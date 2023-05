DOCUMENTO - El Estatuto de elDiario.es

Nosotros, periodistas, socios y socias de elDiario.es

Título I. Los principios rectores

Artículo 1

elDiario.es es un periódico independiente, comprometido con los derechos humanos y los valores democráticos y republicanos: la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad y el progreso sostenible de la sociedad.

Artículo 2

La independencia de elDiario.es emana de sus socias y socios, que son sujetos de derechos y no solo lectores, clientes o suscriptores. Los periodistas de elDiario.es son los garantes de estos derechos, no solo empleados.

El grupo de periodistas que fundaron elDiario.es y el resto de accionistas presentes o futuros de la empresa editora reconocen esta soberanía compartida y se comprometen con este Estatuto a una serie de obligaciones para garantizar estos derechos de los socios y socias y de la redacción.

Artículo 3

El periodismo es un servicio público, aunque se preste desde empresas privadas. Porque garantiza un derecho fundamental: el derecho a la información, que es tan importante para una democracia como el derecho a la educación o a la sanidad. elDiario.es tiene como misión atender este derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.

Aquellas personas que no cuentan con los recursos suficientes también tienen derecho a la información. En coherencia con este principio, elDiario.es dará acceso con tarifas reducidas o gratuitas a estudiantes y personas en paro o con ingresos muy bajos.

Artículo 4

elDiario.es tiene su principal foco informativo en España, un país plurinacional y culturalmente diverso. La redacción refleja esta diversidad y está distribuida por todo el territorio. elDiario.es se propone contar con una edición o medio asociado en cada comunidad autónoma.

elDiario.es está editado en español pero también utilizará las demás lenguas oficiales recogidas en la Constitución española.

El foco de elDiario.es también incluye la información internacional, teniendo como ámbitos prioritarios Europa y Latinoamérica.

elDiario.es buscará alianzas con otros medios que ayuden a mejorar la información que ofrece a los lectores.

Los medios asociados bajo la cabecera de elDiario.es se comprometen a respetar los principios editoriales y estándares periodísticos recogidos en los títulos II, V, VI y VII de este Estatuto.

Artículo 5

La línea editorial de elDiario.es y sus prioridades informativas están supeditadas a un valor supremo: el respeto por la verdad. La mentira nunca puede ser una herramienta para el periodismo.

La honestidad, para los periodistas de elDiario.es, es tan importante como la objetividad. Esto obliga a respetar los hechos y a dar voz a las distintas versiones en cada noticia, pero no se puede confundir con la neutralidad. elDiario.es no será neutral entre la verdad y la mentira. Ante dos versiones confrontadas, siempre que sea posible, elDiario.es explicará cuál de las dos dice la verdad.

Artículo 6

elDiario.es considera que la polarización política es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo y se compromete a no fomentar esta división de la sociedad: a respetar a las personas que no piensen igual y a rechazar su deshumanización. Tanto en la información como en la opinión son inaceptables los insultos, las calumnias o las opiniones vejatorias. También las expresiones que fomenten directa o indirectamente el odio, la violencia o la discriminación. Este rechazo a la polarización no supone un apoyo acrítico al consenso ni un desprecio de la discrepancia y el debate político, que son imprescindibles para el avance social.

Artículo 7

La realidad de la que informa elDiario.es suele ser compleja y llena de matices. Los periodistas de elDiario.es reflejarán en sus informaciones estos claroscuros y evitarán la simplificación. La redacción huirá del sensacionalismo y tratará a sus lectores como personas inteligentes, capaces de crear su propio criterio y opinión.

Artículo 8

elDiario.es no está adscrito a ningún partido político. Este apartidismo es parte de su compromiso con la independencia, pero no implica un desprecio a los partidos o un discurso antipolítico. elDiario.es defiende la necesidad de la política y los partidos como base de un sistema democrático.

Los partidos son esenciales para la democracia, pero las ideas y los valores no emanan solo de ellos, también de la sociedad civil: ONG, asociaciones o movimientos sociales, a los que elDiario.es dedicará espacio informativo.

elDiario.es será fiel a sus principios editoriales con independencia de qué partidos los adopten o los rechacen.

Artículo 9

elDiario.es no participa en luchas de poder o intrigas palaciegas para poner o quitar gobiernos. Es la ciudadanía, con su voto, quien debe tomar esas decisiones, a través de los cauces democráticos. El papel de elDiario.es consiste en aportar al debate público información contrastada y veraz, que ayude a los votantes a decidir en libertad.

elDiario.es no hará nunca recomendaciones de voto a sus lectores a favor de un partido concreto, pero sí señalará abiertamente a aquellos partidos cuyo ideario ponga en peligro la democracia o los derechos fundamentales.

Título II. Las prioridades editoriales

La línea editorial de un periódico está definida por dos vectores: la selección de los temas que trata y desde qué valores éticos los mira. Las prioridades informativas de elDiario.es, que emanan de nuestros principios éticos, son las siguientes:

Artículo 10 - La vigilancia del poder

elDiario.es siempre primará la defensa del interés general. La misión fundamental del periodismo es controlar al poder en todas sus formas de manifestación y denunciar sus abusos, para evitar que se reproduzcan. Esa vigilancia del poder incluye especialmente al poder ejecutivo y los distintos gobiernos, al poder legislativo, al poder judicial, a la corona, a las instituciones europeas, a los poderes económicos, religiosos o empresariales y a sus herramientas de influencia en la sociedad.

elDiario.es considera la lucha contra la corrupción como una de sus grandes prioridades informativas.

Artículo 11 - El medio ambiente

La emergencia climática es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad. Es urgente informar sobre el problema de las emisiones contaminantes, el deterioro de los ámbitos naturales, la extinción de especies y las iniciativas a favor del medio ambiente. elDiario.es combatirá el negacionismo climático.

Artículo 12 - La igualdad

elDiario.es defiende el feminismo, la paridad y la corresponsabilidad en los cuidados y en las labores domésticas. Y está en contra de las dinámicas patriarcales y del machismo en todos sus ámbitos, no solo en sus manifestaciones más violentas y visibles.

En coherencia con este principio, elDiario.es también es contrario a la explotación sexual.

elDiario.es rechaza cualquier tipo de discrimación que afecte a colectivos vulnerables, más aún cuando se produce desde ámbitos institucionales o políticos. Esto incluye la denuncia del racismo y la xenofobia. También la defensa de los derechos de las personas LGTBI+, que hoy siguen siendo víctimas de la violencia y la exclusión. elDiario.es promoverá la participación de voces representativas de toda esta diversidad social en sus informaciones y espacios de opinión.

Artículo 13 - Los derechos y libertades

Son conquistas democráticas que aún están amenazadas. Entre otras, la libertad de expresión, el derecho a una muerte digna, la libertad de prensa, el derecho a asilo, el derecho al aborto, el derecho a la identidad y educación sexual, el derecho de reunión y manifestación, el derecho al trabajo y el derecho a una vivienda digna.

elDiario.es es contrario a la tortura, a los tratos inhumanos o degradantes y a la pena de muerte.

elDiario.es defiende la libertad no como el derecho de los poderosos al abuso individualista sino como el derecho de los débiles frente a la dominación. No existe la libertad de comprar órganos o la libertad del trabajo infantil.

elDiario.es es un periódico contrario al maltrato animal, incluidas las corridas de toros.

Artículo 14 - El estado del bienestar

elDiario.es defenderá las políticas públicas que protegen a la sociedad y abogará por su ampliación, para que esta inversión alcance a los más desfavorecidos y favorezca la igualdad de oportunidades.

La educación, que es un derecho y un deber para toda la ciudadanía y la mejor garantía de un futuro. elDiario.es defenderá el sistema público y fiscalizará el presupuesto que las administraciones le dedican, las condiciones del profesorado y del alumnado, la calidad de la enseñanza y el respeto al acceso universal e inclusivo.

La sanidad universal y gratuita. La salud es un bien personal que solo se puede cuidar colectivamente y requiere de un sistema público eficiente y de calidad. elDiario.es informará regularmente sobre la inversión en sanidad de las distintas administraciones, sobre el estado de los servicios públicos de salud y sobre la atención a la dependencia.

El sistema público de pensiones, como un elemento de solidaridad intergeneracional. elDiario.es dará relevancia a todos los cambios y reformas que afecten al colectivo de pensionistas y puedan poner en cuestión su poder adquisitivo o supongan un menoscabo de sus derechos.

Artículo 15 - La cultura

Es lo que nos distingue como humanos, lo que forja nuestra identidad, el legado para las nuevas generaciones y una herramienta de transformación social. elDiario.es informará con una mirada crítica sobre literatura, música, cine, teatro, danza, arte, pintura, arquitectura... pero también sobre cómics, videojuegos, televisión o gastronomía. La información cultural es básica para garantizar el derecho al acceso a la cultura, que tiene toda la sociedad. elDiario.es atenderá la inquietud de su comunidad por conocer aquellas obras artísticas y acontecimientos culturales relevantes, con un especial cuidado a la diversidad y la pluralidad. También fiscalizará las políticas culturales de las distintas administraciones.

Artículo 16 - La economía y el trabajo

elDiario.es enfocará su información económica desde la óptica de la ciudadanía, sus intereses y sus gastos cotidianos: la vivienda, los servicios básicos, la alimentación, la cultura, el ocio… Es más importante el mercado de la compra que el de la bolsa de valores. elDiario.es denunciará la especulación pero defenderá el ahorro de las personas.

elDiario.es informará de las actividad de las empresas priorizando en sus enfoques la huella que dejan en la comunidad y el impacto que puedan producir en la sostenibilidad social y medioambiental.

elDiario.es prestará especial atención al mundo del trabajo y a la actividad de las organizaciones sindicales, a las que reconoce su importante papel en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores.

Artículo 17 - La precariedad y la pobreza

elDiario.es informará sobre las condiciones de vida de las personas con menores recursos económicos y mayor riesgo de exclusión social. El aumento de la desigualdad es un problema acuciante, especialmente en todo lo que atañe al derecho a una vivienda digna, al salario mínimo y al deterioro en las condiciones laborales de los trabajadores.

elDiario.es fiscalizará las políticas públicas y los sistemas tributarios para defender la progresividad fiscal.

Artículo 18 - La paz

elDiario.es defenderá la cultura de paz, definida por Naciones Unidas como una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de abordar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo entre las personas, grupos y naciones.

Como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la paz, la justicia y la libertad tienen por base “el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

elDiario.es investigará y denunciará el tráfico de armas.

Artículo 19 - La ciencia

elDiario.es difundirá los avances científicos e informará de su valor y consecuencias para la sociedad. El reconocimiento del método científico y de su importancia para el desarrollo humano supone también el rechazo editorial a la pseudociencia. elDiario.es no tendrá horóscopo ni fomentará la superstición.

Artículo 20 - La memoria histórica

Abrir las fosas comunes y dar una sepultura digna a las víctimas de la dictadura es una prioridad inexcusable. Del mismo modo lo es garantizar verdad, justicia y reparación, tal y como establece el derecho internacional. elDiario.es informará regularmente sobre la historia reciente de España, sobre las víctimas del franquismo y sobre los colectivos que reivindican su memoria y los valores republicanos.

Artículo 21 - Las migraciones

elDiario.es pondrá especial foco informativo en la gestión de las fronteras, pero también en el resto de derivadas políticas, socioeconómicas y demográficas de la inmigración, usando como referencia el derecho internacional. Nuestra sociedad debe poner fin a la vulneración sistemática de derechos humanos, a la violencia y a la deshumanización que históricamente han acompañado a un fenómeno básico para la evolución de nuestro mundo.

El auge de un nuevo discurso racista y xenófobo nos obliga como periodistas a estar alerta contra los bulos, contra la criminalización y contra la instrumentalización política del miedo al otro.

Artículo 22 - La laicidad

elDiario.es es un periódico laico que informará sobre las religiones.

La laicidad es un principio organizativo del Estado de Derecho que se concreta en la separación entre Estado y religión y en la imparcialidad de los poderes públicos frente a ideas y creencias. elDiario.es defiende esa separación entre las sociedades civil y religiosa y sobre la base de ella construirá su labor periodística. Esto no significa excluir las religiones de sus coberturas informativas, sino que los valores o intereses religiosos no serán el prisma a través del cual ver y analizar la realidad.

elDiario.es informará debidamente tanto acerca de la iglesia católica, mayoritaria actualmente en España, como sobre otros credos, y se ejercerá sobre las instituciones religiosas la misma vigilancia que con otras instituciones y poderes de la sociedad civil.

Título III. El modelo económico y la independencia de elDiario.es

Artículo 23

No hay independencia editorial sin independencia económica. La libertad de un medio de comunicación es un lujo que solo se pueden permitir aquellos medios que no pierden dinero. Por eso elDiario.es aplicará una gestión económica prudente y buscará todos los ingresos necesarios para garantizar su independencia, a través de dos vías principales: las cuotas de sus socios y la publicidad.

Artículo 24

Los anunciantes de elDiario.es compran solo publicidad para comunicar sus servicios y productos: no un trato diferencial de la redacción. Los distintos formatos publicitarios –anuncios, publicidad programática, patrocinio de eventos, contenido patrocinado…– estarán siempre convenientemente identificados.

Ningún anunciante individual podrá superar el 10% de los ingresos totales de elDiario.es. Esta limitación también rige para la publicidad que provenga de las instituciones o administraciones públicas.

Artículo 25

El periodismo no es un negocio más y por eso elDiario.es no es una empresa como las demás.

El grupo de periodistas fundadores de elDiario.es –accionistas mayoritarios de la empresa editora, Diario de Prensa Digital SL– y el resto de los accionistas presentes o futuros se comprometen a defender la independencia, la calidad y la consolidación de elDiario.es por encima del beneficio económico a corto plazo.

elDiario.es será coherente en su funcionamiento interno y en la relación con sus trabajadores y trabajadoras con los mismos principios editoriales que defiende públicamente.

Artículo 26

Al menos el 30% de los beneficios netos anuales se reinvertirán para mejorar elDiario.es, ampliar su cobertura informativa o generar reservas con las que afrontar futuras crisis.

Artículo 27

Para preservar su independencia, elDiario.es tratará de mantener sus presupuestos anuales con un superávit de al menos el 10%. También será especialmente cuidadoso con los mecanismos a los que recurrirá en el caso de que los gastos superen a los ingresos.

Si elDiario.es se encontrara con dificultades económicas, el protocolo a seguir será el siguiente. Cada paso se dará si con el punto anterior no resulta suficiente para solventar la situación.

Recortar todo gasto superfluo que no suponga un deterioro en la calidad de la información o en el empleo de elDiario.es. Recortar los sueldos más altos. Comunicar a los socios y socias la situación a la que se enfrenta elDiario.es y pedir su apoyo. Recurrir a la deuda. Poner en marcha una ampliación de capital entre los actuales accionistas, entre los trabajadores y entre los socios y socias de elDiario.es. Solo en el caso de que todos los demás pasos anteriores se hayan demostrado insuficientes para solventar la situación, elDiario.es recurrirá a reducciones de sueldo generalizadas o a expedientes de regulación de empleo.

Artículo 28

La empresa editora de elDiario.es se someterá anualmente a una auditoría, externa e independiente, de todas sus cuentas.

Artículo 29

elDiario.es defiende una remuneración justa para los trabajadores y también aplica ese principio editorial en su funcionamiento interno. A medida que aumente su solvencia económica, mejorará las condiciones salariales, poniendo especial atención en los sueldos más bajos.

Artículo 30

Los contratos laborales serán estables. elDiario.es promoverá que sus trabajadores puedan desarrollar una carrera profesional de largo plazo dentro del periódico, asumiendo nuevas responsabilidades en función de su desempeño y experiencia. Igualmente incentivará la formación y premiará el mérito profesional.

Artículo 31

elDiario.es velará por mantener un entorno laboral seguro en la redacción y adoptará las medidas necesarias para prevenir y sancionar cualquier posible caso de acoso laboral, sexual o por razón de sexo.

elDiario.es mantiene desde el año 2019 un Plan de Igualdad, negociado con la redacción, que se compromete a actualizar y mejorar. Dicho plan establece, entre otras medidas, una auditoría de salarios –para prevenir y combatir la brecha salarial–, un protocolo de selección de personal con perspectiva de género –para fomentar la paridad en las nuevas contrataciones y promociones internas– y un protocolo de actuación y prevención del acoso sexual.

Artículo 32

elDiario.es tratará de lograr la conciliación de la vida laboral y personal de sus trabajadores. El periodismo es un oficio de horarios difíciles, pero no debería ser incompatible con el ocio, la crianza, la cultura, el deporte, la familia o la amistad. elDiario.es se compromete a fomentar el teletrabajo en aquellos puestos donde sea posible y a la racionalización de los horarios, buscando la eficiencia y huyendo de la presencialidad innecesaria.

elDiario.es promoverá un entorno laboral saludable para su redacción, también en lo que concierne a la salud mental.

Título III Los derechos y deberes de los socios y socias

Artículo 33

Los socios y socias son las personas que respaldan económicamente a elDiario.es para garantizar su independencia. No son solo suscriptores o clientes. elDiario.es no habría nacido sin su apoyo ni podría sobrevivir si esta comunidad le diera la espalda. La redacción de elDiario.es y la empresa editora reconocen esta deuda y se comprometen a respetar estos derechos:

Artículo 34 - Derecho a la información

Todas las personas que leen elDiario.es tienen derecho a recibir información fiable, contrastada y veraz. Adicionalmente, los socios y socias también tendrán derecho a participar en la aprobación y futuras reformas del Estatuto, donde se fijará el rumbo editorial de elDiario.es.

Artículo 35 - Derecho a voto

elDiario.es someterá a votación vinculante entre sus socias y socios el nombramiento del director o directora y también del Comité Rector. Estas votaciones se efectuarán a través de sistemas telemáticos y con plazos suficientes para garantizar la máxima participación.

El voto será individual y personal. Si un socio paga varias suscripciones, solo podrá votar una vez. El censo se cerrará con los socios que estén al corriente de pago un mes antes de que se convoque cada votación.

La dirección consultará regularmente a los socios y socias, a través de encuestas, para afinar las prioridades informativas, evaluar el trabajo de la redacción y mejorar elDiario.es.

Artículo 36 - Derecho a la transparencia

Los socios y socias de elDiario.es tendrán acceso al informe de cuentas y al balance anual auditado.

La dirección de elDiario.es celebrará periódicamente encuentros con sus socios y socias donde responderá a sus preguntas, críticas y quejas.

Artículo 37 - Derecho a reclamar

Los socios y socias tienen derecho a exigir el cumplimiento de este Estatuto de elDiario.es y de los principios editoriales y éticos que recoge. Cuando un socio considere que se ha incumplido alguno de los artículos del Estatuto, escribirá una carta a la dirección del periódico, que tendrá la obligación de contestar en un plazo máximo de 30 días.

Artículo 38 - Derecho a la participación

Las socias y socios de elDiario.es tendrán derecho a intervenir en los distintos espacios de participación del periódico, donde podrán manifestar libremente sus opiniones, sugerencias o críticas. También podrán publicar artículos en la sección ‘La opinión de los socios y las socias’, siempre que cumplan los criterios generales de los artículos de Opinión en elDiario.es.

Las normas para la participación de los socios en los comentarios y otros foros serán las siguientes:

elDiario.es fomenta y valora la crítica de su comunidad como una herramienta que nos ayuda a mejorar. Este derecho a la crítica no incluye insultos o ataques personales contra los autores o protagonistas de los artículos, ni tampoco contra otros socios. Tampoco están permitidos los mensajes que fomenten el odio, el desprecio o la discriminación. Los autores de los comentarios estarán identificados con su nombre y apellidos. elDiario.es no los revisa previamente ni se hace responsable de ellos. Cada socio y socia es el único responsable legal de sus intervenciones públicas a través de este espacio de participación y de sus posibles consecuencias jurídicas. No está permitido usar los comentarios para fines publicitarios, copiar y pegar el mismo mensaje en distintos artículos o transmitir bulos. Para facilitar el debate, pedimos a nuestros socios y socias que ciñan sus comentarios al tema del artículo en cuestión. elDiario.es podrá suprimir sin previo aviso cualquier comentario que vulnere estas normas. También podrá cancelar la suscripción de cualquier socio o socia que incumpla estas reglas de forma recurrente.

Artículo 39

elDiario.es no pondrá trabas para tramitar la baja de sus socios y socias, que se podrá efectuar sin complicaciones burocráticas.

Las cuotas se podrán abonar a través de distintos sistemas de pago, siendo la domiciliación bancaria el preferido por suponer menos comisiones para elDiario.es. El pago se realizará periódicamente, en función de la cuota elegida.

Artículo 40

En el caso de que un socio o socia considere que se le ha cobrado una cuota indebidamente, que elDiario.es ha incumplido este estatuto o que ha traicionado su confianza, se le devolverá íntegramente el importe de esa última cuota.

Artículo 41

elDiario.es podrá actualizar las cuotas anualmente con la inflación, pero dará siempre a sus socios y socias la opción de mantener el precio anterior si sus circunstancias económicas no les permiten pagar más.

Cualquier subida de precio de elDiario.es seguirá siempre este mismo protocolo y será, para todos los socios y socias, opcional.

Artículo 42

Los socios y socias se comprometen a respetar las normas de este Estatuto, a proteger la independencia de elDiario.es y a velar por su futuro.

Título IV. La organización interna de elDiario.es

Artículo 43 - La Junta General

elDiario.es fue fundado en 2012 por un grupo de periodistas que aspiraban a hacer las cosas de otra manera y a ser dueños de su propia redacción. Estos periodistas, trabajadores de elDiario.es, son los principales accionistas de la empresa editora, Diario de Prensa Digital. Junto con el resto de accionistas, están representados en la Junta General.

La Junta General de la empresa editora se regirá según los procedimientos y obligaciones establecidos en la legislación.

Artículo 44 - El Consejo de Administración

El Consejo de Administración es el máximo órgano gerencial de elDiario.es. Su función es velar por la independencia económica del periódico, aprobar el presupuesto y dirigir la gestión empresarial, bajo las directrices marcadas por este Estatuto.

La Junta General nombrará al Consejo de Administración, según los procedimientos y obligaciones establecidos en la legislación. Ese consejo estará formado por entre 7 y 15 consejeros/as, más un secretario o secretaria sin derecho a voto.

La Junta General también nombra entre los miembros del Consejo de Administración a un presidente/a no ejecutivo/a y a un consejero/a delegado/a.

El Consejo de Administración renuncia expresamente a intervenir en la línea editorial y en las decisiones periodísticas, que corresponden al director/a.

Artículo 45 - El Comité Rector

El Comité Rector es un órgano colegiado compuesto por entre 7 y 15 consejeros y consejeras, más un secretario/a sin derecho a voto.

Serán miembros natos el director/a de elDiario.es, el presidente/a del Consejo de Administración y el consejero/a delegado/a de la empresa editora. El resto de los miembros serán elegidos entre periodistas de elDiario.es, personas de reconocido prestigio y un o una periodista de la redacción elegido por votación directa. Todos los miembros del Comité Rector tendrán el deber de guardar secreto sobre el contenido de sus deliberaciones.

El Comité Rector será nombrado por la Junta General por un mandato de cuatro años, que tendrá que ser refrendado por mayoría en una doble votación vinculante: primero por los trabajadores de elDiario.es y después por los socios y socias.

La Junta General podrá en cualquier momento proponer el nombramiento de nuevos miembros sin esperar a que el mandato de los anteriores haya terminado, siempre que el número total de consejeros/as del Comité Rector no supere las 15 personas. Dichos nombramientos tendrán siempre que someterse a la votación de la redacción y de los socios y socias.

Son funciones del Comité Rector: supervisar la aprobación y posteriores reformas de este Estatuto, velar por su cumplimiento, resolver cualquier duda sobre su interpretación o aplicación y pronunciarse sobre todas aquellas cuestiones en las que la dirección solicite su intervención.

El Comité Rector se reunirá al menos dos veces al año.

La empresa editora dotará al Comité Rector de los medios necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones.

Artículo 46 - El director o directora

El director o directora es el máximo responsable editorial de elDiario.es. Con la ayuda de su equipo, organiza el trabajo de la redacción, prioriza las coberturas, jerarquiza la portada y toma las últimas decisiones sobre los artículos que publica elDiario.es.

Ese poder de decisión no será nunca arbitrario ni absoluto; está sujeto a los principios y obligaciones recogidos en este Estatuto. La dirección se compromete expresamente a respetar los derechos tanto de los periodistas de elDiario.es como de sus socios y socias.

El director o directora asume las responsabilidades jurídicas que establece la legislación, que también le otorga el derecho de veto sobre cualquier contenido informativo o publicitario de elDiario.es.

En casos de especial relevancia dentro de sus atribuciones o ante decisiones de gran trascendencia para elDiario.es, la dirección consultará, en función del asunto a tratar, con el Consejo de Administración, con el Comité Rector o con el Comité de Redacción.

El director o directora consultará regularmente la opinión de sus periodistas sobre la evolución editorial de elDiario.es a través de tres vías: reuniones con el equipo de dirección, encuentros con todos los periodistas y las reuniones periódicas con el Comité de Redacción.

Artículo 47 - El equipo de dirección

El director o directora nombrará entre los periodistas de elDiario.es al equipo de dirección, que le ayudará a desempeñar sus funciones al frente de la redacción, a editar los artículos y a organizar el trabajo de las distintas secciones del periódico. Ese equipo estará jerarquizado, según el siguiente escalafón de mayor a menor mando sobre la redacción:

Directores/as adjuntos/as Subdirectores/as Redactores/as jefes/as

Adicionalmente a estos puestos, el director o directora de elDiario.es podrá nombrar en su equipo de dirección a periodistas de su confianza con dependencia directa pero sin mando sobre el resto de la redacción, que tendrán el cargo de adjunto/a al director/a. También podrá nombrar a otras personas con el puesto de director/a de área, a cargo de departamentos específicos de elDIario.es (opinión, podcast, audiencias…).

Artículo 48 - Los nombramientos en la redacción

El nombramiento del director o directora se hará a propuesta del Consejo de Administración y tendrá que ser refrendado por mayoría en una doble votación: por la plantilla de elDiario.es y por los socios y socias. En el caso de que no logre el respaldo de la plantilla o de los socios y socias de elDiario.es, su nombramiento decae y el Consejo de Administración deberá proponer a otra persona para el puesto. Los nombramientos del equipo de dirección deberán someterse a votación entre los periodistas de elDiario.es. Si más de la mitad del censo de los periodistas de la redacción rechazan un nombramiento, la candidatura tendrá que ser evaluada por el Comité Rector. Si el Comité Rector también lo rechaza, el director/a deberá proponer a otra persona para el puesto. En el caso de que el periódico contrate a un periodista ajeno a elDiario.es para incorporarlo a un puesto de dirección, la votación interna se podrá convocar a los seis meses del nombramiento: cuando la redacción conozca de primera mano su trabajo y pueda valorar su idoneidad.

Artículo 49 - El Comité de Redacción

Los periodistas de elDiario.es votarán cada dos años a un Comité de Redacción. Este órgano estará formado por 3 miembros de la redacción, con más de cinco años de experiencia profesional, elegidos por votación secreta de entre todos los periodistas. Los miembros del equipo de dirección no podrán ser elegidos para este Comité, pero sí podrán votar.

La función del Comité de Redacción es velar por las buenas prácticas periodísticas dentro de elDiario.es y mediar en cualquier conflicto editorial entre la redacción y la dirección.

El director/a junto con las personas que escoja del equipo de dirección se reunirá regularmente con el Comité de Redacción para responder a las dudas e inquietudes editoriales de los periodistas de elDiario.es.

La dirección proporcionará al Comité de Redacción las facilidades necesarias para el desempeño de su función y sus miembros no podrán ser sancionados o despedidos por sus actividades como representantes profesionales.

El Comité de Redacción no se ocupa de las negociaciones laborales, que corresponden al Comité de Empresa.

Artículo 50 - El Comité de Empresa

elDiario.es respetará de forma escrupulosa el derecho de su plantilla a elegir un Comité de Empresa, que defenderá los intereses salariales y laborales de la plantilla. La elección y marco general de funcionamiento del Comité de Empresa estarán reguladas por el Estatuto de los Trabajadores.

La gerencia de elDiario.es –a través de la persona que designe el consejero/a delegado/a– se reunirá mensualmente con este comité con el que buscará la máxima colaboración posible y le mantendrá informado de las principales decisiones empresariales y de la situación económica general del periódico.

Artículo 51 - La destitución del director/a

El Consejo de Administración tiene la facultad de renovar la dirección de elDiario.es y proponer a una nueva persona para el puesto, siguiendo el protocolo establecido en el artículo 48.

En casos graves, si el director/a hubiera incumplido este Estatuto de forma deliberada y flagrante, el Comité de Redacción o el Comité Rector podrán proponer al Consejo de Administración su destitución. Para elevar esa propuesta serán necesarias las firmas de al menos la mitad de los periodistas de elDiario.es o de al menos la mitad del Comité Rector.

El Consejo de Administración deberá debatir y votar la destitución, tras escuchar al Comité de Redacción, al Comité Rector y al director/a.

Artículo 52

El Consejo de Administración, el Comité Rector y el equipo de dirección de elDiario.es serán paritarios: hombres o mujeres no podrán tener una proporción mayor del 60%, con el objetivo de lograr el 50%.

Título V. Los derechos y deberes de los periodistas de elDiario.es

Artículo 53

Los periodistas de elDiario.es se comprometen expresamente a cumplir este Estatuto, a defender los derechos de los socios y socias, a velar por el futuro colectivo del periódico y a realizar su trabajo con diligencia y honestidad.

Artículo 54

Los periodistas de elDiario.es tienen derecho a la cláusula de conciencia. Si elDiario.es incumpliera este Estatuto o cambiara su línea editorial, podrán solicitar la rescisión de su relación laboral, recibiendo una indemnización compensatoria en los términos que regula la Ley Orgánica 2/1997. El Comité de Redacción mediará entre el periodista y la empresa en la búsqueda de una solución interna, antes de recurrir a la vía judicial.

Artículo 55

Los periodistas de elDiario.es tienen derecho a retirar su firma de un artículo si están disconformes con la edición o titulación de ese texto por parte del equipo de dirección.

Artículo 56

Los periodistas tienen el derecho y el deber de proteger la identidad de sus fuentes. Ante noticias de especial relevancia, el equipo de dirección podrá solicitar a un periodista de elDiario.es la identidad de esas fuentes para evaluar su solvencia, pero no podrá difundirla a terceros y quedará igualmente comprometido con su protección.

Artículo 57

Los periodistas de elDiario.es deberán abstenerse de elaborar informaciones sobre personas u organizaciones con los que tengan una relación personal, familiar o profesional en aquellos casos en los que pueda afectar a la credibilidad de la noticia. Cuando existan dudas sobre un posible conflicto de intereses, los periodistas deberán informar al equipo de dirección, que será quien decida sobre cada caso concreto.

Artículo 58

Los periodistas de elDiario.es no aceptarán regalos o invitaciones que superen los usos habituales, sociales o de cortesía por parte de fuentes, empresas o instituciones con las que se relacionen en el ejercicio de su trabajo. En caso de duda ante un regalo concreto, o aquel cuyo importe supere los 60 euros, el periodista consultará con la dirección.

elDiario.es correrá con los gastos de los viajes de trabajo de sus periodistas. En los casos excepcionales en los que la redacción acepte una invitación para cubrir un evento informativo, lo hará constar en la información que se publique.

Artículo 59

Los periodistas de la redacción de elDiario.es no podrán participar en actos con partidos políticos que puedan comprometer su imagen de independencia –encabezar manifestaciones partidistas, presentar a políticos en actos públicos, firmar manifiestos de partidos, participar en mítines o en foros de partidos…– sin el permiso expreso de la dirección.

Artículo 60

Los lectores no tienen la culpa de los problemas de la redacción. Los periodistas de elDiario.es no silenciarán o castigarán a una fuente o protagonista de una noticia en función de las trabas que esa persona o institución haya puesto a su trabajo. Las páginas de elDiario.es no deben servir para ajustar cuentas personales ni tampoco para pagar favores.

Artículo 61

Los periodistas de elDiario.es pueden cometer errores en sus textos. La honestidad de un medio no se mide porque sea infalible, sino por cómo actúa cuando se equivoca en una información.

elDiario.es corregirá de forma inmediata cualquier error que detecte en sus páginas. Los errores más leves –gramaticales, ortográficos o detalles menores en la noticia– se editarán sin informar de forma expresa al lector.

En aquellos casos en los que se corrija algún aspecto fundamenta l, elDiario.es informará de esa edición a sus lectores en una nota al pie del artículo.

En los casos de errores más graves, elDiaro.es también retirará el artículo de su portada, de la indexación en buscadores y de las redes sociales.

Artículo 62

elDiario.es cumplirá escrupulosamente con las obligaciones de la ley Orgánica 2/1984, que regula el derecho de rectificación. Cuando uno de los afectados por una noticia se acoja en tiempo y forma a su derecho a publicar una rectificación, elDiario.es la publicará por duplicado: como un nuevo artículo, en la misma sección que el texto original, y también como un apoyo al final de esa misma noticia, que estará también enlazado desde el subtítulo con el texto: “Sobre esta información se ha recibido una solicitud de rectificación de…”.

La publicación de estas notas de rectificación, que es una obligación legal para todos los medios, no presupone que la información original fuese errónea. Tampoco que lo que manifiesta el afectado en esa rectificación sea verdad. Este derecho asiste a las personas afectadas por una noticia a dar su versión incluso si lo que manifiesta no es correcto, según recoge la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y así lo haremos constar en las informaciones sobre las que se solicita la rectificación.

En aquellos casos en los que elDiario.es haya cometido un error en su información original y el afectado que envíe la rectificación tenga razón, elDiario.es modificará también el cuerpo o titular de la información original y recogerá ese cambio en otra nota a pie de página.

Artículo 63

Los periodistas de elDiario.es tratarán de participar en los comentarios de sus artículos para responder a las dudas e inquietudes de los socios y socias. Lo harán con un tono respetuoso y constructivo, que sirva para mejorar el ambiente de debate en estos foros y también ayude a los lectores a entender el trabajo de la redacción. Los periodistas de elDiario.es solo responderán ante preguntas igualmente educadas, no ante insultos o descalificaciones personales.

Artículo 64

elDiario.es recomienda a sus periodistas aplicar en sus perfiles personales en redes sociales de acceso público los mismos criterios que marca este Estatuto para su trabajo profesional. Tanto los lectores como las fuentes identifican los mensajes en redes sociales como parte de la comunicación pública del periodista y, por extensión, del medio para el que trabajan. Por ello, y para no comprometer su imagen profesional y la de sus compañeros, elDiario.es aconseja a sus periodistas que sean tan cuidadosos con lo que publican en estas redes como lo son cuando firman un artículo de información o de opinión.

Título VI. La información en elDiario.es

Artículo 65

elDiario.es publica información contrastada, relevante y veraz. El deber del periódico es con sus socios y socias y con el público en general, y no con los intereses privados de la redacción o de los propietarios de elDiario.es.

Entre toda la actualidad de cada día, la redacción selecciona y ordena los temas más importantes e interesantes para sus socios y socias, siguiendo los principios editoriales que fija el artículo 5 de este Estatuto. Es responsabilidad de la dirección fijar prioridades porque no cabe todo. En Internet el espacio es infinito, pero el trabajo de la redacción no lo es.

Artículo 66

elDiario.es cuenta la actualidad, no la decide. Una noticia no desaparece porque no se vea reflejada en el periódico y la redacción no ocultará a sus socios y socias aquellas noticias importantes que le hubiera gustado que no ocurrieran. Pero los medios de comunicación también tienen la capacidad de abrir nuevos debates públicos, o desvelar sucesos desconocidos a la sociedad. elDiario.es tratará de ofrecer a sus lectores las noticias más relevantes del día, sin por ello dejarse arrastrar por las agendas mediáticas que intentan fijar distintos grupos de poder.

Artículo 67

elDiario.es recogerá las noticias de otros medios de comunicación que tengan especial relevancia, pero solo cuando sea posible acreditar su veracidad. Siempre que esto ocurra, se citará en la información el origen de la noticia, con un enlace a la información inicial de ese otro medio, y las verificaciones al respecto que han hecho los periodistas de elDiario.es.

Artículo 68

elDiario.es no compra información: paga a los periodistas, pero nunca a las fuentes. Lo hace así para no fomentar la fabricación de información falsa y el mercadeo de datos obtenidos ilegalmente.

Artículo 69

elDiario.es siempre buscará la versión de los hechos de todos los protagonistas de una noticia. En caso de que alguno de ellos no desee responder, se recogerá ese dato en la información.

Artículo 70

elDiario.es será especialmente respetuoso con la esfera íntima y la orientación afectivo sexual de las personas, que no pueden ser noticia salvo que el protagonista de una información explicite esos datos de forma voluntaria o afecten al interés general.

Artículo 71

elDiario.es no publica rumores ni informaciones sin contrastar y combatirá la desinformación y la propagación de noticias falsas. Desmontar la mentira es también parte del compromiso con la verdad de la redacción.

Artículo 72

elDiario.es separará la información de la interpretación y la opinión e identificará los distintos géneros periodísticos de forma clara. Los lectores deben poder identificar a primera vista ante qué tipo de pieza están y qué grado de subjetividad por parte del periodista pueden esperar.

La información: los hechos. En este tipo de piezas, el periodista nunca incluirá valoraciones personales. Sobra en ellas la opinión. La información engloba los géneros de noticia, reportaje informativo y entrevista. Salvo en el caso de la entrevista, no va específicamente etiquetada. La opinión: el juicio subjetivo de los hechos. En este tipo de piezas se representa el punto de vista de su autor y siempre van firmadas y etiquetadas, bajo los epígrafes de “opinión”, “blog”, “tribuna”, “viñeta”, o “crítica”. La interpretación: el análisis de los hechos. Es un híbrido entre la información y la opinión donde, además de los hechos, los periodistas pueden aportar valoraciones subjetivas que ayuden al lector a entenderlos y ponerlos en contexto. La interpretación incluye los géneros de crónica, análisis o perfil, y siempre va etiquetada y con la firma de su autor destacada.

Título VII. La opinión en elDiario.es

Artículo 73

La sección de opinión de elDiario.es busca fomentar el pensamiento crítico y el debate plural: dar voz a las distintas sensibilidades dentro de nuestros valores editoriales.

La opinión en elDiario.es no pretende adoctrinar a sus lectores sino contribuir a que construyan su propia opinión, por medio de la exposición de distintos puntos de vista y argumentos.

Artículo 74

elDiario.es rechaza imponer una única visión ideológica sobre cada tema a sus periodistas y por eso no publica editoriales: artículos de opinión sin firma en representación de todo el periódico. La opinión es de las personas, no de las personas jurídicas. Y siempre irá firmada con el nombre de su autora o autor.

Artículo 75

La libertad de expresión es un derecho fundamental que elDiario.es promueve y defiende. Pero no todas las expresiones deben ser difundidas por igual en elDiario.es. No cabe la defensa de la tiranía, de la discriminación, del racismo, del machismo, de la LGTBIfobia, del terrorismo o del maltrato animal.

Artículo 76

En elDiario.es no se aceptan los insultos, las calumnias o las opiniones vejatorias. Tampoco las expresiones que fomenten directa o indirectamente el odio, la violencia o la discriminación. La contundencia a la hora de presentar argumentos no es incompatible con el respeto por las personas, también por aquellas que no piensan igual.

Artículo 77

La opinión es libre, pero los datos no lo son: no existen los hechos alternativos. El género de opinión no es excusa para difundir datos falsos, no contrastados o contrarios a las evidencias científicas. El respeto a la verdad también rige en la opinión, igual que en la información.

Los hechos que puedan parecer controvertidos en los artículos de opinión deben estar respaldados por fuentes o enlaces. La mentira no es un punto de vista.

Artículo 78

La dirección de elDiario.es escogerá a distintas firmas habituales a las que dará completa libertad, dentro de las normas y principios editoriales que fija este Estatuto.

Esta libertad editorial en la sección de Opinión no es solo un derecho de los articulistas: sobre todo es una garantía para los socios y socias, la de que no hay una mano oculta que intente dirigir su opinión.

La pluralidad y libertad de la sección de Opinión también supone, de forma inevitable, que elDiario.es publique artículos contradictorios entre sí sobre un mismo tema. O artículos en contra de la opinión mayoritaria de los socios y socias, o de la redacción.

elDiario.es asume el riesgo de publicar artículos que puedan disgustar a una mayoría de sus lectores como una situación preferible a la censura previa de sus colaboradores por motivos ideológicos.

elDiario.es preguntará regularmente a sus socios y socias, a través de encuestas, para evaluar el interés y credibilidad de sus firmas habituales de Opinión.

Artículo 79

La libertad editorial de los articulistas también tiene límites. La opinión dentro de elDiario.es debe cumplir las normas profesionales y deontológicas de este Estatuto, igual que cualquier otro género periodístico.

Con cada artículo que publica, elDiario.es asume una responsabilidad con los lectores y también una responsabilidad legal. Por ello se reserva el derecho a rechazar cualquier texto de alguna de sus firmas habituales en dos supuestos: si considera que su publicación incumple alguna de las normas de este Estatuto o si puede acarrear un riesgo judicial. En España, la responsabilidad legal ante cualquier posible demanda o querella por un artículo publicado no solo es del autor: también pueden ser condenado el periódico y su director/a.

Artículo 80

La sección de opinión de elDiario.es tiene como objetivo alcanzar la paridad entre hombres y mujeres, entendida como que el género menos representado no baje del 40% del total de los artículos publicados cada semana y que se acerque lo máximo posible al 50%.

Artículo 81

elDiario.es no es un medio partidista pero sí da voz en su sección de opinión a los distintos partidos, sindicatos y organizaciones sociales. Las tribunas de políticos en activo no estarán remuneradas y deberán estar especialmente identificadas, con su cargo y militancia junto a la firma del autor.

Artículo 82

El conflicto de intereses también puede afectar a los articulistas de elDiario.es. En caso de que exista una relación profesional o personal con los protagonistas o afectados por una opinión, el autor o autora deberá informar de ello a los lectores: en el propio artículo o en su perfil biográfico.

Título VIII. La aprobación y reforma de este Estatuto

Artículo 83

La redacción del primer borrador de este Estatuto corresponde al director de elDiario.es, que lo expondrá a consulta pública entre la redacción y entre los socios y socias.

La Junta General propondrá los nombres de un primer Comité Rector, una candidatura que tendrá que ser refrendada en votación por los socios y socias y por la redacción de elDiario.es. Ese Comité Rector elaborará un segundo borrador.

El texto definitivo del Estatuto debe ser aprobado en una triple votación para entrar en vigor: por la Junta General, por la plantilla y por los socios y socias de elDiario.es.

Artículo 84

El Comité Rector podrá proponer futuros cambios o ampliaciones del Estatuto, que tendrán que ser aprobados por la Junta General, por la plantilla y por los socios y socias de elDiario.es.