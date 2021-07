Iberdrola lanza 28 becas postdoctorales para impulsar la investigación sobre la energía del futuro

28 investigadores podrán optar a las becas postdoctorales de un programa denominado Energy For Future (E4F) que, según Teresa Rodríguez de Tembleque, responsable de Programas de Formación e Investigación de la Fundación Iberdrola España, “está orientado a fomentar el desarrollo de tecnologías relacionadas con la sostenibilidad energética como la energía fotovoltaica y eólica, la evolución del vehículo eléctrico, el desarrollo de soluciones de almacenamiento de energía y la consolidación de redes inteligentes”.

Los 28 becados estarán divididos en dos convocatorias de 24 meses cada una, -14 por convocatoria-, que pasarán periodos de acogida de 18 a 21 meses en universidades y centros de investigación, así como estancias profesionales de tres a seis meses en las sedes de Iberdrola en EE.UU, México, Reino Unido y España, con el fin de facilitar la movilidad geográfica y el trasvase de conocimiento entre el ámbito académico y el sector industrial.

Universidades de alto nivel

Las investigaciones se desarrollarán nada más y nada menos que en 15 universidades europeas y americanas como Massachusetts Institute of Technology (MIT) y Rochester Institute of Technology, en EE.UU; Universidad Nacional Autónoma de México; University of Strathclyde e Imperial College of London, en Reino Unido; Université de Bordeaux, en Francia; y Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, en Alemania.

En España, participarán ocho centros: Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Carlos III, Universidad de Cantabria, Universidad Pontificia de Comillas, Universidad del País Vasco, Universidad de Salamanca, IMDEA Energía y Polymat - Basque center for Macromolecular Design and Engineering.

Este programa internacional de investigación postdoctoral está impulsado por la colaboración entre la Fundación Iberdrola España y la Research Executive Agency (REA) de la Comisión Europea, y forma parte del compromiso de Iberdrola con la investigación como herramienta para promover el conocimiento y la innovación y contribuir a la consolidación de un modelo de desarrollo más sostenible. La primera convocatoria está abierta desde el pasado 1 de julio hasta el 31 de agosto. (www.europeanenergyforfuture.com)

Requisitos para optar a las becas

El proyecto contará con una financiación conjunta de más de cuatro millones de euros para los próximos cinco años e impulsará proyectos de investigación centrados en las principales tecnologías asociadas a la transición energética, por lo cual primará a investigadores o doctores con al menos cuatro años de experiencia investigadora de distintas disciplinas, siempre que estén vinculados a instituciones educativas o centros de investigación e innovación especializados en el sector energético. También tendrán que acreditar un nivel de inglés C1 advanced o superior para poder demostrar su capacidad de movilidad y adaptación a los equipos internacionales.

El proceso de selección se alargará hasta el 31 de diciembre para elegir a los mejores candidatos y los seleccionados empezarán en enero de 2022 con dotaciones que varían en función del centro o país elegido por cada investigador.

Iberdrola, con la excelencia en la formación

La Fundación Iberdrola lleva, desde 2011, destinando tres millones de euros para un programa de becas que ha favorecido el desarrollo de 180 jóvenes investigadores. Pero, además, en su compromiso por la excelencia en la formación, colabora con programas de becas de diversas instituciones como la Comisión Fulbright, en la que cada año se convocan las becas Iberdrola-Fullbright; con la Fundación Carolina, que cuenta con un programa para estudiantes mexicanos y brasileños; y con los talleres de restauración del Museo Nacional del Prado y el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que permiten a los futuros especialistas completar su formación en los programas de conservación y restauración de estas instituciones.