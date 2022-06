Elorrio: reutilización de los terrenos industriales contaminados

En Elorrio tenemos un problema grave con la regeneración de suelos degradados y nuestra alcaldía, regentada por EH Bildu, no está haciendo nada para resolverlo. En nuestra opinión, no se debe dejar un pueblo con el problema de una escombrera toxica para que lo resuelvan nuestros hijos y nietos. Ellos no son culpables de la mala gestión actual y no tienen por qué heredar las consecuencias de la inacción de la alcaldía de EH Bildu al respecto.

Arantza Tapia, el día 6 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente, hizo unas declaraciones demoledoras a favor del medio ambiente. Dijo sin pestañear que la política que hay que seguir es la de la rehabilitación de suelos. Claro, pero ellos no lo hacen y apoyan la inacción de EH Bildu.

La poca vergüenza de esta consejera del Gobierno vasco, supera todos los límites del cinismo, puesto que, en muchos de nuestros pueblos, incluido Elorrio, lo que hace el PNV es intentar especular con los terrenos de alto valor agrológico y, eventualmente, urbanizable y dejar los escombros y otros problemas ecológicos para las nuevas generaciones.

El caso de los terrenos de Pulla Azkarreta en Elorrio, es una nefasta política municipal y una vergüenza; muestra evidente de una mala gestión municipal. En nuestra opinión, es un ejemplo de lo que no se debe de hacer.

Elorrio necesita urgentemente tramitar la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que fue aprobado en el Pleno municipal de Abril de 2021, porque el anterior Plan, aún en vigor, estaba caducado y no daba (y no da) respuesta a las necesidades del municipio.

El Gobierno municipal de EH Bildu no está tramitando su revisión, tan necesaria para el bienestar de Elorrio; y el PNV, por su parte, esta anclado en un Plan de Ordenación Urbana concebido hace más de 20 años.

Entendemos nosotros que Elorrio no crece porque no tiene resuelto el problema de la vivienda de calidad y asequible para nuestros jóvenes, ni el problema de la contaminación, así como la estabilidad en el desarrollo local de las empresas y los puestos de trabajo que conllevaría. Todo lo cual depende primordialmente de la tramitación del nuevo PGOU.

Su revisión y puesta al día es necesaria y urgente para impulsar la actividad económica empresarial local. El Plan actual no permite que las industrias se desarrollen. Debe resolver el problema de la vivienda de calidad a precio asequible, percibido como el más urgente por los elorriarras y es urgente para la permanencia de sus jóvenes en nuestra querida villa.

La vivienda afecta también a otros colectivos sociales, como a nuestros mayores; asunto que requiere un tratamiento especifico tipo edificaciones con servicios asistenciales.

Ni la alcaldía de EH Bildu ni el PNV muestran interés en abordar seriamente la puesta al día del plan de ordenación urbana.

En nuestra opinión, hay que conseguir prioritariamente la regeneración y optimización del suelo industrial existente en Elorrio, con la limpieza y descontaminación de suelos degradados y contaminados, además del aprovechamiento de los suelos urbano e industrial en desuso (de 16 a 20 áreas), antes de proceder a la ocupación de 11 áreas de nuevos suelos de alto valor agrológico y otras utilidades agrícolas prioritarias.

El inicio de la revisión del PGOU de Elorrio se aprobó hace mas un año. EH Bildu no presenta los pliegos para la contratación del equipo redactor, los tiene secuestrados. Nos consta que obra en su poder un borrador desde mayo de 2021. En diciembre de este año dijeron que los iban a sacar a concurso, pero no los sacaron, alegando que el secretario consideraba que primero había que aprobar la participación ciudadana; cosa que se hizo en un pleno en marzo de este año 2022.

Tenemos un problema grave de ocultación o negligencia en el Gobierno municipal: el pliego continúa sin sacarse a concurso. Los asuntos pendientes de Pulla, de vacantes degradadas y san Vicente son el meollo de esta urgente necesidad de revisión del PGOU que denunciamos. Para avanzar, propusimos a Alcaldía presentarle unos pliegos ya redactados, contratamos un servicio externo, pagándolo nosotros; los pliegos han sido entregados a la alcaldesa, pero continuamos esperando su acción; mientras, vemos como alargan un proceso, necesario para el pueblo de Elorrio, por intereses ocultos.

Es urgente que los ciudadanos y partidos políticos de Elorrio nos planteemos con responsabilidad los retos del futuro de nuestra villa y sus habitantes, adaptándonos a las nuevas normativas. Las DOT (Directrices de Ordenación Territorial) deberían ser la columna vertebral del nuevo Plan de Ordenación Urbana de Elorrio.

Tenemos aprobada una revisión del PGOU que debería de arreglar los problemas y sobre todo los de este tipo; pero EH Bildu, el partido en el Gobierno en el Ayuntamiento de Elorrio, no se muestra capaz, o no quiere, dar ningún paso en este sentido. No sabemos a que se debe. Ni siquiera se es capaz de poner en marcha el inicio de la revisión del PGOU. Todo ello con la aprobación, a la chita callando, del PNV. Penoso.

*Xabier Zarandona es concejal de Elorrio por Elkarrekin-Podemos Herriaren Eskubidea SQ-2D.