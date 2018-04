Feria de Abril: cómo sobrevivir siendo foráneo

La Feria de Sevilla, o más popularmente conocida como la Feria de Abril, es la festividad más importante que se celebra en la capital andaluza y cada año reúne a más de tres millones de personas. Casetas, trajes de flamenca, caballos, música, baile, comida y bebida suena algo demasiado atractivo como para perdérselo incluso siendo foráneo, así que aquí tienes unos cuantos consejos para vivir la Feria de Abril como un sevillano más.

Primer paso: entender la Feria de Abril

La Feria, aunque hoy en día sea un punto de encuentro para pasárselo bien y compartir un buen rato con familiares y amigos, comenzó a mediados del siglo XIX como una feria agrícola y ganadera donde se llevaban a cabo tratos y negocios. Poco a poco se fue transformando y extendiendo hasta convertirse en lo que es hoy, un espacio de más de 275.000 metros cuadrados en el que cada año se levantan más de mil casetas de lona, sus calles se adornan con luces y farolillos de papel, se cantan y bailan sevillanas y una gran portada temática anuncia su entrada principal.

Se dice que la Feria de Abril es para los sevillanos y sí, puede ser verdad, pero no, porque no es del todo así. Las casetas no deben verse como bares o establecimientos, sino que han de ser entendidas como la casa que las familias y entidades sevillanas instalan allí para la ocasión. Por tanto, como cualquier casa, la inmensa mayoría de las casetas son privadas y sólo los que sean invitados por sus socios pueden entrar en ellas. Sin embargo, cada año miles de turistas llegan a la Feria de Sevilla para vivirla al máximo, y ya sea gracias a la caseta de algún amigo o recurriendo a las casetas de acceso público disfrutar de la feria sin ser sevillano es perfectamente posible.

Casetas, luces y farolillos, la esencia de la Feria.

No te pierdas: llegar a la feria y moverte por ella

Lo primero que necesitas saber es dónde está la Feria de Abril. La encontrarás en el barrio de Los Remedios y tienes muchas opciones para llegar hasta ella. Puedes ir con tu propio vehículo y aparcarlo en uno de los aparcamientos habilitados para la ocasión, desde donde hay autobuses lanzadera que te llevarán hasta la Feria, puedes ir en taxi, puedes ir en metro (paradas Plaza de Cuba y Parque de los Príncipes), o puedes ir en autobús utilizando el servicio de Feria de la empresa municipal Tussam.

El recinto de la Feria tiene una distribución rectangular con calles que lo cruzan horizontal y verticalmente. Todas ellas tienen nombre, dedicados a toreros famosos, y cada caseta tiene número. Es decir, es tan fácil moverse por ella como en el resto de la ciudad ya que se habla de direcciones exactas tipo “Estoy en Juan Belmonte 48”, y no hay pérdida. Te vendrá bien hacerte con un plano de la Feria, los podrás encontrar junto a la portada.

Hay dos ferias: la Feria de día y la Feria de noche

Podemos decir que la Feria tiene dos caras muy distintas, la del día y la de la noche. El ambiente empieza a media mañana, sobre las 12 llegan los primeros y es el momento de las familias y los niños, los caballos llenan sus calles y lo hacen hasta las 20h. Durante el día la Feria respira un ritmo más relajado y tradicional, pero al llegar la noche las mesas y sillas de las casetas se retiran y la juventud toma la fiesta. El punto culminante se alcanza sobre la 1 o las 2 de la madrugada, los que trabajan al día tocarán retirada y los que no pueden permitirse prolongar la noche hasta terminar desayunando un chocolate con churros cuando vuelve a salir el sol.

La gran duda: ¿Y qué me pongo?

A la Feria, aunque el suelo sea de tierra y las casetas de lona, no vistas como si te fueras de camping, sino todo lo contrario. A la Feria hay que ir arregladito. Si llueve te mancharás de barro y si no llueve te llenarás de polvo, pero sí, incluso así es un acontecimiento donde se espera que vistas de manera bastante formal, con chaqueta, camisa e incluso corbata para ellos y el mismo nivel de elegancia para ellas, pudiendo elegir entre un abanico mucho más amplio de posibilidades. Si eres foránea lo mejor es que te busques una amiga sevillana que te ayude con tu modelito feriante, vestirse de flamenca sin tener claro cómo es puede ser arriesgado y en tal caso sería más recomendable vestir con ropa normal pero elegante.

Los caballos y los coches de caballos llenan las calles de la Feria durante el día.

Para los pequeños y no tan pequeños: la calle del infierno

Junto al Real de la Feria, el recinto donde se encuentran las casetas, se ubica la conocida como “calle del infierno”, nombre que le viene dado por el ruido que generan sus “cacharritos”. No es una calle, sino varias, y sus “cacharritos” son las típicas atracciones mecánicas que siempre encontramos en toda buena feria o verbena, es decir, coches de choque, norias, tiovivos, casas del terrón, montañas rusas e infinidad de juegos de habilidad y azar donde ganar premios, cuanto más grandes mejor. Es el sitio preferido por los niños y desde donde se obtiene la mejor vista de toda la Feria de Abril, no tienes más que subir a la noria más grande de todas.

Te será útil: casetas públicas abiertas para todos

Si no tienes ningún conocido en la feria que te pueda invitar a su caseta… no desesperes, hay alternativas públicas en las que podrás entrar libremente. El ambiente no es tan cercano como en las casetas privadas de familiares y amigos pero también podrás bailar, comer y beber como un sevillano más. Existe un listado completo de casetas, públicas y privadas, para tenerlas todas bajo control.

Estas casetas públicas pertenecen a los distritos y barrios de Sevilla, a partidos políticos y sindicatos, y además hay otras pocas que también abren sus puertas a todo el mundo, donde se encuentra una especialmente orientada a los turistas, con actuaciones, guías e incluso servicio de traducción.

Estas son las casetas públicas de la Feria de Abril de Sevilla y la dirección donde las encontrarás:

Distrito Nervión-San Pablo (c/ Costillares, 22)

Distrito Casco Antiguo (c/ Antonio Bienvenida, 97)

Distrito Triana-Los Remedios (c/ Pascual Márquez, 153)

Distrito Este (c/ Pascual Márquez, 215)

Distrito Cerro-Amate (c/ Costillares, 82)

Distrito Macarena-Norte (c/ Pascual Márquez, 85)

Distrito Sur-Bellavista (c/ Ignacio Sánchez Mejías, 61)

Partido Andalucista (c/ Juan Belmonte , 196)

PP de Sevilla (c/ Pascual Márquez, 66)

PSOE Andalucía (c/ Antonio Bienvenida, 79)

La PCEra (c/ Pascual Márquez, 9)

CC.OO. Sevilla (c/ Pascual Márquez, 81)

UGT (c/ Antonio Bienvenida, 13)

USO (c/ Curro Romero, 25)

Área de Fiestas Mayores (c/ Costillares, 13)

“La de to er mundo” (c/ Costillares, 77)

Caseta Turística (c/ Pascual Márquez, 225)

La felia, alumbrada al caer la noche, vista desde lo más alto de la noria / Foto: Jose Antonio Moreno Cabezudo

Último y fundamental: usa el vocabulario adecuado

Para un foráneo es muy importante tener en cuenta no caer en el error de utilizar ciertas palabras que harían sangrar los oídos de un sevillano. Por ejemplo, los trajes regionales de las mujeres son “trajes de flamenca” o “trajes de gitana”, jamás digas “traje de faralaes”, sólo podrías quedar peor si además lo considerases un disfraz. Utiliza “coche de caballos” y no “carro o calesa de caballos”. Los zapatos se te manchan de “albero”, no de “tierra”, los niños donde mejor se lo pasan es en “los cacharritos” de la calle del infierno, no en las “atracciones”, cuando quedas con alguien lo haces en “la portada” de la feria, no en “la puerta”, y cuando por la noche se encienden las luces de la Feria es el “alumbrao”, no el “encendido”. Teniendo esto en cuenta te será mucho más fácil pasar desapercibido como un sevillano más y ya sólo te queda disfrutarla tanto como ellos. ¡Hazlo!