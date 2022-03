'Introduction': la insoportable levedad del paso del tiempo

Aviso a navegantes: 'Introduction' es una película surcoreana, en versión original subtitulada y blanco y negro, con una duración inusual de 66 minutos, dirigida por Hong Sang-soo, un director muy apreciado por los festivales de cine y la crítica especializada. De hecho, esta película ganó el Oso de Plata al mejor guion en el último festival de Berlín.

A Hong Sang-soo se le suele comparar con Rohmer o Woody Allen. Quizás sea para sugerir que se trata un autor muy prolífico (casi una película al año) o que sus películas transmiten una sensación de levedad, algo así como decir que exploran asuntos de calado (conflictos entre generaciones, relaciones de pareja), pero con un tono sencillo e informal, sin darles pesadez ni espesura. Leyendo atentamente los títulos de crédito de 'Introduction' vemos que Hong Sang-soo es su director, productor, guionista, así como responsable de la fotografía, música y montaje. Un artista con un mundo propio e identidad acusada.

El argumento de 'Introduction' es un poco inane. 'Introduction' es una pieza de cámara en tres movimientos (episodios 1, 2 y 3) donde se cuenta la visita de un joven con vocación de actor a la consulta de su padre, encuentro que finalmente no sabemos si ha tenido lugar, pero donde coincide con un actor reconocido y la secretaria de su padre. Después, este mismo joven viaja a Berlín para visitar a la chica de la que está enamorado, que se ha trasladado a estudiar moda a la ciudad. Finalmente, el protagonista, acompañado de un amigo, se reúne con su madre y el actor que hemos visto en el primer episodio que tienen la intención de convencerle de que no abandone su carrera profesional.

Las heridas que va dejando el paso del tiempo (y los interrogantes sobre el futuro) forman el armazón estructural de la película. Por eso, Hong Sans-soo recurre a la elipsis entre episodios o a la ausencia de explicaciones sobre el pasado de los personajes como fórmula estilística para construir la película. El espectador no sabe por qué están enfrentados padre e hijo, no conoce la naturaleza de la relación del protagonista con la secretaria de su padre, tampoco conoce las razones de la ruptura de la pareja de novios y, finalmente se queda con la inquietud de qué le sucederá a la protagonista con esa extraña enfermedad que padece. Por no saber, no estamos seguros si los episodios 1 y 2 son continuos en el tiempo, ni sí esa desconcertante secuencia en la playa entre el protagonista y su novia —en el último episodio de la película— es un sueño o no. La película de Hong Sang-soo se sostiene por lo que queda sugerido, tanto que puede ser necesario ver la película de nuevo para cerciorarnos de lo que hemos intuido, y obliga al espectador a poner mucho de su parte. Es en esta ambigüedad donde reside la poesía y la magia del cine de Hong Sang-soo.

En 'Introduction' encontramos todas las contantes estilistas (y temáticas) del autor. El uso del fuera de campo con cierta gracia, como en esa escena donde dos de los protagonistas miran a una mujer que está en un balcón pero que nosotros no logramos ver de inicio; el uso del zoom, tan denostado desde hace muchos años por los cineastas, utilizado con mucha elegancia y sentido narrativo; una planificación que prescinde del plano contraplano para centrarnos en las relaciones entre los personajes; figuras silueteadas en la playa, frente al mar, o contra la nieve, como en 'El hotel junto a la orilla del río' (2018), otra pictórica obra del autor filmada en blanco y negro. Los hombres suelen salir mal parados en las películas de Hong Sang-soo: beben, se emborrachan y reaccionan con violencia. También en esta película. La inusitada violencia con la que el viejo actor le recrimina a nuestro protagonista sus dudas y cautelas, nos distraen por un momento de la transcendencia de lo que están discutiendo: la tenue frontera entre realidad y ficción.

Todo esto nos deja una sensación de tristeza, ternura, melancolía y emoción. Cada episodio se cierra con un abrazo y fundido en negro. Más que saber cómo va a transcurrir la narración y qué les va a pasar a los personajes, el espectador siente que quiere estar más tiempo con ellos.

Un consejo: si todo que les hemos contado ha despertado su curiosidad, acudan pronto a la sala de cine a ver la película. Con la actual política de exhibición 'Introduction' desaparecerá rápido de la cartelera.