Vara será reivindicativo en Madrid, y confía en acuerdos con Ciudadanos para las alcaldías de Badajoz y Cáceres

“Sinceramente, no me esperaba este resultado, no entraba en mis previsiones”

Afirma que el PSOE gestionará con responsabilidad y humildad la mayoría absoluta, y que habrá diálogo con las otras fuerzas políticas

Haber obtenido el mejor resultado autonómico de España, 47%, le da fuerza para ser “enormemente reivindicativo” ante el gobierno central de Pedro Sánchez