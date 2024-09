Crece la brecha entre PNV y ELA y augura un otoño caliente en conflictividad: “Es una desgracia para el conjunto del país”

El cambio en las formas que buscó Imanol Pradales al reunirse con el sindicato ELA después de más de una década sin que un lehendakari mantuviera un encuentro con la cúpula de este sindicato, no ha supuesto más que una pequeña tregua en el enfrentamiento abierto entre el PNV y el sindicato mayoritario en Euskadi. Aunque el propio Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, reconocía tras el encuentro con Pradales del mes de julio su satisfacción porque se hubiera retomado la comunicación, en lo que parecía la apertura de un nuevo clima de relaciones, la decisión de ELA de no asistir a la mesa para un pacto por la salud en Euskadi ha vuelto a abrir la 'caja de los truenos'. El enfrentamiento, que nunca llegó a saldarse, ha subido de tono, y la brecha entre el partido del Gobierno y el sindicato mayoritario se amplía, augurando que el próximo otoño será de nuevo caliente en lo laboral. La legistatura de Urkullu se cerró con tres huelgas generales de los empleados públicos y la advertencia directa de que los paros continuarían con el próximo gobierno.

El propio lehendakari Pradales se mostró decepcionado el pasado miércoles con la decisión del sindicato ELA de “renuciar” a estar presente en la mesa de salud porque considera que es “propagandística”, este sábado ha sido Koldo Mediavilla, miembro del Euskadi Buru Batzar (EBB) del PNV el que ha cargado duramente contra la central, a la que ha calificado de llevar a cabo una “dinámica antisistema” y dedicarse a “construir levantando barricadas”. “Es una desgracia para el conjunto del país”, ha lamentado.

El dirigente nacionalista ha considerado que la “pertinaz negativa” de este sindicato a “participar en escenario alguno en el que se pretenda consensuar mancomunadamente mejoras en las políticas públicas” supone “una desgracia para el conjunto del país”. En este sentido, Mediavilla ha señalado a través de una entrada en su blog que, “pese a que Lakuntza accediera a entrevistarse con el lehendakari en primera instancia, la dinámica antisistema de ELA persevera”. Tras recordar que ELA no participará en el diálogo en el seno de la mesa de sanidad “porque no creen que el nuevo Gobierno tenga intención de introducir cambios de fondo en el ámbito sanitario”, el dirigente jeltzale ha recordado que en lo que respecta a ELA no hay “ni nuevo tiempo, nuevo gobierno, nuevo talante, ni nada”. “Mucho hablar de la necesidad de cambio, de voluntad negociadora y, a la hora de la verdad, mutis por el foro. ELA, a su bola. Construir levantando barricadas”, ha reprochado. “La salud pública, evidentemente, tiene problemas”, ha reconocido Mediavilla, “pero estos no se arreglarán con quienes sólo saben formular huelgas como recetas sanadoras.”

Además, ha señalado en su escrito que, aunque ELA argumenta para ser el único sindicato que no está en la mesa, “que ellos no alimentan iniciativas que solo tienen un valor propagandístico y carecen de contenido real”, “luego, por lo bajini piden exclusividad, bilateralidad y que se negocie con ellos por la puerta de atrás”.

Lo cierto es que en estos últimos días el sindicato ha ratificado que su apuesta está en las relaciones bilaterales frente a las mesas multilaterales, y así se lo ha trasladado también al vicelehendakari Mikel Torres en su encuentro de esta pasada semana, pidiéndole una “reflexión honesta” sobre lo que considera el “fracaso y la inoperancia” de las mesas de diálogo social. El Gobierno vasco, sin embargo hace una apuesta decidida por potenciar este foro, en el que se sientan con el Ejecutivo los empresarios y los sindicatos CCOO y UGT, LAB tampoco está.

ELA ya anunió tras reunirse con Pradales que ese encuentro no cambiaba su estrategia de ser contrapoder, y que no estaría en la Mesa de Diálogo Social, pero el primer portazo a una oferta de diálogo del lehendakari sobre Osakidetza supone toda una declaración de intenciones en su intención de convertirse en abanderado del 'contrapoder' al Ejecutivo.