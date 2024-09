Cientos de personas exigen justicia para Yanely, la joven asesinada por su pareja en Bilbao: “No ha muerto, ha sido asesinada”

Primero frente al Ayuntamiento de Bilbao y después en Santutxu, el barrio en el que Yanely vivía, cientos de personas han exigido justicia para la joven de 32 años asesinada este jueves por su pareja. En una concentración en la que han participado colectivos de migrantes, colectivos feministas, familiares y amigos de la víctima, han querido mostrar toda su solidaridad tanto con su madre como con su familia, así como denunciar no sólo su asesinato sino “este sistema colonial, patriarcal y racista que no da tregua a las mujeres migrantes”, ya que la joven es de origen peruano. “Sólo en 2023, el 43,2% de las mujeres asesinadas por violencia de género eran mujeres migrantes. Hoy, Yanely forma parte de esta estadística de feminicidios”, han lamentado desde el colectivo de migrantes, tras exigir que se pongan a las mujeres migrantes “en el centro de las políticas públicas como sujetas de derecho”.

Bajo este contexto, han denunciado que “estos sucesos demuestran que el Estado, sus instituciones y sus leyes con sesgos racistas y coloniales son una amenaza que intensifican y contribuyen a que el grado de vulnerabilidad de las mujeres migrantes aumente continuamente a causa de una violencia patriarcal que está intersecta con la violencia racista, la violencia económica y la violencia institucional”, han denunciado para después exigir la “derogación de leyes que criminalizan a las personas migrantes, tales como la Ley de Extranjería, que les impide llevar a cabo cualquier proyecto de vida”. “Las mujeres migrantes que venimos al reino español no somos una amenaza. Contribuimos a sostener la vida y los cuidados, aún en situaciones de precariedad y explotación”, han criticado frente al Ayuntamiento de Bilbao.

Más tarde, en Santutxu, vecinas de la víctima y miembros del colectivo feminista se han reunido y han encendido una pequeña hogera en memoria de Yanely. “Por desgracia hoy nos ha tocado convocar esta concentración porque en nuestro barrio se ha cometido un feminicidio. Anteayer por la noche un hombre asesinó a su pareja en Santutxu. Y sí, el verbo adecuado es asesinar a pesar de lo que nos quieran vender. No se ha muerto, no ha perdido la vida, no se ha hallado muerta, la han asesinado. Estamos hartas. No estamos hablando de añadir un número nuevo a una lista ya de por sí demasiado larga. No son simples nombres y apellidos. Estamos hablando de tener una vecina menos entre nosotras. Hablamos del dolor de las más cercanas. Hablamos de un sistema capitalista, colonial y patriarcal que nos oprime, sesga violenta y asesina de forma sistemática”, han denunciado durante la concentración de Santutxu. Además de en Bilbao, ha habido concentraciones de repulsa en Vitoria, Donostia, Urruña y Pamplona.

Los hechos ocurrieron sobre las 00:23 horas de la madrugada del jueves en una vivienda de la zona de Santutxu y Atxuri de la capital de Bizkaia. Vecinos de la zona avisaron a la Ertzaintza por los gritos y ruidos que se escuchaban y de inmediato se desplazaron al lugar patrullas de la Policía Municipal de Bilbao y de la propia Ertzaintza. “Dentro de la casa, los agentes han encontrado a una mujer con importantes lesiones efectuadas con un arma blanca. Posteriormente, un médico ha certificado su fallecimiento. En el lugar también se encontraba el presunto autor de los hechos, con el que la víctima convivía”, informó la Policía.

Finalmente el varón fue controlado y detenido por los efectivos de la Policía Municipal de Bilbao en actuación conjunta con recursos de la Ertzaintza. La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Bilbao ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre. Tras tomarle declaración junto a la comitiva judicial, la magistrada ha acordado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por la presunta comisión de un delito de homicidio. Está previsto que el varón permanezca en el hospital en un módulo separado bajo custodia policial y que una vez le den el alta hospitalaria sea trasladado a un centro penitenciario.

Euskadi tiene habilitado el teléfono 900 840 111 para mujeres víctimas de violencia. Se trata de un servicio telefónico público y gratuito que funciona las 24 horas del día, los 366 días del año y que estará atendido por profesionales cualificados. Más de 30 mujeres han sido asesinadas en 2024 en España, que ha registrado casi 1.300 casos desde que hay registros, en 2003.