Las liberaciones sindicales, ¿gasto o inversión?

Cada cierto tiempo, salta al frente del escenario la cuestión de las liberadas y liberados sindicales. Lo volvía a hacer esta pasada semana tras la respuesta enviada por el Gobierno vasco al Parlamento autonómico sobre las liberaciones en las administraciones públicas vascas. Son cifras que pueden parecer grandes (o astronómicas según a quién se le pregunte) si no tenemos un marco de referencia con el que compararlas.

Este ubicar algo en contextos conocidos es algo que necesitamos muchas veces para hacernos una medida real de las cosas. Posiblemente, la mayoría no sabremos hacernos una idea de lo que suponen 100 hectáreas, pero si lo medimos en campos de fútbol, seguramente, estaremos más cerca de percibir su tamaño real. Lo mismo puede pasar con las cifras en torno a las administraciones públicas y sus presupuestos.

Dicho esto, cabría preguntarse si 739 liberadas y liberados sindicales son muchísimas, son escasas o son las que deben ser. Tenemos que averiguar cuántos campos de fútbol son esas liberaciones.

Utilizando los datos que el propio Gobierno envió al Parlamento Vasco en febrero del año pasado, la administración general y sus organismos autónomos, educación y Osakidetza tenían a 74.838 personas en plantilla. Es decir, del total de la plantilla de esos tres sectores, de esas casi 75.000 personas, el 0,54% son liberaciones completas (que ya se dice que son las únicas que se sustituyen por norma general, no así las parciales). Podríamos afinar más la cifra: en la Administración General hay una liberación completa por cada 173 trabajadoras, en Educación una por cada 269 y en Osakidetza por cada 157.

También los “costes” de esas liberaciones pueden parecer groseros sin una vara de medir con la que compararla. Tomemos el caso de Osakidetza, de la que se apunta que es el sector de la administración vasca con más plantilla y, por ende, la de mayor número de recursos sindicales. Recordemos que el Gobierno vasco cifraba el “gasto” en liberaciones sindicales en Osakidetza en 3,9 millones de euros. Bien, según datos del Ministerio de Sanidad, en el año 2021 el importe del gasto de personal total de Osakidetza era 2.217.129.000 euros (dos mil millones para abreviar). Esos 3,9 millones de euros de las liberaciones suponen exactamente el 0’18% del gasto total de personal. Desde este punto de vista, 3,9 millones ya no parecerán tanto.

Una vez puestas en perspectiva las cifras, desde luego, no es un dato astronómico en ningún caso. Desde nuestro punto de vista, es una cifra más bien escasa para las tareas que se encomiendan a las organizaciones sindicales.

Alguien podría llegar a negar la mayor y cuestionar que, sea mayor o sea menor, no se debería destinar ninguna partida para liberaciones sindicales. Por eso debemos también enmarcar las tareas y funciones de estas. Los acuerdos de la OIT y la propia Constitución reconocen la legitimidad, los derechos y los deberes de las organizaciones sindicales. Para ello, ambas normas, reconocen que las y los representantes sindicales deben tener las “facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones”, una de ellas, el tiempo de dedicación suficiente a las tareas sindicales sin que suponga una pérdida de salario, prestaciones u otras ventajas sociales.

Esta actividad se hace, además, dentro de una lógica sindical que desincentiva la afiliación sindical. Los acuerdos y mejoras alcanzados por las organizaciones sindicales en nuestro país, son de aplicación para todas las personas trabajadoras sujetas al ámbito del acuerdo, estén afiliadas a los sindicatos firmantes o no. El resultado de la acción sindical se extiende más allá de la propia afiliación del sindicato. Y para cumplir con esa encomienda, son necesarios recursos.

Existen otros intangibles que creemos que también apuntan a que el gasto en liberaciones es menor del que debería: Ahora que entramos en periodo OPE de estabilización (eso merecería otro artículo aparte) buena parte del tiempo de las delegadas y delegados sindicales se dedicará a asesorar y a ayudar a miles de personas en la inscripción, preparación o resolución de dudas de las OPE. Esa tarea que recae en las organizaciones, la haremos con esas liberadas y liberados de las que hablamos, en lugar de que las administraciones públicas dediquen sus recursos propios a resolverlas. Este traspaso de responsabilidades de las Administraciones a los sindicatos, esta especie de subcontratación de esa tarea, también les supone ahorro a las Administraciones. Y podemos referirnos a estas OPE, a las bolsas de contratación temporal… la tarea no acaba nunca.

Escribía Ferrán Martínez en su artículo 'El coste de los derechos: ¿por qué la libertad depende de los impuestos?“ que ”no hay ningún derecho que no origine costes financiados por la sociedad en su conjunto. El derecho de propiedad sería imposible de sostener sin una legislación que la respaldara, sin un sistema judicial que velara por ella y sin unos cuerpos de seguridad del Estado que la protegieran“. Desde CCOO entendemos que, al hablar de estas liberaciones, hablamos no solo de ejercer las tareas encomendadas por la constitución, sino de que la clase trabajadora tenga herramientas para defender y crear nuevos derechos. Desde ese punto de vista, no estaríamos frente a costes, estaríamos frente a inversiones.

* Iñigo Garduño es el responsable del área pública de CCOO de Euskadi