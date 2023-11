Trabajo quiere aumentar el subsidio de desempleo a 660 euros y acusa a Calviño de proponer recortes

El choque de Trabajo y Economía sobre el subsidio de desempleo se recrudece. El Ministerio de Trabajo pretende ampliar la cuantía del subsidio de desempleo a los 660 euros al mes durante los primeros seis meses (110% del IPREM), 540 euros euros los siguiente seis meses (90% del IPREM) y, por último, mantener la cuantía actual de los 480 euros mensuales (80% del IPREM), según fuentes del departamento que lidera Yolanda Díaz. Desde Trabajo advierten de que Economía está planteando “recortes”, como limitar el cobro máximo de los 30 meses actuales a 12 meses y también mermas en la cuantía.

Después de que Economía desvelara dos propuestas para la reforma del subsidio por desempleo que se pretende aprobar de manera “inminente”, una cuantía decreciente por debajo de los 480 euros actuales y más control del compromiso de volver a la actividad de los desempleados, el Ministerio de Trabajo ha evidenciado en público el choque del equipo de Yolanda Díaz con el de la vicepresidenta Nadia Calviño por esta reforma.

Díaz ya advirtió ayer que la competencia de la reforma reside en su Ministerio, una idea en la que insisten este jueves en Trabajo. La vicepresidencia segunda reitera que su cartera es la interlocutora con Bruselas para esta regulación, incluida en el Plan Europeo de Recuperación y Resiliencia, que ya tuvo lugar en su día y de la que salieron una serie de hitos “sin recortes”, avalados por la Comisión Europea.

Fuentes de Trabajo han explicado este jueves más propuestas de su departamento, en línea con ampliar la protección del subsidio. Además de incluir a las personas desempleadas menores de 45 años sin cargas familiares, que el Ministerio anunció este miércoles, también se plantea un incremento de las cuantías del subsidio e incorporar a otros colectivos excluidos hasta ahora.

En concreto, que tengan acceso al subsidio los eventuales agrarios del conjunto del país (ya están cubiertos los de Andalucía y Extremadura), que supondría la cobertura de casi 250.000 personas más, estiman en Trabajo.

Subsidio de 660 euros a 480 euros

Desde el Ministerio de Trabajo explican que su propuesta pasa por ampliar la cuantía del subsidio por desempleo a futuro una vez entre en vigor la reforma (aún sin fecha, pero que se prevé más allá de junio de 2024 y con un plazo transitorio). Esta medida cumple con el compromiso de “ampliar” la protección por desempleo que figura en el Plan de Recuperación pactado con Bruselas.

Durante los primeros seis meses, Trabajo plantea un subsidio del 110% del IPREM, que hoy en día supondrían 660 euros al mes. Los siguientes seis meses, el subsidio pasaría a los 540 euros (90% del IPREM), y después a la cuantía actual, el 80% del IPREM, que suponen 480 euros al mes.

En el departamento que dirige Yolanda Díaz apuntan que la propuesta de cuantías del Ministerio de Economía supone en cambio una reducción respecto al sistema actual, con una media de 442,5 euros al mes. Señalan que el equipo de Calviño les propone un cobro gradual del subsidio, como sigue: el primer trimestre el 100% del IPREM (600 euros), los siguientes tres meses el 80% (480 euros), el siguiente trimestre un 65% del IPREM (390 euros) y, por último, el 50% del IPREM (300 euros).

La propuesta del Ministerio de Trabajo también incluye la compatibilidad del cobro del subsidio de paro con un nuevo empleo durante 45 días. En este periodo, para impulsar la inserción laboral –pese a que en ocasiones los contratos pueden ser de corta duración o algo inciertos–, se plantea que los beneficiarios puedan cobrar el 100% del subsidio durante ese periodo.

Denuncian la intención de Calviño de recortar

Trabajo también acusa de otros “recortes” que está defendiendo la Vicepresidencia económica en la mesa de negociación de esta reforma. En concreto, fuentes del Ministerio mencionan la reducción del cobro máximo del subsidio de los 30 meses actuales a los 12 meses, una medida que han asegurado que no saldrá adelante, así como ningún otro recorte en la protección a los desempleados, como ya afirmó ayer Yolanda Díaz.

También señalan a Economía por haber querido endurecer el subsidio para mayores de 52 años, hasta los 60 años, una medida que ya decayó de la negociación, han precisado.

En el departamento de Yolanda Díaz insisten en señalar solo al Ministerio de Nadia Calviño y no a la parte socialista del Gobierno. De hecho, en Trabajo consideran que el Gobierno de coalición recién formado “está comprometido con que no haya ningún recorte en la protección por desempleo”, algo que consideran que ha quedado negro sobre blanco en el acuerdo de PSOE y Sumar, en el que no figuran ninguna de las propuestas de Economía.