Un barco noruego queda en cuarentena en el puerto de Bilbao después de que dos tripulantes indios hayan dado positivo en COVID-19

Un barco con pabellón de Noruega pero procedente de Malasia se halla bloqueado desde este domingo en el puerto de Bilbao después de que dos de sus tripulantes, de nacionalidad india, presentaran síntomas compatibles con la COVID-19 y dieran positivo en una prueba diagnóstica que se les realizó en el hospital de Cruces. Sanidad Exterior, un organismo dependiente del Gobierno central, ha decretado la cuarentena del navío y en estos momentos sus equipos están en el buque tomando muestras a toda la tripulación, de 21 personas.

Más del 80% de los médicos vascos que han tenido mascarillas con grafeno la llevó durante más de un mes, según una encuesta

Saber más

Hasta esta mañana, según ha indicado la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, no había constancia de ningún caso de la variante india del Sars-Cov-2 en Euskadi, aunque ya están surgiendo las primeras sospechas en zonas de España como Extremadura. No obstante, aún no hay ninguna confirmación oficial de la secuenciación de las muestras de estos marineros contagiados. El barco es el Stavanger Pearl, fletado en 2020 y que transporta productos químicos y petrolíferos. Según la aplicación MarineTraffic, llegó este domingo por la mañana a los muelles del puerto de Bilbao. Su anterior parada había sido en Pasir Gudang, en Malasia, a principios de abril.

Fuentes del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) han confirmado los positivos y que la red de rastreadores "colabora" con Sanidad Exterior "para que se pueda garantizar el período de cuarentena de una manera segura y eficaz". "Osakidetza hará la correspondiente comprobación de las variantes de ambos resultados positivos", abunda el Gobierno vasco.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.