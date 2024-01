Plastigaur, especialista en el desarrollo de plásticos sostenibles: “La circularidad es imprescindible para el futuro del planeta, hay que huir de la economía lineal”

El futuro pasa por desligarse de la materia prima de procedencia fósil y por aumentar la reciclabilidad de los productos. En Plastigaur, empresa en la que se especializan en el desarrollo de plásticos sostenibles para sectores tan variopintos como la higiene y la construcción, lo tienen claro. “Nos pusimos como eje estratégico ser un referente en sostenibilidad en el sector de envase y embalaje, y, basándonos en el ecodiseño, comenzamos a desarrollar nuestra gama Ekogaur de soluciones sostenibles, con el objeto de ayudar a nuestros clientes a mejorar el ciclo de vida de sus productos”, explican. Se percataron de que había un “grave” problema, dado que las soluciones de embalaje primario eran multimateriales y difícilmente reciclables, y se aplicaron a ello. “La entrada de materiales circulares en Plastigaur es actualmente del 19,2% y para el 2024 estimamos que superaremos el 25%”, se congratulan. Todas sus acciones están ahora alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible y esperan seguir creciendo y abriendo nuevos mercados con un modelo de negocio basado en la sostenibilidad.

Con 160 profesionales en plantilla, Plastigaur se especializa en el desarrollo de plásticos sostenibles en sectores como el de la higiene, el de la construcción y el de la alimentación. ¿Cuáles son las principales soluciones que ofrece? ¿En qué es innovadora la empresa con respecto a otras?

Desde que en 2017 nos pusimos como eje estratégico ser un referente en sostenibilidad en el sector de envase y embalaje, basándonos en el ecodiseño, comenzamos a desarrollar nuestra gama Ekogaur de soluciones sostenibles, con el objeto de ayudar a nuestros clientes a mejorar el ciclo de vida (LCA) de sus productos. Es decir, a reducir sus emisiones. Esto nos ha llevado a desarrollar materiales con hasta el 70% de contenido reciclado posconsumo, utilización de reciclados químicos y biobasados y también el desarrollo de soluciones 100% reciclables para envases primarios que antes eran difícilmente reciclables.

¿Qué clase de empresas se benefician de su trabajo?

Como fabricante de envase y embalaje primario, secundario y terciario, nos dirigimos a empresas de todos los sectores. Y actualmente la necesidad de lograr soluciones sostenibles en el 'packaging' se ha convertido en una necesidad para todos ellos. Les ayudamos a implementar estas soluciones que les generan importantes mejoras en la huella de carbono de sus productos.

La empresa apuesta por la sostenibilidad y la economía circular. En ese contexto, una de las soluciones que ha conseguido es un material, el polietileno orientado, que permite la creación de embalajes flexibles y complejos que son 100% reciclables. ¿Cómo surgió? ¿Qué supone este desarrollo?

Plastigaur tiene interiorizado el ecodiseño para todos sus procesos y productos, con dos objetivos: reducir la dependencia de materia prima de procedencia fósil y aumentar la reciclabilidad de los productos. En este segundo aspecto, observábamos que existía un grave problema porque las soluciones de embalaje primario son multimaterial y, por tanto, difícilmente reciclables. Por ello, vimos la necesidad en el mercado de desarrollar soluciones monomaterial, para lo cual se sustituye un material (PET, BOPP, BOPA) por un PE monoorientado. Para 2030, el 100% de los envases han de ser 100% reciclables, por lo que ya no es deseo, es una obligación y desde Plastigaur ayudamos al mercado a dar ese paso.

Se marcan como objetivo que el 100% de sus envases y embalajes sean 100% sostenibles. ¿En qué punto se encuentran?

Estamos en pleno proceso, pero consideramos que es imprescindible que toda la cadena de valor esté totalmente concienciada y se pongan los medios y las inversiones para que el residuo plástico se gestione adecuadamente y se convierta en un recurso, una materia prima para nosotros. En Plastigaur hemos demostrado que es posible utilizar materiales reciclados, pero en breve podemos encontrarnos con falta de reciclado de calidad. El segundo tema que ralentiza el desarrollo es el económico, ya que ser sostenible hoy en día es caro y, por tanto, las empresas tiene que velar también por su sostenibilidad financiera. La sociedad en general también ha de darse cuenta de que si queremos ser realmente sostenibles, en un inicio deberemos pagar más hasta que la curva de experiencia avance y las tecnologías se estandaricen.

Y ¿qué proporción de materia prima reciclada emplean?

La entrada de materiales circulares en Plastigaur es actualmente del 19,2% y para el 2024 estimamos que superaremos el 25%. Es curioso que en una sociedad que tiene la sostenibilidad como término más utilizado, la circularidad mundial haya pasado en dos años del 9,2 al 7,2%... Nosotros estamos haciendo nuestros deberes. Esperamos que el resto también los hagan.

La gama Ekogaur se sostiene sobre el uso de material reciclado posconsumo y el desarrollo de material reciclado químico. ¿En qué consiste exactamente?

De todo el residuo plástico que se genera en la sociedad y que llega al punto de separación para ser reciclada, la de mayor calidad se recicla mediante un proceso relativamente sencillo para convertirlo nuevamente en materia prima. Sin embargo, existe otra gran cantidad de plástico que es multimaterial, no está bien separado, esta sucio… que no se puede reciclar mecánicamente y que, por tanto, se incinera o se envía a vertedero. Pero hoy existe una tecnología por la cual ese residuo, mediante una serie de procesos térmicos o gasísticos, se convierte en un aceite que posteriormente pasa a gas etileno y de ahí a polietileno virgen, de forma que el origen nos es fósil, sino de residuo por lo que mejoramos sensiblemente la huella de carbono. Actualmente también hay polietileno de origen aceite de cocina usado, residuos vegetales, residuos de papeleras…

Es curioso que en una sociedad que tiene la sostenibilidad como término más utilizado, la circularidad mundial haya pasado en dos años del 9,2 al 7,2%

Es fundamental saber qué usos se le pueden dar a cada plástico. ¿Desde qué punto del proceso se sabe qué usos se le van a dar una vez haya cumplido su finalidad primaria? ¿Qué importancia se le brinda desde la empresa a la circularidad?

La circularidad es algo crítico para el futuro del planeta y no solo para el plástico, sino para todos los materiales existentes. Hay que huir de la economía lineal. En Plastigaur lo tenemos claro desde el inicio del proceso cuando ecodiseñamos los productos. Pero un material (sea el que sea) no es circular o sostenible por sí mismo, es el sistema el que lo convierte en sostenible. Es decir, nosotros podemos fabricar un material con un 70% de reciclado posconsumo con una huella ambiental (LCA) mínima, pero si posteriormente no se deposita en contenedores para ser reciclado, se convierte en un residuo lineal, con las emisiones que ello genera.

Están comprometidos también con los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. ¿En qué se plasma ese compromiso en el día a día de la actividad de la empresa?

Todas las acciones que realizamos en materia de sostenibilidad medioambiental, social o económica están directamente relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Y en todas las comunicaciones tanto internas como externas que realizamos sobre los compromisos voluntarios que adquirimos, hacemos mención al ODS que se está trabajando.

La facturación anual de la empresa está cifrada en más de 70 millones de euros. ¿Qué objetivos se marca de cara al futuro?

Nuestros objetivos se basan en seguir creciendo y abriendo nuevos mercados con nuestro modelo de negocio basado en la sostenibilidad. Queremos aprovechar nuestra ventaja competitiva en mercados en los que todavía están incipientes los nuevos desarrollos sostenibles para ganar cuota de mercado con soluciones que también ayuden al medio ambiente.

¿Cómo se han beneficiado en la empresa del apoyo de BBVA?

BBVA es una entidad financiera que está 100% comprometida con la sostenibilidad. Está aplicando políticas orientadas a convertirse en entidad tractora para que sus empresas clientes incorporen la sostenibilidad en su estrategia. En nuestro caso concreto, el BBVA ha sido un banco que nos ha apoyado siempre en toda nuestra trayectoria y como no podía ser de otra manera también lo ha hecho en las inversiones que hemos tenido que acometer para el cambio de modelo que hemos realizado pasando de una economía lineal a una circular.