Cuenta atrás para Iturgaiz como presidente del PP vasco: se busca candidato a lehendakari

La cuenta atrás para Carlos Iturgaiz como presidente del PP vasco parece activada ya. Con el arranque del curso político y las elecciones autonómicas cada vez más próximas –aunque sin fecha–, los tambores de un congreso en el partido para la elección de un nuevo liderazgo y de la consiguiente candidatura a lehendakari han empezado a sonar con fuerza. Lo han demandado públicamente, de hecho, los presidentes de Álava, Iñaki Oyarzábal, y de Gipuzkoa, Muriel Larrea. Oficialmente, no hay ningún calendario definido para una cita pendiente desde inicios de 2017 y que llega con muchísimo retraso. Extraoficialmente, todo apunta a que en cuanto se resuelva la investidura del próximo presidente del Gobierno se acelerarán los trámites para preparar ya la oferta renovada de cara a los comicios vascos y hay ya dirigentes que no tendrían reparos en postularse, aunque solamente lo admiten en privado. En boca de todos están Javier de Andrés, ahora diputado, y Laura Garrido, la 'número dos' en Euskadi.

Iturgaiz, que fue presidente en otra época anterior (de 1996 a 2004) y que luego hizo una larga carrera como eurodiputado, fue el candidato de urgencia encontrado por Pablo Casado ante la abrupta salida de Alfonso Alonso. El exministro se había plantado ante Génova y había demandado tanto un proyecto más foralista y pegado a la realidad vasca como que no se firmara una coalición leonina con Ciudadanos, un experimento que ha terminado saltando por los aires este verano entre acusaciones de transfuguismo. Iturgaiz, al frente de PP+CS, obtuvo seis escaños, cuatro de ellos 'populares', aunque ahora son cinco por el salto de Luis Gordillo, que logró el acta no en la noche electoral sino el escrutinio posterior.

Esas elecciones fueron en julio de 2020 y, pese a los números negativos, con menos escaños y votos, Génova le dio también a Iturgaiz las llaves del partido ese otoño, poniendo fin a un breve interregno de Amaya Fernández, próxima a Alonso. Fue proclamado presidente sin congreso, en una junta directiva. No es una fórmula extraña en el PP vasco, ya que Antonio Basagoiti, Arantza Quiroga o Alfonso Alonso también tomaron el control su primera vez así. El problema es que Iturgaiz no ha sido refrendado en un congreso desde entonces, hace tres años y medio. Alonso fue candidato a lehendakari en septiembre de 2016 y obtuvo el refrendo a los pocos meses. El máximo órgano del PP se reunió por última vez en marzo de 2017. Aquella cita fue sin compromisarios, asamblearia: un militante, un voto. Eso sí, en 2019 se hizo una convención política que hizo visible una fuerte tensión con Génova, entonces representada por Cayetana Álvarez de Toledo, con quien se enfrentó Borja Sémper.

En mayo, en este periódico, Oyarzábal manifestó con claridad que Iturgaiz no debería continuar. Ahora, en septiembre, Larrea ha dicho lo propio en 'El Diario Vasco'. Fuentes internas indican que nada se dijo del asunto en la reciente junta directiva celebrada en Portugalete con presencia de Miguel Tellado, dirigente nacional. Oyarzábal está al frente de la organización territorial más potente, la de Álava. La segunda, Larrea, es una dirigente más joven y que ha buscado marcar un perfil propio y más abierto. En el Parlamento Vasco, ha llegado a poner en valor acuerdos con EH Bildu firmados por ella misma y más recientemente ha colaborado con el 'lobby' BeBartlet promoviendo acuerdos entre diferentes, incluidos los socialistas.

“No hay horizonte temporal para un congreso próximo. No sabemos si se van a repetir elecciones generales. No sabemos qué va a hacer el lehendakari. Habrá que ubicar el congreso y lo consensuaremos con Génova. Hay que esperar. Tenemos que esperar”, indican desde el entorno de Iturgaiz. Y se añade: “Nadie habló del congreso en la junta directiva. No hay ambiente de congreso. El partido no está en modo congreso”. Todo lo más que ha dicho públicamente Iturgaiz es que está “a disposición del partido”. Lo que sí ha hecho, en todo caso, es pedir un adelanto de las elecciones vascas. “Igual tiene que ir dando por finiquitado este Parlamento y convocando elecciones, porque yo veo que esto no da para más”, le dijo al lehendakari, Iñigo Urkullu, durante su segunda intervención en el reciente pleno de política general del Parlamento Vasco.

Entretanto, han empezado las quinielas. Nadie ha dado el paso público de postularse, pero en privado son De Andrés y Garrido los favoritos. De Andrés fue diputado general de Álava de 2011a 2015, ganó tres veces las elecciones forales, brevemente ocupó un escaño en el Parlamento Vasco y, hasta que ahora ha regresado a la primera línea como diputado en el Congreso, su última posición fue la de último delegado de Mariano Rajoy en Euskadi. Internamente, fue presidente de la organización de Álava durante un corto período. Garrido tiene como mayor activo que domina el euskera, lo que la ha convertido en la cara del PP en todo tipo de debates y entrevistas en ese idioma. Alavesa también, acumula varias legislaturas en la Cámara autonómica con áreas como Sanidad o servicios sociales. Con Iturgaiz se convirtió en secretaria general en Euskadi, la 'número dos' del partido.