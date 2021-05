La gestora de fondos de Banco Santander se une a la imparable carrera hacia la descarbonización

Reducir la huella de carbono se ha convertido en uno de los grandes retos empresariales. Las compañías se juegan no solo su prestigio sino también su viabilidad. Cada vez es mayor la concienciación social sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y su impacto en el calentamiento global.

El mundo, si sigue así, terminará el siglo XXI con un aumento de la temperatura de 3 grados centígrados, el doble de los 1.5º centígrados fijados como límite en los Acuerdos de París. Una situación que exige rapidez y contundencia en los objetivos de descarbonización de los gobiernos y las empresas. “Si no lo evitamos, las consecuencias para nuestro planeta serán enormes. Estamos, por tanto, ante una emergencia global. La buena noticia es que no es demasiado tarde para actuar, pero tenemos que hacerlo ya y rápido. La clave está en lo que podamos avanzar en la próxima década”, asegura Ana Botín, presidenta de Banco Santander. La entidad es ya neutra en carbono desde 2020 en sus operaciones y ha anunciado su agenda de descarbonización para tener la neutralidad de las emisiones que se deriven de sus servicios de financiación, asesoramiento o inversión en 2050.

También Santander Asset Management (Santander AM), alineada con esta política, se ha convertido en la primera gestora de fondos española en unirse a la iniciativa creada en diciembre Net Zero Asset Managers. El propósito es luchar contra el cambio climático y conseguir el objetivo de tener cero emisiones netas de gases no más allá de 2050. Santander AM, presente en 10 países, se convierte así en la única gestora española que está entre los 73 países que firman esta iniciativa.

“Estamos firmemente comprometidos con la necesidad de reducir las emisiones de carbono, apoyar la transición ecológica y contribuir a un mundo más sostenible. Ser una de las gestoras que han suscrito la iniciativa Net Zero Asset Managers es otro paso más en nuestro objetivo de convertirnos en líderes y referentes, tanto en Europa como en América Latina, en ESG. Este compromiso representa además una oportunidad para continuar ofreciendo soluciones de inversión innovadoras a nuestros clientes, alineadas con sus actuales intereses y preocupaciones sociales”, asegura Mariano Belinky, consejero delegado global de Santander Asset Management. Net Zero Asset Managers se lanzó el 12 de diciembre coincidiendo con el quinto aniversario de los Acuerdos de París y aúna a 73 entidades globales que gestionan 32 billones de dólares.

Esta unidad, integrada en la división de Wealth Management & Insurance que engloba banca privada, la gestora de fondos y los seguros, es líder en España en sostenibilidad, al aglutinar una cuota en torno al 45% del

patrimonio gestionado en fondos de inversión de ISR (Inversión Sostenible y Responsable), según los datos de Inverco de finales de 2020. Además, cuenta con los dos mayores fondos de estas características, el Santander Renta Fija 1-3, con un patrimonio superior a los 1.500 millones de euros, y el Santander Sostenible 1 con un patrimonio de 1.480 millones. La apuesta de Santander AM por este tipo de productos se remonta a 1995, cuando se constituyó el Inveractivo Confianza, el primer fondo de ISR en España. Santander AM también ha sido la primera gestora con alcance global en adherirse al Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), el organismo europeo para la colaboración entre inversores en materia de cambio climático y la voz de los inversores comprometidos con un futuro bajo en carbono. Además, es firmante de los Principios de Inversión Responsable (PRI) de la ONU.

Para reafirmar esta trayectoria, el pasado mes de abril, Banco Santander se convirtió en miembro fundador de la Net Zero Banking Alliance (NZBA), una alianza promovida por la Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEPFI) con el fin de ayudar a movilizar el apoyo financiero necesario para construir una economía global de emisiones cero y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

La NZBA cuenta con un grupo inicial de 43 de los principales bancos del mundo que tratarán de cumplir con la ambición del sector bancario de alinear sus compromisos climáticos con los objetivos del Acuerdo de París con colaboración, rigor y transparencia. Además, los bancos también ven la necesidad de que los gobiernos cumplan, a su vez, con sus propios compromisos.

Santander viene ya desempeñando un papel importante en la lucha contra el cambio climático y en la transición a la economía verde. A finales de 2020, Santander CIB fue el líder mundial en financiación de energías renovables, según Dealogic. En 2020, el banco ayudó a financiar proyectos de energías renovables de nueva creación con una capacidad instalada suficiente para suministrar energía a 10,3 millones de hogares y evitar 60 millones de toneladas de emisiones de CO2.

Banco Santander y las demás entidades miembros de la NZBA se han comprometido a realizar la transición de todas las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) operativas y atribuibles de sus carteras de préstamos e inversiones para alinearse hacia las cero emisiones netas para mediados de siglo o antes. También a establecer objetivos intermedios para 2030, para los sectores prioritarios de gran intensidad de GEI y de emisión de GEI. Y, por último, facilitar la transición necesaria en la economía real dando prioridad a un marco de trabajo con los clientes y ofreciendo productos y servicios para ayudarles en su transición.