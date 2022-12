Investigación, docencia y transferencia, las tres claves para estar entre las mejores universidades del mundo

A la hora de buscar la mejor universidad donde formarse, muchos estudiantes y familias se fijan en los rankings de calidad, clasificaciones que incluyen a las mejores instituciones públicas y privadas donde se pueden observar diferentes aspectos, como la docencia, la investigación, la transferencia de conocimientos, la empleabilidad o los proyectos con empresas y organizaciones.

Son muchos los rankings en los que se encuadran las universidades de todo el mundo, pero destacan por su relevancia y por los requisitos que han de reunir las candidatas tres de ellos: el Times Higher Education (THE), el Academic Ranking of World Universities (ARWU) y el QS. La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha conseguido este curso entrar en el primero de estos rankings, el THE, que se basa en una serie de factores, como el prestigio académico de la universidad, la calidad de la investigación, la proporción de estudiantes internacionales, la calidad de la experiencia del estudiante y la relevancia de la universidad para el mundo.

Estar entre las mejores universidades del mundo es un reto mayúsculo para la institución. Juan José Sobrino (Toledo, 1979), Director de Rankings del Departamento de Calidad de UNIR, destaca la importancia de entrar en un listado de estas características, síntoma de haber hecho las cosas bien. “Es uno de los tres mejores del mundo. Significa que la universidad, aunque sea joven, va evolucionando en el camino correcto. Vamos teniendo muchos profesores que investigan, que los estudiantes nos avalan… es una demostración de que estamos siguiendo el buen camino”.

UNIR es conocida por su alto nivel académico, su compromiso con la investigación y sus programas de intercambio para estudiantes internacionales. Además, la universidad ofrece un entorno de estudio de alto nivel y una amplia gama de actividades, eventos y oportunidades para los estudiantes. Es una universidad cien por cien en línea que ofrece una educación superior de calidad a través de las tecnologías más innovadoras, siempre con el estudiante en el centro de su actividad y que, a pesar de ser una universidad muy joven, obtiene el premio a una apuesta en tres aspectos: la docencia, la investigación y el servicio en la transferencia.

En España, UNIR imparte 45 grados oficiales, 116 postgrados, 65 títulos propios y 4 programas de doctorado con el objetivo de acercar una educación integral y personal a los más de 55.000 estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde 86 países, especialmente en España y Latinoamérica. Su método de enseñanza, adecuado a las demandas del mercado laboral, hace de UNIR una auténtica palanca social que rompe barreras y ayuda a que cada uno, esté donde esté, cumpla sus sueños universitarios y de progreso.

Un ranking con requisitos al alcance de pocas universidades

El ranking Times Higher Education evalúa específicamente a universidades que cuentan con un alto grado de investigación, como es el caso de UNIR. El mayor requisito para ingresar en THE es contar con al menos mil artículos de investigación publicados en los últimos cinco años en Scopus, una de las principales bases de datos científicas del mundo. Además, desde el año 2004, se analizan para tener en cuenta los méritos de las instituciones otros 13 indicadores de rendimiento para que estudiantes y actores de su entorno académico puedan comparar y elegir entre los distintos centros, así como para facilitar a empresas y gobiernos una idea sobre la formación prestada en los mismos.

Clasificarse en este ranking es situarse entre la élite universitaria. En él encontramos solo 55 universidades españolas de las 91 censadas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. UNIR debuta en el ranking con un meritorio 49º puesto nacional, y se sitúa como la novena universidad privada de España. A nivel mundial, en el ranking THE figuran 1.800 universidades de 104 países, de unas 40.000 que se contabilizan en el mundo, y UNIR se sitúa en el rango 1201-1500, destacada por su “perspectiva internacional”

Dentro del abanico de posibilidades de estudio dentro de UNIR, existe de hecho un máster dirigido a técnicos, expertos y directivos de universidades para que todo el personal que forma parte de los Departamentos de Calidad estén formados en lo relativo a estos rankings. Este Máster Universitario de Calidad en Educación Superior supone una respuesta al interés de los centros sobre el posicionamiento y la reputación de los mismos. “El máster tiene estudiantes de todas partes del mundo, y tiene una asignatura en la que varios expertos en el ámbito de los rankings, bibliometría o estadística avanzada, que ayudan a los profesionales a que puedan trasladar estos conocimientos a sus propias universidades. Es un ejercicio de responsabilidad social universitaria” dice Juan José Sobrino.

La perspectiva internacional, clave en los puestos del ranking

El factor de perspectiva internacional no solo hace referencia a la procedencia de estudiantes y profesores. También mide la colaboración en materia de investigación que se realiza en la propia universidad. Y es que en UNIR destaca la producción científica, que se desarrolla en coautoría entre profesores investigadores internacionales. En esta variable del ranking THE, la Universidad Internacional de La Rioja ocupa la oposición 511 entre todas las universidades clasificadas, por encima del promedio, y es la número 12 entre todas las universidades españolas. Pero, además, es la primera online en dicho factor.

El enfoque de la Universidad Internacional de La Rioja es amplio, un centro en el que conviven diferentes culturas, tanto de España como de Latinoamérica, y su pretensión es ser la mejor universidad online para hispanohablantes. Además de tener docentes y estudiantes internacionales, buscan la coautoría internacional de los artículos que escriben sus investigadores, que trabajan con compañeros de otras universidades de todo el mundo, lo que refuerza el trabajo y consigue alcanzar una transferencia de conocimiento muy amplia en los artículos que quedan indexados en las mejores revistas de divulgación.

El ranking THE tiene una primera barrera de entrada en la que antes de fijarse en cualquier otro aspecto de la docencia y su operativa, evalúan la calidad de la investigación en las universidades, primando a aquellos centros que hacen una apuesta clara en este factor. “Hemos entrado en una posición muy buena, pesando mucho la labor internacional —explica Pablo Moreno Ger (Madrid 1980), Vicerrector de Investigación— Estamos abiertos a la colaboración con todo el mundo, con universidades, estudiantes y docentes a nivel internacional”.

El carácter internacional de UNIR propicia que los trabajos de investigación que se realizan dentro de la universidad se lleven a cabo con colaboraciones con departamentos de otras universidades extranjeras, lo que da una dimensión mucho mayor a los proyectos, que abordan un abanico de todas las áreas del conocimiento, desde la psicología aplicada al bienestar emocional y la influencia de las nuevas tecnologías en la sociedad hasta la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la comunicación, detección de discursos de odio e influencia de la publicidad en la sociedad o la materia biosanitaria.

Las nuevas formas en la educación como pilar

En el ranking Times Higher Education también se hace una clasificación de las mejores universidades por áreas de conocimiento. En esta primera incursión, una universidad joven como UNIR debuta entrando en cuatro campos a nivel mundial: Educación, Artes y Humanidades, Psicología y Ciencias Sociales.

En cuanto a Educación, UNIR ha alcanzado el primer puesto como universidad en línea de España. Asimismo, es la segunda universidad entre las 40 privadas españolas de referencia en esta disciplina. La facultad de Educación es la primera creada en el centro, con los Grados de Infantil y Primaria y el master de Educación Secundaria. En este recorrido de doce años, han incorporado 21 titulaciones, convirtiéndose así en la Facultad de Educación con mayor número de titulaciones en España. Además, figura entre las primeras 500 universidades a nivel mundial.

Para Elena Martínez Carro, Decana de la Facultad de Educación, “hemos creado titulaciones que sirvan al mundo educativo, que tengan salidas prácticas de demanda en los centros educativos y en todo el entorno”. UNIR se arriesgó a crear nuevas líneas didácticas que no se encuentran en casi ninguna otra facultad en el mundo, incluyendo un área de psicología educativa, herramienta fundamental para entender la dinámica del mundo educativo actual.

“Hemos querido crear másteres de atención temprana, prevención y resolución de conflictos en el aula, neuropsicología en educación o educación emocional, además de los habituales como psicopedagogía. Son titulaciones que impactan en el mundo educativo y que son instrumentos reales para los alumnos que se dedican a la enseñanza”, explica Elena Martinez. El primer puesto en el ranking THE es la consecuencia de un trabajo por crear este tipo de titulaciones prácticas e innovadoras, que combina la investigación con la docencia, ampliando el conocimiento sobre campos nuevos que puedan repercutir en la sociedad.

UNIR también se ha clasificado en las primeras posiciones del ranking con respecto a las universidades online y privadas de España, fundamentalmente, en las disciplinas de Artes y Humanidades, Psicología y Ciencias Sociales, en las que se ha encumbrado como la segunda mejor universidad privada online de España.

Por delante queda un largo camino por recorrer para mejorar estas posiciones, tomar como referencia los datos y análisis sobre su repercusión global en el mundo de la investigación, seguir avanzando con docentes y alumnos altamente cualificados, y convertirse en un referente para el resto de universidades del mundo, con las que seguirán manteniendo una estrecha vinculación para impactar en la sociedad y cambiar el rumbo de la formación.