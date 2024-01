Euskadi da por seguro que los pellets que han llegado a la costa vasca no son del Tocanao

Euskadi da por seguro que los pellets que han llegado a las costas vascas no proceden del Tocanao. Investigadores de Azti consideran que tienen procedencia diferente y, a falta de un último análisis por realizar, descartan que su procedencia sea la misma que el vertido que está llegando de forma masiva a las costas gallegas, según ha confirmado Ohiane Cabezas, investigadora del centro tecnológico Azti: “Esos pellets no son los de Galicia”, ha señalado. La investigadora de Azti ha comparecido junto al viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz, en la presentación de los dos barcos pesqueros que participarán en la recogida de pellets, si es que se ven de forma masiva en las aguas. El viceconsejero ha señalado que el barco de inspección del Gobierno vasco ha salido a la mar tres días y no ha encontrado pellets por el momento, por lo que no están llegando en cantidades significativas. Ya el consejero Josu Erkoreka, que preside la mesa de crisis constituida por la llegada de pellets a la costa vasca, señalaba el pasado jueves que “no es un fenómeno nuevo” la llegada de estos residuos a las playas, por lo que podían no estar relacionados con el vertido en la costa gallega.

Como previsión de lo que pueda pasar en el futuro, porque todo depende de las corrientes marinas, dentro del plan de crisis, denominado Itsasertza, el Gobierno vasco ya tiene a punto dos buques en Santurtzi equipados con redes especiales para la recogida de esos plásticos, si fuera necesario. Se trata de los barcos pesqueros 'Hiru Anaiak' y 'Rokillo', que permanecerán en puerto, listos para intervenir si se considera preciso. Estos barcos están equipados con redes de tipo neuston, con un paño bastante tupido, con una luz de malla de 1.000 micras, así como con una de repuesto de 500 micras. Se trata de una red usada muy comúnmente por la comunidad científica en sus campañas de investigación para recoger muestras de basuras marinas, microplásticos y plancton.

Según han detallado “la forma de trabajo es familiar tanto para los arrantzales como para las personas que hacen campañas científicas: Ante el avistamiento de una acumulación de pellets o basura en la superficie del mar, se lanza la red y se arrastra siguiendo la mancha Cuando la red está llena de material, se limpia lo acumulado dentro y se vuelve a repetir la operación hasta limpiar la mancha”.

Tras las pruebas realizadas a bordo, se harán ajustes en la operativa y, una vez validada, se replicará siguiendo una estrategia que consistirá en que cada barco haga un muestreo al día en las mismas secciones de la superficie del mar. Esto permitirá observar si hay variaciones significativas de llegada de pellets.

Gipuzkoa

Por su parte, el diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha afirmado que, “en estos momentos”, no prevén una llegada “masiva” de pellets a Gipuzkoa ya que, tras las simulaciones que está haciendo Azti, “hay muy poca probabilidad”. No obstante, ha afirmado que “hay que ser prudente y esperar a que pasen, por lo menos este fin de semana”, al tiempo que ha detallado que se realizará vigilancia diaria para detectar algún tipo de incidencia.

Asensio ha señalado que “de ocho a nueve y media se va a hacer todos los días la vigilancia de si hay algún tipo de incidencia, alguna posible llegada de pellets y analizar si son procedentes de Galicia o no. En ese momento, si fuera necesario, activaríamos el servicio de limpieza de la propia Diputación”, ha puntualizado.