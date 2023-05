El populismo de Ayuso en quince mentiras

Isabel Díaz Ayuso: “Llevamos cuatro años trabajando para que esta sea la legislatura de la vivienda y de hecho ha sido decirlo y esto ha sido el milagro de los panes y los pisos”.

Falso. En la campaña de 2019, Isabel Díaz Ayuso prometió 25.000 pisos públicos de alquiler, de los que 15.000 estarían antes de terminar la legislatura. Ni uno solo de ellos estará listo antes de las elecciones del 28M. Y a final de año, como mucho, serán poco más de mil.

El único “milagro de los panes y los pisos” es la multiplicación de los precios. Como sabe hasta la propia Ayuso, que gana 103.090 euros al año y, en una entrevista el año pasado, se lamentaba que no le daba el sueldo para para comprar porque “en Madrid se ha disparado la vivienda”.

Isabel Díaz Ayuso: “La mitad de la vivienda protegida se construye en la Comunidad de Madrid y hoy pueden visitar 12 municipios donde se están levantando 6.600 viviendas”.

Lo que Ayuso no explica es que buena parte de estas promociones no las ha puesto en marcha su gobierno: son pisos que construyen ayuntamientos donde gobierna la izquierda. Y que otra parte de esa vivienda protegida –en ayuntamientos donde manda el PP– acaba en manos de familias adineradas, gracias a los sobreprecios que incluyen los constructores e impiden a las clases populares optar a estas casas. Ese sistema de VPO resume el modelo social del PP en estado puro: gastar el dinero de los pobres para subvencionar a los ricos.

Isabel Díaz Ayuso: “El sector del taxi fue abandonado por el ministro socialista Ábalos con su ley y fue el Partido Popular el que puso en marcha la Ley uno 30. Yo no he dado una sola licencia de VTC y sí que he puesto un régimen sancionador para que la VTC tenga como mínimo el grandísimo éxito y la calidad que tiene al servicio del taxi”.

Falso. Quien abandonó al sector del taxi en favor de las VTC fue precisamente el PP de Madrid. Basta con preguntar a cualquier taxista de la capital: muy contentos no están.

Isabel Díaz Ayuso: “Madrid es el motor económico de España. Lideramos todas las cifras de creación de puestos de trabajo (...) Nunca ha habido tanta gente trabajando en Madrid como ahora”.

Falso. Las comunidades autónomas que lideran el crecimiento del empleo en el último año son Baleares y Canarias, ambas gobernadas por la izquierda. Y es cierto que en Madrid nunca ha habido tanta gente trabajando, pero igual que ocurre en toda España, donde por primera vez en la historia se han alcanzado los 20,8 millones de afiliados. Con un gobierno de izquierdas.

Desde la moción de censura, que tumbó al gobierno de Rajoy, el número de cotizantes a la Seguridad Social ha crecido en España en 1,3 millones de personas, con el menor porcentaje de precariedad de la historia reciente. En gran medida, gracias a la última reforma laboral, a la que el PP se opuso (a pesar del apoyo de la patronal).

Isabel Díaz Ayuso: “La ley de Sánchez y Bildu interviene los precios de los pisos y fomenta la okupación (...) No pienso fomentar la ocupación, que es un robo contra la propiedad y contra el ahorro de tanta gente de bien, tantos españoles que tienen su casa y que se la han comprado honradamente”.

Falso. La ley de vivienda no fomenta la okupación, por mucho que el PP lo repita. Tampoco cambia en nada la situación de los okupas, entendidos como aquellas personas que se cuelan en una casa que no es suya para vivir.

La única novedad que lejanamente se puede interpretar en ese sentido es un nuevo mecanismo de ayuda a aquellos inquilinos que no puedan pagar su vivienda habitual y que además estén reconocidos legalmente como personas en situación de vulnerabilidad económica. En estos casos –y solo si el casero es un gran tenedor, es decir, alguien con más de cinco viviendas en alquiler– se abrirá un periodo de mediación, donde la administración buscará otra vivienda para esta familia, para que no se quede en la calle. Confundir a estas personas con okupas es un nuevo desprecio de Ayuso por la verdad y por las personas pobres.

También es falso que la ley de vivienda sea “la ley de Sánchez y Bildu”. Es una ley aprobada por una decena de partidos y 176 diputados, la mayoría absoluta en el Congreso. Solo se opuso la derecha: PP, Vox, Cs, Junts, PDeCat y el PNV.

Isabel Díaz Ayuso: Nadie tiene derecho a quedarse con la casa de nadie, ni a decidir a qué precio le paga. La vivienda es sagrada.“

Falso. La propiedad no es un derecho “sagrado” ni la vivienda es una propiedad más. Y no lo digo yo, lo dice el artículo 47 de la Constitución, que ordena a “los poderes públicos” que regulen el mercado de la vivienda para “impedir la especulación”

Isabel Díaz Ayuso: “Casi la mitad de los sueldos de todos los españoles se lo lleva el Gobierno en impuestos y en burocracia”

Falso. El salario más común en España (18.480 euros brutos anuales) paga un 24% de impuestos. Si tomamos como referencia el sueldo medio (28.360 euros), este porcentaje sube al 30%. Y si contamos absolutamente todos los impuestos, también los que pagan las empresas, nos vamos a un 38,73% de presión fiscal: muy lejos del “casi la mitad” que dice Ayuso.

También es falso que ese dinero se emplee “en burocracia”. Por partidas, el mayor gasto público son las pensiones, seguidas por la sanidad y la educación.

La propia Comunidad de Madrid gestiona un presupuesto público de 25.738 millones de euros, cuyo origen son esos impuestos de los que tanto abomina. ¿Ayuso también se gasta este dinero “en burocracia” o es solo el Gobierno central?

Isabel Díaz Ayuso: “Precisamente los que menos tienen son los que menos pagan, porque nosotros sí bajamos los impuestos a todos los ciudadanos, especialmente a quien menos tiene”.

Falso. Los grandes beneficiados de las rebajas fiscales de Ayuso nunca han sido las clases bajas, es justo al contrario. Un ejemplo, la última rebaja fiscal que acaba de anunciar: para los que ganan menos de 25.000 euros, la rebaja será de 156 euros al año. Pero para los que ganan más de 100.000 euros, Ayuso les regalará 395 euros anuales. Y esto es solo la propina, porque para los ricos de verdad hay mucho más.

El año pasado, los 18.000 madrileños que tienen un patrimonio de más de dos millones de euros se ahorraron 992 millones gracias a la política fiscal de Ayuso. Son 54.000 euros de media por millonario y año. Un dinero que también repercute en “los que menos tienen”, porque ese regalo a los más ricos va en detrimento de los servicios públicos, que mayoritariamente usan las clases populares.

Isabel Díaz Ayuso: “Llevar naturaleza a los patios y a los a las azoteas para llevar naturaleza y salud a todos los vecinos, a las familias. Y vamos a hacerlo de esta manera que cada balcón de Madrid tenga una planta”.

Y esto es todo lo que la presidenta de Madrid propone para combatir la crisis climática: la mayor amenaza a la vida en la Tierra desde que existe la civilización. Un desafío que Ayuso también niega y donde también se niega a tomar medidas que sirvan para paliar los efectos del aumento de las temperaturas en los trabajadores y el resto de la población de Madrid.

Poner una planta en cada balcón, mientras se talan árboles a mansalva. ¿De verdad no hay una idea mejor?

Isabel Díaz Ayuso “Los contenidos inapropiados de violencia y pornografía (...) fomentan también las enfermedades mentales, la soledad y el uso de las drogas, con lo que siempre banaliza la izquierda. Las drogas destrozan vidas, acaban con proyectos vitales”.

Los datos. La droga que más vidas destroza en España y en el mundo –con gran distancia sobre todas las demás– es el alcohol. Y no recuerdo una sola política en España que haya banalizado más con las cañas, las tabernas o el vermut que Isabel Díaz Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso: “La Comunidad de Madrid es la que tiene la mejor sanidad de Europa, desde luego”.

Falso. Ayuso repite sin cesar esta mentira, que se basa en un informe de la Comisión Europea. Pero ese estudio no mide la sanidad: mide otros datos estadísticos, como la esperanza de vida, el número de muertes en carretera o la tasa de suicidios.

Lo que sí lidera Madrid es otra clasificación: es la autonomía de toda España que menos invierte por habitante en Sanidad.

Isabel Díaz Ayuso: “Dos meses menos para operarse que en una región de la izquierda”.

Falso, por dos motivos. Primero, porque la lista de espera quirúrgica no empieza a contar hasta que te ve primero un médico de atención primaria y después un especialista, y Madrid es una de las autonomías donde más retrasos hay para conseguir citas médicas. Muy por detrás de Asturias, La Rioja o Navarra, donde gobierna la izquierda

Y segundo, porque esos datos de listas de espera de los que habla Ayuso no son fiables ni comparables. De hecho, la Comunidad de Madrid, en los años de Esperanza Aguirre, fue expulsada de la estadística nacional de medición de listas de espera por manipular estos datos.







Isabel Díaz Ayuso: “Queremos una educación libre basada en la cultura del esfuerzo y de los contenidos, no del desincentivo de igualar a la baja, de regalar los títulos para que solo puedan salir adelante los que tienen enchufes o tienen más dinero”.

Falso. El modelo educativo de la Comunidad de Madrid es justo lo contrario a la igualdad de oportunidades: es la región de Europa que más segrega a sus alumnos pobres de toda Europa (con la única excepción de Turquía).

En cuanto a los títulos regalados por enchufe, Isabel Díaz Ayuso puede preguntar a su amiga y antigua jefa, Cristina Cifuentes. O a su ex amigo y por un tiempo jefe Pablo Casado. Los dos le podrán contar en profundidad qué ocurría en una universidad de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso: “Han muerto ciudadanos y han muerto mayores en sus casas, en las residencias, en todas partes. Es una falta de respeto decir que se les dejó morir”.

Falso. Muchas de las personas que murieron en las residencias podrían haber sido salvadas. Y esto tampoco lo digo yo: lo dice el exconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Ayuso, Alberto Reyero, que ha denunciado hasta la extenuación la indignidad de ese protocolo que prohibía derivar a los ancianos a los hospitales públicos, mientras se encomendaba la “medicalización de las residencias” a una indocumentada.

Hubo enfermos de primera y de segunda. En esas residencias, solo los ancianos con seguro privado pudieron ir al hospital.

Isabel Díaz Ayuso: “El 28 de mayo hay que decidir entre una comunidad ambiciosa gestionada por el Partido Popular o los que proponen subir impuestos, votar a ETA o dar las casas a okupas”.

Falso. Lo que votarán los madrileños este 28 de mayo será quién gestionará la Educación, la Sanidad, la política de vivienda y los demás servicios públicos de la región. ETA no se presenta y no hay un solo partido que plantee regalar casas a los okupas, salvo en la imaginación de Ayuso y Vox.

