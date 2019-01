Los trabajadores de Alcoa se concentran frente a Industria para impedir el cierre de las dos plantas

Más de un centenar de trabajadores de los centros de Alcoa de Avilés y A Coruña se han concentrado este martes frente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con el objetivo de impedir el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se hará efectivo el próximo 15 de enero si no consiguen alcanzar un acuerdo con la dirección de la empresa.

Los 686 trabajadores afectados, representados por los sindicatos CCOO, USO y UGT, han tomado el Paseo de la Castellana al grito de "Alcoa no se cierra". Los empleados exigen "valentía" al Gobierno para intervenir las plantas de A Coruña y Avilés y mantener sus puestos de trabajo. La concentración se ha llevado a cabo el mismo día de la reunión de negociación del expediente y de la mesa creada entre el Gobierno central, la empresa y las dos administraciones autonómicas afectadas para buscar una solución a esta crisis.

"Nos encontramos en un sector productivo y nos han puesto en manos de una multinacional que ha ido a destrozar nuestras plantas. Estamos cansados, necesitamos un Gobierno valiente que tire de la industria de este país", ha subrayado el presidente del Comité de Empresa de Alcoa, Juan Carlos López Corbacho.

"Los trabajadores, la sociedad, Asturias y Galicia no vamos a permitir que Alcoa cierre las fábricas", ha señalado José Manuel Gómez, presidente del Comité de Empresa de Avilés. El trabajador ha lamentado la posición de la dirección de la empresa productora de aluminio y ha exigido al Gobierno que busque una solución. "Es mentira que tengamos un problema estructural, es mentira que haya déficit de aluminio en Europa", ha declarado.

En esta misma línea, el secretario del comité de empresa, Alberto Grijalbo, ha explicado a este medio que "la única alternativa que contemplan los empleados es el mantenimiento de todos los puestos de trabajo". El sindicalista ha advertido que seguirán las movilizaciones hasta que se acabe el plazo de negociación el próximo 15 de enero.

"El Gobierno debe intervenir en el conflicto"

Los representantes de los trabajadores coinciden en que el Gobierno "debe buscar un nuevo inversor" ante la posición de Alcoa en la mesa de negociación: "la empresa entorpece las negociaciones con su posición pasiva en la búsqueda de soluciones", explica Agustín Martín, secretario general de CCOO Industria. El sindicato exige al Gobierno que asuma su papel en la búsqueda de un nuevo inversor.

"El ERE no está justificado, obedece a una decisión estratégica de deslocalización", afirma Raúl Montoya, secretario de acción sindical de Industria por USO. El sindicalista precisa que la producción no puede paralizarse y lamenta que el Ejecutivo "no concrete nada" a seis días de finalizar el proceso de negociación del ERE.

Los grupos parlamentarios Unidos Podemos y Ciudadanos han acudido a la concentración para mostrar su apoyo a los empleados afectados por el ERE de Alcoa y han exigido al Gobierno que intervenga en el conflicto. "Esto es lo que pasa cuando se privatizan sectores estratégicos sin una política clara de Industria", ha afirmado Alberto Rodríguez, diputado de Unidos Podemos en el Congreso. El conjunto liderado por Pablo Iglesias ha reclamado al Gobierno "intervención pública para mantener la actividad industrial, el empleo y para conseguir una tarifa eléctrica estable y justa" para hogares y empresas.

Carmen Pérez, concejala por Ciudadanos del Ayuntamiento de Avilés ha tildado la situación de Alcoa como "crítica" y ha advertido del peligro que supone el cierre de las plantas: "Alcoa genera empleo indirecto a 800 familias, es indispensable el compromiso político e institucional con los trabajadores".

"La decisión empresarial no tiene justificación desde el punto de vista económico, las dos plantas son rentables y competitivas en términos de tecnología industrial", ha destacado Ignacio Prendes, diputado por Ciudadanos y Vicepresidente del Congreso. Prendes ha instado al Gobierno a "buscar un comprador" y ha subrayado que el objetivo tiene que seguir siendo mantener la actividad de ambas plantas y garantizar el empleo: "es imprescindible para el sector industrial en este país y hay que defenderlo".