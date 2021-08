Cómo no nos vamos a enfadar.

Cómo no vamos a llorar y entristecernos, estar apáticas, depresivas y hablarnos mal. Cómo no se van a dar cuadros de ansiedad y ataques de pánico. El Barómetro Juvenil de Vida y Salud indicaba que uno de cada 5 jóvenes sufría un cuadro de depresión ya en el 2018 y si consideramos la diferencia sexual, más del doble de la población general afectada por depresión son mujeres (Encuesta Nacional de Salud España, 2017). Bastante poco nos quejamos (quizá ahí este el verdadero problema, bastante poco nos quejamos y hacia el lugar equivocado).

Tenemos casi 30 años, una carrera universitaria, algunas dos; un máster y algunas dos, tropecientos cursos y otro par de formaciones de especialización. Salimos de casa, cambiamos de ciudad, de entorno, de compañeras de piso, de día a día. Volvemos a salir, volvemos a construir una vida, nuevo espacio, nuevas costumbres, nueva gente, nos adaptamos a todo. Todo porque allí tendremos un contrato de prácticas durante seis meses “de lo nuestro” y estamos chillando de alegría y agradecimiento. Quizá las condiciones sean a tiempo parcial, igual tenemos que coger 1 hora de metro o bus para llegar al puesto, los horarios no están claros porque nos pasarán el cuadrante a la semana y la carga de trabajo será una sorpresa pero no importa, porque ya saben que sabemos y podemos trabajar con presión y por objetivos porque lo hemos respondido en la entrevista. ¿El salario? Es lo de menos, total para seis meses…

Tenemos casi 30 años y la experiencia laboral de mayor duración en el currículum tiene que ver nada con nuestra formación principal o estamos acercándonos al récord de los dos años intermitentes, eso sí, somos proactivas.

Tenemos casi -y sin el casi- 30 años y pertenecemos al primer momento de la historia donde hay más personas con estudios superiores finalizados que con la educación básica obligatoria, según dice el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (2021) y somos la generación más preparada de la historia. Sin embargo, somos inseguras al opinar sobre la realidad, no sabemos lo que queremos, estamos nerviosas a la hora de actuar, sufrimos el síndrome de la impostora en nuestro propio terreno y un largo etc. ¿Cómo no vamos a tener esas emociones si nuestro potencial no se reconocido en la vida adulta? ¿Quién nos toma enserio?

Así te convertirás en lo que nuestra maravillosa era posmoderna ha llamado viejoven, harás coliving (vivir en una casa compartida), tus compis y tú haréis stooping (la fantástica moda de decorar la casa con muebles de la basura)

Tenemos casi 30 años y la sociedad nos exige ser felices, sonreír, disfrutar el momento, ser divertidas, creativas y sobre todo luchar por nuestros sueños porque claro, así los conseguiremos. Por supuesto, para las que tengan “la suerte” de tener pareja y vivir con ella quizá puedan pagarse el alquiler de un antiguo y acogedor ático (léase un viejo desván a reformar) de 30 metros cuadrados. Aunque sino, siempre está la opción de compartir piso con otras 3 personas de su padre y de su madre hasta los cuarenta, la edad media ahora mismo de compartir piso ojo que está en los 34. Así te convertirás en lo que nuestra maravillosa era posmoderna ha llamado viejoven, harás coliving (vivir en una casa compartida), tus compis y tú haréis stooping (la fantástica moda de decorar la casa con muebles de la basura) y el fin de semana os gustará practicar nesting (no salir de casa durante el fin de semana) de alguna otra manera de adornar la precariedad que ahora no recuerdo. Ya sabemos que le encanta cambiar los términos para suavizar el tipo de opresión o explotación, está en su ADN.

En general hablo un poco de mí, de mis amigas, de las amigas de mis amigas, de la gente de mi generación y alguna próxima. Bastante poco nos enfadamos y bastante mal nos quejamos. Aunque espera, si nos quejamos bien, ¿alguien nos va a tomar en serio?

Igual ahí está la cuestión y el verdadero problema cuando preferimos unas cervezas y el Netflix antes de dormir o perdernos en discusiones absurdas en vez de organizarnos colectivamente por transformar la sociedad.