EH Bildu pide la dimisión del alcalde del PNV en Trapagaran por gastar "38.900 euros" en comidas, puros y gin tonics

EH Bildu ha denunciado que el alcalde de Trapagaran, Xabier Cuéllar, "se ha gastado casi 40.000 euros en comidas, tragos y gastos de desplazamiento" desde el año 2011, que "no ha justificado", por lo que le ha pedido que presente su dimisión y ha anunciado que estudia llevar estos cobros al Tribunal de Cuentas, recoge Europa Press.

En rueda de prensa, la portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Trapagaran, Elena Reyero, ha denunciado que "los tiquets y notas a mano" que presenta el alcalde "están repletos de incoherencias e irregularidades". "Nos ha costado mucho esfuerzo disponer de estos datos, que revelan la alegría con la que el alcalde ha utilizado y utiliza el dinero público, el dinero que es de todas y de todos. Más de 38.900 euros", ha censurado Reyero. Según ha indicado, "de todo este dinero, analizando solamente los dos últimos años, más del 70% lo ha gastado en comidas y tragos (gin tonics, txupitos, combinados, puros..), y parte del resto, lo ha gastado en viajes que supuestamente ha realizado semanalmente a diferentes zonas del municipio, como La Arboleda o Elgero, cuando la normativa que él mismo ha aprobado dice que los viajes que se realicen dentro del municipio no se cobran".

TRAPAGARAN NO SE MERECE ESTO

Eh Bildu le pide al alcalde:

1.- Que devuelva el dinero que no ha justificado debidamente

2.- Que renuncie de su cargo y presente su dimision pic.twitter.com/w7o6AY2ux2 — Bildu Trapagaran (@bildutrapagaran) 24 de noviembre de 2021

La edil de EH Bildu ha considerado "un escándalo que este alcalde utilice su cargo para manejar el dinero público, que es de todas y de todos, sin ningún control, ni de su grupo ni del propio consistorio". "Es escandaloso que el alcalde gaste el dinero de su pueblo con tan poca decencia y Trapagaran no se merece esto", ha reiterado, para pedir a Cuéllar que "devuelva el dinero que no ha justificado debidamente; esto es, 38.900 euros" y que renuncie de su cargo y presente su dimisión. Además, ha solicitado al Consistorio que las reuniones con empresas y demás administraciones se hagan en el Ayuntamiento y "no en restaurantes y bares" y que "fiscalice bien las dietas y gastos de desplazamientos del alcalde; es decir, sin tiquets y con facturas para cumplimentar los correspondientes formularios oficiales de justificación de gastos".