“Hay clínicas que venden trasplantes de cabello al peso”

Resolvemos todas las dudas que se nos plantean para decidir si hacernos o no un trasplante capilar con uno de los más reputados especialistas capilares de España. El doctor Ney Arencibia, al frente de la clínica que lleva su nombre, tiene a sus espaldas más de 2000 intervenciones y es especialista en trasplante capilar de alta densidad. Nos explica todo lo que los pacientes quieren saber antes decidirse por un injerto capilar para resolver su problema de calvicie común.

¿Cómo elegimos una clínica certificada y fiable para trasplante capilar?

Es importante no dejarse atraer por publicidad agresiva. Hay que exigir un diagnóstico médico, serio con una recomendación de tratamiento, no que nos vendan un trasplante los comerciales. También es buena señal que una clínica tenga su propio quirófano y sean especialistas en diseño de la línea del cabello para que el trasplante quede natural y no se note. El procedimiento deben hacerlo médicos especialistas, no auxiliares o personal enfermería, porque es algo que ocurre.

¿Cuáles son las principales ventajas trasplante capilar frente a otras opciones de tratamiento de la alopecia común?

El trasplante capilar es la técnica más efectiva y la única que permite recuperar cabello en zonas donde se ha perdido. El resto de las opciones no quirúrgicas (mesoterapia, medicamentos) mejoran el grosor del cabello y el aspecto general, pero no hacen crecer cabello donde ya no hay. El injerto nos permite repoblar entradas e incluso grandes zonas de la parte delantera y superior de la cabeza gracias a la zona donante (la parte posterior), donde el cabello no se cae. También podemos poner cabello en cicatrices, barba y cejas, por ejemplo.

¿En qué consiste exactamente el procedimiento?

El trasplante capilar consiste en extraer grupos de cabellos de una zona donante (generalmente la parte posterior de la cabeza) para injertarlos en una zona donde ya no hay cabello (generalmente las entradas y la parte superior de la cabeza, la coronilla). En función del caso, es un procedimiento que puede durar entre 6-8 horas. Algunos casos requieren de dos trasplantes si la zona a cubrir es muy extensa.

¿Cuál es tu técnica favorita de trasplante y por qué?

Siempre la mejor para cada paciente. En realidad, solo existen dos técnicas, FUE y FUSS. A partir de ellas, lo que tenemos son distintas innovaciones en el instrumental o en las formas de implantar el cabello. Muchas clínicas venden el instrumental como técnicas revolucionarias de hacer el trasplante, pero no lo son. Se trata de diferentes métodos de implantación -o herramientas de trabajo- que podemos usar según el paciente, sus necesidades o la zona de la cabeza en la que trabajemos.

Entonces, ¿qué tecnologías avanzadas son las más interesantes para el paciente?

Cada paciente es único y tiene un caso de calvicie específico. Tratamos cada caso siempre con el objetivo de lograr los mejores resultados posibles. Esto implica usar la mejor técnica de trasplante y el mejor instrumental o método de implantación del cabello, ya sea 'DHI', 'Multi-implanter', 'Keep o pinzas'. Pero todo, siempre, en función de las necesidades del paciente e incluso de la zona en la que trabajemos. Vender un sistema de implantación como técnica ideal para todos los pacientes es sinónimo de lo que yo llamo ‘vender trasplantes al peso’.

¿Cómo se determina si un paciente es buen candidato a un trasplante capilar?

Nos fijamos en su tipo de calvicie, en el tiempo de evolución o el estado de avance de la alopecia, el estado de la zona donante (de donde extraemos el cabello sano), los condicionantes personales médicos (enfermedades que puedan afectar) y sus expectativas sobre el resultado.

¿Qué factores pueden hacer inviable un trasplante capilar para una persona?

Una de las principales es que la zona donante no tenga cabello suficiente para que podamos extraer y cubrir la zona con calvicie, sin crear un nuevo problema de despoblación donde no lo había. No obstante, en ciertos casos tenemos opción de extraer cabello de cualquier parte del cuerpo. Otros factores son determinadas patologías del paciente que desaconsejen esta opción o que el propio paciente prefiera otras soluciones sin cirugía. Tenemos a nuestro alcance diferentes tratamientos. Pero tenemos opciones alternativas para estos casos.

¿Muestran a sus pacientes casos de antes y después?

Sí, en la consulta siempre explicamos el procedimiento detalladamente y mostramos a nuestros pacientes casos similares al suyo, para que vean cómo puede ayudarles un trasplante capilar a recuperar su imagen.

¿Qué tipo de anestesia se usa en el trasplante capilar?

Siempre anestesia local. Y dependiendo del paciente, a veces nuestro anestesista utiliza sedación superficial. Procuramos que la experiencia del paciente sea tranquila e indolora, y al mismo tiempo segura. De ahí que tengamos un anestesiólogo presente en quirófano en cada intervención.

Los resultados

¿Qué resultados realistas pueden esperar los pacientes?

En general, todos los pacientes pueden esperar una notable mejora de la cantidad de cabello en zonas donde antes no había. En la mayoría de los casos los resultados son excelentes y en muchos otros realmente espectaculares ya a los seis meses: los pacientes tienen mucho más cabello en las zonas problemáticas y reconocen que su aspecto ha mejorado visiblemente. Siempre injertamos el mayor número de unidades foliculares que sea posible en la sesión de trasplante para lograr los mejores resultados. Sin embargo, es importante ser realista con respecto a sus circunstancias concretas de cada paciente: hay personas con calvicies muy avanzadas que no tienen buena zona donante y pretender volver a tener el cabello de cuando tenían 20 años. La medicina no hace milagros.

¿Cuáles son las posibles complicaciones y riesgos asociados con el trasplante capilar?

Las complicaciones y riesgos son muy escasos, siempre que el paciente esté correctamente diagnosticado por médicos especialistas y el centro médico esté equipado con el instrumental y personal adecuado. En Arencibia todo el personal que participa en un trasplante son profesionales especialistas de cada área: el anestesista, el personal de enfermería, los técnicos auxiliares -expertos en trasplante capilar- y nosotros mismos, los cirujanos capilares, que somos quienes lideramos y llevamos a cabo el procedimiento junto a nuestro equipo. También contamos con un sistema de anestesia por circuito cerrado más eficiente y segura, que ya están implantando otros profesionales, y con un equipo de reanimación que garantiza la seguridad del paciente ante cualquier eventualidad.

¿Cuánto tiempo lleva recuperación del trasplante?

El paciente se va a su casa el mismo día y puede hacer vida normal observando algunos cuidados que se le explican y entregan junto a su kit de recuperación. En un par de semanas se recupera la zona injertada. En la modalidad de trasplante sin rapar el procedimiento resulta más discreto, nadie nota las incisiones.

A lo largo del primer mes del trasplante se suele caer el pelo injertado, pero se trata de un proceso normal debido al procedimiento y que se revierte en unos días. A los seis meses empezamos a ver resultados y aproximadamente al año del procedimiento vemos cómo queda el trasplante definitivamente. Durante ese proceso acompañamos al paciente con sus revisiones periódicas y siempre tiene línea directa con su médico para resolver cualquier duda que surja.

Alternativas al trasplante capilar

¿Hay alternativas al trasplante con buenos resultados para pacientes que no pueden o quieren pasar por quirófano?

Sí, la mesoterapia (inyecciones con Dutasterida) tiene muy buenos resultados, igual que ciertos medicamentos para mejorar el groso del cabello y por tanto su aspecto, aunque no generan nuevo cabello.