Podemos no presentará enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Junta

Podemos no presentará enmienda a la totalidad del Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019. Tampoco apoyará la que ha presentado el PP, con los que las cuentas superarán su primer trámite parlamentario y entrarán en el proceso de enmiendas parciales.



La presidenta del Grupo de Podemos en la Asamblea de Extremadura, Irene de Miguel, ha hecho el anuncio antes de que termine el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad. Ha apelado a la responsabilidad del Grupo Socialista para "sacar las cuentas e integrar las propuestas de empleo" que ha presentado Podemos, informa la Agencia Efe.



Se refiere así al Plan de Empleo planteado por la formación morada, con una dotación de 170 millones de euros, para generar 15.000 puestos de trabajo. Ha resaltado que el plan integral favorecería que "las mujeres puedan ser contratadas, que haya empleo juvenil y en las zonas rurales", para evitar la despoblación, así como que se consoliden las iniciativas de las pymes y de los autónomos.

Plan de empleo

"Vamos a trabajar con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para integrar finalmente estas propuestas de empleo que entendemos que son una necesidad para Extremadura". Ha instado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a que integren en las cuentas autonómicas el Plan de Empleo de la formación morada, "si cree que tiene que acordar con Podemos los presupuestos".

A su juicio, Extremadura tiene que enfrentarse al gran reto que tiene, que es luchar contra el paro, algo que no puede hacer si aumentan solo 1,8 por ciento las políticas de generación de empleo cuando la región es "campeona" en el ránking de desempleo del conjunto estatal. Ha confiado en que en el trámite de enmiendas parciales esto pueda corregirse con las propuestas de Podemos.

“No queremos hacerle el juego a la derecha”

De Miguel ha aclarado también que han decidido no presentar enmienda a la totalidad porque no quieren "hacerle el juego a la derecha" y por ello tampoco apoyarán la presentada por el PP, pues se trata, en su opinión, de una medida "absolutamente electoralista", anunciada incluso antes de tener las cuentas "encima de la mesa".



Para la presidenta del Grupo de Podemos, no se puede apoyar a un partido como el PP, "que ha devastado la región durante seis años, cuatro que gobernó y dos que pactó con el PSOE los presupuestos". Ha insistido en que Podemos no presentará enmienda a la totalidad porque quiere "llegar a un acuerdo con el Gobierno para que integre el proyecto de empleo que hemos puesto encima de la mesa y que entendemos que viene a solucionar uno de los grandes retos que tiene esta región".

“Unas cuentas sociales”

También ha recalcado que pondrán todos los medios que tienen a su disposición para lograr que los presupuestos de 2019 "sean unas cuentas sociales y se trasladen en victorias para la gente".



Ha reconocido no obstante que "al señor Vara le cuesta más acordar con Podemos que con otros partidos, porque con otros partidos simplemente se hace la foto y ya está", mientras que la formación morada exige "medidas concretas y que realmente redunden en el beneficio de las familias y de la gente de Extremadura".



A preguntas de los periodistas, ha aclarado que los distintos planes de empleo que incluye la Junta en sus presupuestos, como el Plan de Empleo Social, el dedicado a los jóvenes o a los parados de larga duración, no son lo que persigue Podemos, porque la formación morada no plantea solo empleo público como "parches" a la situación que vive Extremadura, sino que pretende generar empleo de calidad y fortalecer los servicios públicos.