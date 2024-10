Astilleros Murueta sigue a 'toda máquina' y con carga de trabajo en las instalaciones destinadas a albergar el Guggenheim de Urdaibai

Astilleros Murueta sigue trabajando a pleno rendimiento y con carga de trabajo en las instalaciones ubicadas en plena reserva de Urdaibai y que estarían destinadas a acoger una de las sedes del nuevo museo Guggenheim -la otra estaría en Gernika- si es que finalmente la obra se lleva adelante. Mientras tanto, Astilleros Murueta, que tiene dos instalaciones, una en Erandio y la otra en Murueta, tiene en carga de trabajo tres barcos que le aseguran ocupación al menos hasta el segundo semestre de 2026, y uno de esos tres barcos se está construyendo ya precisamente en las instalaciones de Urdaibai.

Se trata del buque 'Busturia NM', que se destina al pool MAAS (Murueta Atlantico Alcudia Shipping), empresa con sede en Bilbao, que dispone de 14 buques de transporte de todo tipo de carga seca, graneles por Europa, Norte de África y Mar Negro y que son buques de alto valor añadido. Otro de los construidos por Murueta para esta empresa, el 'Arteaga NM', recibió su 'bendición', un acto previo a la botadura, hace siete meses en las instalaciones de Urdaibai. Entonces parecía que este barco podría ser el último que saldría de este astillero, pero no. Los astilleros siguen en activo en las instalaciones de Urdaibai ajenos al revuelo generado en torno al museo y, que, de concretarse, supondría de facto el traslado de estas instalaciones a otra zona.

El hecho de que siga en marcha su actividad no llamaría la atención si el acuerdo firmado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico con la Diputación Foral de Bizkaia, por el que financia parte de los trabajos de recuperación medioambiental de la zona para levantar el museo con 40 millones, no hablara de “antiguos astilleros”, cuando se trata de terrenos ocupados por una empresa en plena actividad. Los detractores de la obra, critican precisamente el hecho de que se vaya a financiar con dinero público la recuperación de unos terrenos ocupados por una empresa privada.

Precisamente es estos momentos el proyecto esta en entredicho porque la Audiencia Nacional ha admitido varias denuncias contra la decisión de Costas de modificar la protección de la costa a 20 metros en la zona de Murueta, que ahora ocupa el astillero.

Astilleros Murueta, una empresa poco dada a dar demasiados datos concretos sobre sus actividades hizo pública su cartera de trabajo este martes con motivo de la botadura de un barco en las instalaciones de Erandio, mostrando una vez más su fortaleza en el sector de barcos altamente especializados. El buque carguero ‘Bermeo NM’, botado ayer también se construye para el armador MAAS y dispone de una propulsión diésel eléctrica y baterías de última generación, que según destacan desde la empresa minimiza significativamente el impacto ambiental. Es el quinto barco de la serie 6200 que Astilleros Murueta diseña y construye para el armador MAAS, tras el ‘Mundaka NM’, el ‘Katuxa NM’ y el ‘Gernika NM’ y el ‘Arteaga NM’. El barco se entregará en el segundo trimestre de 2025 y supone la construcción número 332 del astillero.

En breve sumará otros tres a esta lista. Además del carguero 'Busturia NM', que está construyendo para MAAS en su factoría de Murueta, están en carga de trabajo el buque arrastrero congelador Kaassassuk, que está construyendo para la compañía groenlandesa Royal Greenland y el buque quimiquero Bahía Candela que está construyendo para Murevi Energy.

“No está parado”, pero la decisión “no está tomada”, dice Etxanobe

Mientras Astilleros Murueta sigue haciendo planes a largo plazo para las instalaciones en las que se prevé albergar el museo, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha señalado este martes que el proyecto no está “parado en absoluto”, ya que se continúa trabajando en los “muchísimos pasos” que son necesarios para, “una vez tomada la decisión, poder tener un proyecto”.

En una entrevista en Onda Vasca recogida por Europa Press, ha insistido en que la propuesta de ampliación del Guggenhemim en Urdaibai es “un proyecto de oportunidad” que busca “conjugar el arte y la naturaleza” y ha apelado a “dar una oportunidad a este proyecto”, aunque ha admitido que hay que “también salir a la calle a explicar qué es y qué no es”.

“Nadie pretende colocar el Guggenheim Bilbao en Urdaibai”, ha subrayado Etxanobe, que ha recordado que el compromiso para esta legislatura de su Gobierno es “seguir avanzando en este proyecto, que es complejo, requiere de muchos pasos”. “Tenemos que ir llevando a cabo muchísimos pasos para que en su día, una vez tomada la decisión, que todavía no está tomada, podamos tener un proyecto que mostrar a la ciudadanía. Pero yo creo que actualmente ya tenemos determinadas claves para poder entender qué es lo que es y qué es lo que no es, o qué es lo que se pretende y qué es lo que no se pretende”, ha señalado.