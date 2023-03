Euskadi ultima un gran dispositivo de seguridad para el paso del Tour de Francia que incluirá a cuatro cuerpos franceses

El desembarco del Tour de Francia y los alrededor de 500 kilómetros de las tres primeras etapas de la edición de 2023 que transcurrirán por las carreteras vascas a principios de julio motivarán un dispositivo de seguridad de grandes dimensiones. Los ciclistas cruzarán un centenar de municipios. Bajo la coordinación del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco y a poco más de cien días de la 'grand départ', se están ultimando ya los detalles de un operativo en el que participarán hasta cuatro cuerpos franceses -la Gendarmería, la Garde Républicaine, helicópteros y Bomberos-, más de un millar de efectivos de casi todas las unidades de la Ertzaintza y agentes de los cuerpos locales de los pueblos y ciudades por donde pase el pelotón. Además, ya es conocido que se contratarán señalistas profesionales para atender 1.460 cruces críticos y que, no sin polémica, se han solicitado un millar de voluntarios para cada una de las etapas. No se prevé ninguna participación de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Según han explicado fuentes oficiales a este periódico, todo el dispositivo estará supervisado por una mesa de crisis presidida por el propio viclehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y estará dirigido en el plano operativo por la Ertzaintza. Los cuerpos franceses acompañan siempre a la caravana del Tour de Francia y, en el caso de las etapas en el extranjero, como es el caso, serán visibles y participarán, aunque más como invitados y siempre bajo tutela de la autoridad local. Son la Gendarmería, la Garde Républicaine -o Guardia Republicana, un cuerpo ceremonial de la propia Gendarmería que tiene una unidad motorizada uniformada que acompaña al pelotón desde 1953-, helicópteros -adicionales a los aparatos privados de televisión o telecomunicaciones- y efectivos de protección civil.

Según las previsiones, la Ertzaintza movilizará a prácticamente todas sus unidades. Habrá patrullas de Seguridad Ciudadana de un buen número de demarcaciones y de Tráfico, así como dotaciones de Brigada Móvil (Antidisturbios), equipos de Intervención, agentes de Montaña (del grupo de Vigilancia y Rescate) en cada una de las cimas y también los helicópteros propios, aunque en este caso es una unidad muy reducida y con aeronaves antiguas. En este sentido, la Policía autonómica está inmersa en un proceso de renovación de su parque móvil y se confía en que las nuevas furgonetas estén ya estrenadas para este evento de resonancia internacional. Las actuales en servicio, en algunos casos, tienen casi 30 años. Sus sustitutas ya han empezado a llegar.

Fuentes de los sindicatos de la Ertzaintza indican que el Tour de Francia será considerado como “evento especial”, lo que permite suspender libranzas y vacaciones en caso de necesidad a cambio de un plus económico. “La Itzulia ya es un evento especial. ¿Cómo no va a serlo el Tour? En realidad, lo es cuando hay tres comisarías o más trabajando a la vez. A nivel de infraestructura no es algo totalmente nuevo”, indican estas fuentes policiales, que recuerdan el paso de la Vuelta a España en 2022 y en años previos.

Corresponde también al Departamento de Seguridad elaborar un listado de puntos críticos para el buen desarrollo de la carrera. En este momento hay realizadas por encima de 15.000 “fichas”. Se trata de puntos que hay que señalizar, elementos de mobiliario que hay que retirar (como, por ejemplo, una isla de contenedores) o salientes que hay que balizar. De ellos, se han considerado 1.460 cruces como de relevancia para ubicar a “señalistas” profesionales. Están situados principalmente en el casco urbano de las capitales. Para los pueblos más pequeños y los cruces en carretera se recurrirá a voluntarios. Se han solicitado 1.000 por etapa, lo que ha soliviantado a las federaciones provinciales ya que lamentan que un evento con tanto presupuesto no pueda cubrir ese gasto.

4.500 personas de la organización

Son alrededor de un centenar los municipios por los que discurrirá la prueba. En Euskadi hay 252 incluido Usansolo, de nueva creación, lo que da una idea de la afección que generará la carrera. En todos ellos, dos horas antes de la prueba pasará también la “caravana publicitaria”, un “desfile de 20 kilómetros” con cien vehículos, veinte remolques y cuarenta marcas. En general, fuentes del Tour de Francia indican que se estima que 4.500 personas estén acreditadas para la organización del evento. La empresa gestora es Amaury Sport Organisation (ASO), titular también de otras pruebas como la París-Roubaix o de la propia Vuelta a España a través de Unipublic.

En paralelo, un sindicato policial de la Ertzaintza, Esan, ha iniciado una campaña llamada Stop Le Tour que busca boicotear el paso de la carrera por Euskadi en protesta por las condiciones laborales en el cuerpo. El consejero Erkoreka ya ha manifestado públicamente que no ve en riesgo la normal celebración de la carrera y así lo constatan también otras fuentes sindicales internas. “No hay un clima en las comisarías para que eso ocurra”, abundan. “En verano todo el mundo prefiere estar de fiesta que trabajando, obviamente. Pero un 25% va a poder librar y el resto tendrá que trabajar. La gente tiene asumido que cuando el resto descansa nosotros trabajamos”, indican representantes sindicales no participantes en la campaña de Esan, que inciden en que antes del Tour de Francia ya habrá otro “evento especial” en forma de elecciones municipales y forales.

La propia organización de la salida vasca del Tour de Francia ha hecho constar ya este lunes que “cada vez falta menos” para el evento y que este miércoles, cuando quedarán 100 días, se hará un acto “significativo” en Bilbao, que acogerá la primera etapa. Se instalará un reloj que irá marcando la cuenta atrás. El director de la carrera, Christian Prudhomme, viajará hasta la capital de Bizkaia para activar la cuenta atrás acompañado de representantes institucionales. En la convocatoria no figura el diputado general, Unai Rementeria, y le sustituirá Elixabete Etxanobe, diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales y que es también la candidata foral del PNV para las próximas elecciones.

Se trata de “propiciar la participación activa de la sociedad en ambiente festivo y que todo el mundo se sienta partícipe de este momento histórico para Euskadi”, han indicado sobre un evento que se replicará en Vitoria y en Donostia los días siguientes. La salida vasca está apoyada por siete instituciones -Gobierno vasco, las tres diputaciones y los ayuntamientos de las tres capitales- pero también por patrocinadores privados y hasta por el Athletic Club, que participará en el acto de los 100 días vinculándolo con su 125 aniversario.