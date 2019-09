El Ayuntamiento de Cáceres se une a la Red Nunca Más contra el fascismo

El Ayuntamiento de Cáceres se suma a la Red Nunca Más para participar, con la Amical de Mauthausen, en la sensibilización y prevención del fascismo y con el objetivo de recuperar la memoria histórica.



Así lo ha aprobado este jueves pasado el Pleno del Consistorio cacereño en respuesta a una propuesta presentada por Unidas Podemos que ha contado con el apoyo del PSOE y de Cs y con las críticas de PP y Vox referentes al coste y al “adoctrinamiento” que se busca en las aulas.



En el debate, el alcalde, Luis Salaya, tuvo que pedir que se aclarase por qué el documento se acompañaba de un informe favorable de Secretaría pero no así de la Intervención, dado que la adhesión a la red, según ha defendido el edil de Vox Teófilo Amores, supone sufragar una serie de actividades anuales y ceder instalaciones, así como el pago de una cuota y la difusión de material, con cargo a las arcas públicas.



“Por dignidad municipal no se puede permitir ese cargo a las cuentas municipales, cuyo coste se eliminará de otras partidas y me gustaría saber cuáles”, ha preguntado Amores.



Al respecto, la Intervención ha aclarado que “no se puede solicitar un informe de fiscalización en el corto plazo” y que, además, "el texto no recoge números; se habla de intenciones”.



Por otro lado, la moción aprobada establece la ejecución de los objetivos que impulsa el proyecto de Red Nunca Más, “a partir del mundo local, de las ciudades y de los proyectos con rostro, para sumar municipios, entidades y centros educativos del país”.



Al respecto, el edil popular José Ángel Sánchez Juliá reprochó que lo que se busca es “adoctrinar en las aulas sobre los valores republicanos y con fondos públicos”.



El socialista José Ramón Bello mostró el apoyo "sin reservas" de su grupo a la adhesión a esta red y ha criticado que “a algunos les chirría que se hagan esfuerzos por recuperar la memoria histórica”, y se ha referido a la propuesta de instalar una placa conmemorativa para recordar a los cuatro cacereños deportados a los campos nazis.



El edil de UP Raúl Martín defendía la propuesta y el hecho de que la adhesión “no compromete económicamente al Ayuntamiento”.



La participación en la red promueve la sensibilización, divulgación y prevención del fascismo; con la búsqueda histórica de los deportados y con la implicación con otras entidades culturales y cívicas y, especialmente, con los institutos de Enseñanza Secundaria y el Centro de Educación de Personas Adultas.