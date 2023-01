Barakaldo impulsa un novedoso plan de empleo verde para facilitar la inserción laboral de jóvenes

Con el objetivo de facilitar la inserción laboral de las personas jóvenes más vulnerables, Barakaldo ha puesto en marcha un plan de empleo verde. La iniciativa ha sido presentada por el segundo teniente de alcalde del municipio, Carlos Fernández, y el concejal delegado de Empleo en la agencia de desarrollo local, Juan Antonio Pizarro.

El proyecto ha sido bautizado como ‘Conociendo los empleos verdes’ (en euskera, ‘Enplegu Berdea Ezagutzen’) y consiste en la realización de formaciones en cuatro ámbitos: agricultura ecológica, comercio ecológico, gestión de residuos y energías renovables. El plazo de inscripción está ya abierto y se prolongará hasta el próximo 27 de enero. En total, hay 12 plazas disponibles.

“El objetivo principal del proyecto es contribuir a la definición del objetivo profesional de las personas jóvenes más vulnerables, ofreciéndoles la posibilidad de conocer y poner en práctica sus capacidades, habilidades e intereses en diferentes ámbitos de la economía circular, en el ámbito verde, a través de una capacitación en diferentes áreas temáticas”, ha apuntado Carlos Fernández.

Las formaciones, de carácter teórico-prácticas, se desarrollarán entre el 31 de enero y el 16 de marzo en el edificio Innobak Ugartebeitia, en horario de 09:00 a 14:00 horas. El transporte será gratuito para los participantes y al finalizar recibirán una beca de 200 euros. Además, realizarán visitas a empresas y entidades del entorno para que los jóvenes “conozcan in situ algunas de las posibilidades laborales que se le ofrecen en este campo”.

“Se suele decir que la unión hace la fuerza y este caso es un muy buen ejemplo. ‘Conociendo los empleos verdes’ es un proyecto colaborativo de tres agencias de desarrollo -Inguralde, Egaz Txorierri y Erandioko Behargintza- junto con Garapen, Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo. Y además está financiado por el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación”, ha explicado Fernández.

El propio Carlos Fernández ha advertido que “el colectivo de personas jóvenes, y muy especialmente aquellas que se encuentran desempleadas o inactivas y que no estudian ni realizan ningún tipo de formación, es uno de los que más nos preocupa por las dificultades de inserción laboral que tiene”.

La iniciativa, de hecho, surge de la necesidad de dar una respuesta efectiva y diferente a las necesidades de las personas jóvenes en materias de inserción-socio laboral. Es por ello que en el proyecto ‘Conociendo los empleos verdes’ podrán tomar parte personas menores de 30, con estudios primarios y como máximo ciclo formativo de grado medio, personas desempleadas o aquellas que encadenan contratos de fin de semana o esporádicos en hostelería, mensajería, montaje...

Orientar su futuro profesional

“Este colectivo diana se caracteriza por haber dejado los estudios o que habiéndolos finalizado no se han incorporado al mercado laboral de una forma estable y planificada. Además, un número importante de estas personas, tras iniciar un módulo formativo, lo abandonan dado que no es lo que esperaban, lo que a su vez genera frustración y una baja autoestima en las personas que no saben a qué orientar su futuro profesional”, ha explicado Juan Antonio Pizarro.

En esta línea, el carácter innovador de este proyecto pivota en este elemento de conocer, probar o acercarse a diferentes opciones de futuro vinculadas al empleo verde, conociendo desde dentro los requisitos necesarios, funciones de puestos, tareas a desarrollar etc. “Se trata de que puedan valorar desde la realidad si se trata de un empleo en el que se ven en el futuro y así evitar abandonos en formaciones dilatadas en el tiempo y frustraciones”, ha subrayado Pizarro.

El empleo verde engloba a un amplio número de perfiles profesionales, en concreto a más de 927 perfiles vinculados a la sostenibilidad, energías renovables y tecnologías limpias, recursos naturales y sector primario, industria, movilidad, otras actividades como reparador de bicis, recolector de residuos, operario de reciclado, etc. Estos perfiles varían en base al nivel de estudios, tareas, capacidades, habilidades, titulación etc.

En 2019 en el ámbito de bienes y servicios este sector empleaba a 22.086 personas, lo que suponía el 2,11% de los empleos en Euskadi, y con una tendencia alcista y con empleos de calidad.