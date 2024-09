ELA exige al Gobierno vasco una “reflexión honesta” sobre el “fracaso” de las mesas de diálogo social

Justo tras anunciar que no asistirá a reunión de la mesa para abordar un pacto vasco por la sanidad, una delegación del sindicato ELA encabezada por su secretario general, Mitxel Lakuntza, ha exigido al Gobierno vasco una “reflexión honesta” sobre lo que considera el “fracaso y la inoperancia” de las mesas de diálogo social. Así se lo ha transmitido Lakuntza este miércoles al vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, que ha cerrado la ronda de contactos con su encuentro con ELA y con la patronal Confebask. “Es evidente que los problemas de la clase trabajadora no se solucionan en esas mesas, la incapacidad de los agentes que participan en poder mostrar ningún tipo de avance relevante deja al descubierto la inoperancia y su fracaso”, ha señalado el sindicato tras el encuentro.

Habrá que esperar hasta este jueves para que Torres valore de forma conjunta la ronda que ha realizado este semana, pero es seguro que el vicelehendakari no comparte el planteamiento de fracaso de estas mesas, ya que tanto él como el propio lehendakari son firmes defensores de los foros de diálogo social y han animado a ELA a integrarse a ellos junto al resto de los sindcatos. De hecho, tras hacerse pública la decisión de ELA de no asistir a la mesa de sanidad, Pradales se ha mostrado “decepcionado” porque “el principal sindicato de Euskadi no crea que es importante participar en la mejora del sistema vasco de salud”. Ha lamentado que se haya “autoexcluido” del encuentro y le ha pedido una reflexión. Mientras tanto, ha asegurado que el sindicato tiene “la silla guardada” para cuando quiera trabajar “en favor de la sanidad pública de Euskadi, ha dicho Pradales en declaraciones a los medios tras su reunión en Pamplona con la presidenta de Navarra.

El caso es que Lakuntza ha trasladado a Pradales también su malestar por lo que ha denominado “déficit democrático” de estos organismos sociolaborales en los que no participa, como es el caso de Osalan, Lanbide, el CRL o el CES. En estos organismos los puestos que está dejando libres ELA se están repartiendo entre el resto de los sindicatos, y eso no está gustando nada a ELA. “No se respetan las mayorías de cada grupo y se usurpa la representación”, dicen.

Al margen de sus quejas sobre los órganos y mesas sociolaborales, con las que en parte justifica su ausencia en la reunión del pacto por la salud de este jueves, ELA ha trasladado a Pradales “su voluntad para mantener una relación bilateral con el vicelehendakari y su gobierno para trabajar y explorar posibles acuerdos”. Como punto de partida, ha exigido a Torres que sitúe como prioridad la salud laboral para garantizar políticas que terminen con el alto número de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se registran en la CAPV. En este sentido, ha pedido el aumemento de las “inspecciones y sanciones para aquellas empresas que anteponen beneficios a la seguridad y la vida de las y los trabajadores”, y ha pedido “incrementar la plantilla de inspectores de trabajo a 120”.

Por último, con respecto a la conflictividad laboral, ELA ha trasladado al Gobierno vasco que “pongan el foco en la actitud y estrategia patronal. La mejor manera para reducir la conflictividad laboral es un cambio de postura por parte de la patronal, para que afronte la negociación de los convenios desde la aceptación del reparto de unos beneficios que los últimos años han superado todos los récords”. En este sentido, ha defiendido de nuevo la huelga como estrategia ante “la negativa de la patronal vasca a aceptar mejoras básicas como el incremento del IPC o el fin de la brecha salarial”.

Precisamente el vicelehendakari Torres se ha reunido también este jueves con una representación de Confebask encabezada por su presidenta, Tamara Yagüe. Según ha señalado la patronal vasca se ha trasladado a Torres la “disposición absoluta” a trabajar “conjuntamente” por el desarrollo económico y empresarial, la creación de empleo y el bienestar de la sociedad vasca en su conjunto.