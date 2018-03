" Esta huelga, que al tiempo que necesaria llega tarde, se ha encontrado con el rechazo de destacados partidos políticos y organizaciones religiosas. La derecha más tradicional, machista y reaccionaria se quita la careta para no traicionar sus principios y, lo que es más triste, no hacerlo a muchos de sus seguidores. Feminismo radical y mal interpretado, momento inoportuno (para ellos una huelga siempre lo es) o, como ha indicado el Presidente del Gobierno, como mujer se aporta mucho más trabajando que no haciéndolo como motivo de protesta"