Más del 80% de los médicos vascos que han tenido mascarillas con grafeno la llevó durante más de un mes, según una encuesta

El Sindicato Médico de Euskadi (SME) ha hecho públicos esta semana los resultados de una encuesta interna sobre la exposición a las mascarillas protectoras de una marca que fueron retiradas este mes de abril por contener capas de grafeno. Éste es un material potencialmente tóxico según las autoridades canadienses, que enviaron una alerta mundial y que en España fue respondido con la suspensión de nuevos suministros de estas protecciones y la prohibición de nuevos usos de las ya entregadas. Las conclusiones de este sondeo revelan que un 90% de los médicos participantes han recibido ese tipo de material en los últimos meses de pandemia pero, sobre todo, que más del 80% de ellos las ha estado usado durante más de un mes y, algunos, incluso durante más de un año.

La encuesta, realizada entre el 15 y el 18 abril, tiene un margen de error del 1,9%, según sus promotores, y ha sido realizada con una muestra de 116 facultativos, "en torno al 10% de la población objetivo". El 90,5% declara haber recibido alguna de las mascarillas de grafeno retiradas y, entre el 9,5% que no las ha manejado, siete de cada diez aseguran que otros compañeros de su centro de trabajo sí las han llevado. Solamente un 17,1% ha tenido las mascarillas en uso menos de un mes. Y es que un 53,3% ha trabajado con ellas de uno a cuatro meses, un 22,9% de cinco a ocho meses, un 4,8% de nueve a doce meses y un 1,9% "más de un año". El SME afirma también que en un pequeño porcentaje de los centros aún no ha retirado el material ahora investigado. En concreto, el 5,3% afirma que no han sido sustituidas en su centro de trabajo.

Fue el 14 de abril cuando se conoció que, en Euskadi, tanto el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) como la Ertzaintza optaron por una retirada "provisional" y "hasta nuevo aviso" de un tipo concreto de mascarillas FFP2 que contienen o grafeno o biomasa de grafeno. El modelo concreto es el NR SNN70369B, de tipo FFP2 y del fabricante Shandong Shengquan New Materiales CO. Más tarde, se supo también que el material había llegado a los cuerpos de Policía local de algunos municipios y que también había sido devuelto. La Sanidad vasca había tenido también tapabocas de tipo quirúrgico del mismo material pero ya no quedaban en 'stock' en aquel momento. La medida tuvo su origen en una alerta de Health Canada sobre posibles efectos nocivos de la inhalación de partículas de ese producto y, en España, el Ministerio de Sanidad rebotó el aviso a las comunidades autónomas. Canadá, en su aviso nacional e internacional, interpretaba que el grafeno tiene "cierto potencial para causar toxicidad pulmonar temprana en animales" y que es preciso conocer si ocurre lo mismo con seres humanos, aunque asume que depende del tiempo de uso o del tipo de grafeno y su cantidad. Ante la duda, se optó por la cautela y por iniciar una investigación exhaustiva.

Según explicaron a este periódico en el día de la retirada desde el sindicato Satse de Osakidetza, el modelo quirúrgico tenía una capa de grafeno en el lado que entra en contacto con la cara, mientras que la FPP2 tiene cinco capas y la que pudiera acarrear problemas es justamente la de medio, sin contacto con la piel en ningún momento. El material retirado ha sido guardado en el almacén central que el Departamento de Salud tiene en Boroa, Amorebieta-Etxano (Bizkaia).

