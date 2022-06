Me despido por un tiempo

Durante las próximas semanas voy a dejar temporalmente la dirección de elDiario.es. Tampoco estaré en la tele o en la radio: no me escucharéis ni en La Sexta ni en la SER. Hace una semana, he sido padre por segunda vez y voy a centrarme en mi hijo.

Hasta mi vuelta, cuando termine mi permiso de paternidad, Neus Tomàs asumirá la dirección en funciones de elDiario.es. Es una periodista excepcional, que lleva ya muchos años en elDiario.es como directora adjunta. Estoy seguro de que lo hará muy bien. La semana pasada se lo comuniqué a la redacción y hoy os informo a los socios y lectores.

No me gusta dar detalles de mi vida privada, ni quiero dar más importancia al cumplimiento de un deber personal y de un derecho laboral que cotidianamente ejercen un montón de periodistas de elDiario.es y de otros medios. Pero tampoco podía desaparecer tanto tiempo sin una mínima explicación.

Quienes sois padres, o madres, o abuelos, o hermanos, sabéis del tipo de felicidad que produce un bebé. La de mi familia es hoy inmensa. Absoluta. Y voy a disfrutar de ella todo lo que pueda. Tampoco quiero dejar a la madre en esta primera etapa de la vida del bebé con toda la carga de una crianza que corresponde a partes iguales a los dos.

En los periódicos, más aún como director, vivimos arrastrados por la actualidad. Todo es importante. Todo es histórico. Todo –más en estos tiempos que corren– es trascendental. En las próximas semanas, elDiario.es informará de las elecciones en Andalucía, del probable ascenso de la ultraderecha en España, del debate del estado de la nación, de la evolución de la guerra en Ucrania... Y de muchas otras noticias que hoy no podemos imaginar y que seguro serán importantísimas.

Me conozco, me va a costar desconectar. Pero la noticia más importante de mi vida en este momento es mi bebé. Y no me la voy a perder.