un índice más caro para el consumidor que si se hubiera aplicado el euribor. Según cálculos de Adicae o Asufin, un cliente con una hipoteca ligada al IRPH pagó, de media, más de 20.000 euros desde 2004. Para que sirva de referencia: según los datos actuales del Banco de España, el IRPH se encuentra en un 1,7%, frente al euribor, que está en el -0,418%.