Movimiento B por la regulación de la biología sanitaria

Soy bióloga y no llevo tantos años de andadura como otros compañeros que ya se encuentran hastiados y se ríen (por no llorar) del incesante menosprecio y olvido de nuestra profesión. Sí, ser bióloga o biólogo es una profesión de bata y de bota. Pero, en este artículo me centraré en los de bata para reivindicar la profesión de biólog@ sanitari@. Lo llamaremos el movimiento B porque con esta letra podemos acoger todas las titulaciones que están capacitados para ejercer dicha profesión.

El decano del Colegio Oficial de Biólogos, Pere Camprubí i García, constata absolutamente cada uno de los “avances” en esta materia. Nos recuerda que sí existe la profesión de biólog@ de acuerdo a la ley 75/1980, de 26 de diciembre, de creación del Colegio Oficial de Biólogos. Pero la sensación general es de que estamos desprotegidos legalmente. Nos contratan como técnicos titulado biólogos u otras figuras contractuales que no son lo que rigen las leyes que menciona en sus artículos. No quiero atacar a los colegios de biólogos, pero ¿se podría hacer algo más? En este punto me gustaría agradecer a la Dra. Tejada, decana del colegio de biólogos de Euskadi, por tratar de dar visibilidad a esta realidad en los medios de comunicación.

Dicha falta de definición de nuestras funciones conlleva al intrusismo laboral constante por la contratación de técnicos, al menos en el sector privado. Al tratarse de una titulación de menor calibre su contratación es más económica. Este país es ejemplo de “exigir” a estos profesionales más de lo que sus competencias legales permiten, a veces. Es cierto que la experiencia es un grado y estudiar no nos garantiza dominar técnicas. Pero sí que marca la diferencia porque somos capaces de responder ante necesidades debido a que tenemos más conocimiento del contexto biológico, somos inventores de la mayoría de las técnicas que utilizan día a día para diagnosticar, somos diseñadores de vacunas, descubridores de fenómenos que dan lugar a enfermedades, creamos vida y algoritmos que puedan predecir enfermedades, entre muchas otras aptitudes.

Nos discriminan en el reparto de plazas de formación sanitaria especializada (FSE). Desconozco quién o quiénes son los responsables de que este año haya habido un descenso del 8% de plazas BIR aunque el titular subraya que “ha aumentado el número de dichas plazas”. Por si sirve de algo, este artículo es un llamamiento a los jefes de sección que no saben que podemos ser parte de su servicio o no quieren biólogas y biólogos para formar un equipo preparado en sus laboratorios. ¿Qué miedo hay en tener un equipo multidisciplinar? ¿Ustedes saben el conocimiento que debemos adquirir para llegar a responder correctamente al 95% de las preguntas del examen para la FSE? Y, ya que hemos abierto la caja de Pandora, ¿qué pasa con las plazas desiertas y rechazadas por otros colectivos? Supongo que habrán sido conscientes de que en un futuro inmediato les será muy difícil encontrar médicos o farmacéuticos que se quieran especializar en laboratorio clínico. Sin ir más lejos este año, fuimos testigos de cómo estas plazas quedaban desiertas a medida que avanzaba la adjudicación de las mismas.

Llevamos más de 25 años dedicándonos a especialidades como la Reproducción Asistida y Genética y se nos ignora la creación de dichas especialidades. Porque la necesidad está creada, un 9% de los bebés en España son fruto de tratamientos de reproducción asistida según nuestro Ministerio de Sanidad y va en aumento. Somos un país referente y líderes en el mundo y seguimos así. Legislar estas profesiones es una cuestión de absoluta necesidad. La falta de regulación de la especialidad provoca una gran heterogeneidad en el tipo de servicios, lo que significa que los servicios varían de hospital a hospital, citando a Encarna Guillén presidenta de la Asociación Española de Genética Humana (AEGH). Esto conlleva al retraso de diagnósticos y sus correspondientes tratamientos en los pacientes, entorpece la prevención de nuevos casos en las familias, disminuye la eficiencia del sistema sanitario. En ambas disciplinas, la carencia de especialidad conlleva además a que profesionales de larga trayectoria no puedan trabajar de ello ni estabilizarse ni a nivel profesional ni a nivel personal, ya que lo primero condiciona lo segundo; y a que se adjudiquen a profesionales de otras especialidades.

No pretendo quitar mérito ni desprestigiar otras profesiones pero que sepas, lector, que somos una necesidad. Entendemos que lo que nos pasa a nosotros ocurre en otros sectores, sí, y también estamos hartos de ser excelentes y de hacer trabajo cualificado y seguir mendigando y siendo excepción o rareza en oportunidades laborales. De ser los que perdemos. Hoy por hoy, no somos sanitarios. La hoja de ruta es sencilla: empecemos por admitir y legislar la figura de biólogo sanitario, sigamos por crear las especialidades y finalicemos con un reparto equitativo de las plazas de FSE. Para recordar esta hoja de ruta reivindicaremos el movimiento B, mediante cartas y formularios firmados, artículos, manifestaciones y protestas.

Lectura recomendada: Recomiendo el artículo de posicionamiento de la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR) para saber la situación actual de acuerdos con Ministerio sobre todo lo mencionado previamente.

Iniciativas en curso: Distintos colectivos están enviando carta a la comisión europea a través de este enlace: https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_en/.

Por último y no menos importante, me gustaría agradecer a Elisa Arias (@srta_opositora) su colaboración en el artículo y a todos y cada uno de l@s biólog@s (y todas titulaciones afines) que reivindican esta realidad.