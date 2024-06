EH Bildu teme la abstención y recuerda que “la movilización” es crucial para “dibujar” un mapa vasco en Europa

EH Bildu teme la abstención y ha recordado este lunes que “la movilización de Euskal Herria será indispensable este domingo” para “dibujar” un “mapa” vasco en Europa. En un acto en Agurain, la portavoz en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha señalado que se está oyendo estos días que “Europa queda lejos, que no se decide nada allí”. “Pero lo que sí estoy escuchando es que quienes no tienen duda alguna -sobre votar o no- son los que nos insultan a las mujeres, los que son xenófobos y clasistas, los que lanzan proclamas de odio contra el colectivo LGTBI”, ha señalado en referencia a los votantes de ultraderecha. “Ellos irán el 9 de junio a votar, y la abstención sólo les favorece a ellos, a la ultraderecha. El fascismo 2.0 acecha a Europa”, ha avisado.

Aizpurua ha señalado, además, que conviene “echar la vista atrás y recordar la crisis de 2008”, una crisis que la pagaron “las clases populares” porque se implantó un “austericidio” que se aplicó sin rechistar por el Gobierno de España, de Euskadi y de Navarra. “Eso demuestra que las derechas, cuando se trata de elegir, nunca tienen dudas. Por todo es tan importante que vayamos a Europa a decir 'no' a precarizar la vida de los vascos. Es necesario que quienes creemos en los derechos y libertades nos movilicemos para hacerles frente”. ha pedido.

También se ha referido a los conflictos bélicos en curso y ha señalado que la coalición desea “una Europa solidaria con Palestina y el Sáhara”. “Queremos una Europa que sea capaz de ser un actor decisivo y no un títere de la OTAN para frenar los conflictos bélicos en Ucrania, Palestina y en cualquier lugar del mundo. Queremos sobre todo una Europa que tenga una clara voz antifascista una voz de solidaridad, una voz comprometida y no arrodillada”, ha defendido.

La portavoz en el Congreso ha acompañado en el acto al que plantean como el “embajador” de Euskadi en Europa, Pernando Barrena, candidato por EH Bildu y número dos en la candidatura de la coalición Ahora República, integrada por ERC y BNG también. Como Aizpurua, Barrena también ha llamado al voto para evitar la abstención: “La vida nos exige que nos mojemos y tomemos partido y si este domingo cuando puedes hacer algo al final decides quedarte en casa, tu lugar lo va a ocupar otro y probablemente lo va a ocupar una de esas opciones de ultraderecha que viene para laminar a los pueblos europeos y los derechos de las personas que tanto ha costado conseguir”.

El candidato ha señalado que “se está hablando mucho de la ultraderecha y de su posible crecimiento y eso representa un problema importante” porque “esa gente tiene una agenda racista, una agenda confesional, una agenda que odia la diversidad de género, de pueblos, de lenguas que no sean la de los imperios que siempre imponen su ley del más fuerte y abandonan a su suerte a los trabajadores y trabajadoras y las clases populares”. “Son gentes que tienen recetas militaristas, que son defensores a muerte de la OTAN y el liderazgo mundial norteamericano y que tienen como referentes a Trump, a Milei a Meloni y a Netanyahu. Es fundamental pararlos y dejarlos fuera del debate político y del juego político”, ha señalado.

Barrena ha recordado que EH Bildu ha hecho ya todo lo posible en su ámbito para “parar a la derecha”. Y ha recordado que en Navarra, “ya vamos por la tercera legislatura sin UPN en el Gobierno” y en Madrid han puesto “pie en pared para impedir que el Partido Popular y Vox tengan la más mínima opción de llegar al gobierno”. “Y lo hemos hecho con los votos de EH Bildu recibidos aquí en Euskal Herria, no le debemos nada a nadie, no le debemos nada a nadie por si alguien también, con mucho respeto lo quiere entender”, ha señalado en clara respuesta a Pablo Iglesias que este domingo en Bilbao pedía el voto de simpatizantes de EH Bildu para Podemos y señalaba que sin la formación morada no se podría haber parado a la derecha, acercar a los presos o poner en marcha el proceso que ha llevado a la Ley de Amnistía.

Barrena ha señalado que “sin ánimo de exclusivismos”, EH Bildu va a ser “la voz vasca en Europa, con visión de país siete territorios, una candidatura con una visión nacional”. El candidato ha abogado por defender la paz en Europa, la desmilitarización y la lucha contra el cambio climático. En este sentido, ha señalado que la lucha por el medio ambiente “es ineludible” y ha recordado a la donostiarra Gladys del Estal, que “murió hace 45 por disparos de la Guardia Civil cuando protestaban ante el proyecto de una central nuclear en Tutera”. “Es un símbolo del ecologismo en Euskal Herria”, ha señalado, y hoy, 45 años más tarde, la reivindicación antinuclear, sobre la desmilitarización y en pro de la paz siguen más vigente que nunca. Hoy, Gladys nos vuelve a representar a todos y a todas, y simboliza la lucha de este pueblo ecologista, euskaldún y antimilitarista. Gladys representa las demandas que EH Bildu llevará a Europa“, ha manifestado.