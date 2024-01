Euskadi no ve motivos para subir la alerta por los pellets pero sacará dos barcos con redes para neutralizarlos

Los Gobiernos central y vasco inician con colaboración y trabajo conjunto pero con enfoques diferentes la previsible crisis por la llegada de pellets a las costas vizcaínas y guipuzcoanas, como ya ha pasado en Galicia, Asturias o Cantabria tras el naufragio del Toconao en Portugal. Cada Ejecutivo ha convocado sus propias mesas de crisis, aunque la otra institución participa como invitada en la del otro. El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha indicado este jueves que “el Estado no ha actividado el plan estatal de defensa de la contaminación” por lo que “el plan que se ha de tomar como punto de referencia” es el autonómico, ya puesto en marcha el martes. Asimismo, portavoces de ambas administraciones han verbalizado diferencias sobre la posibilidad de neutralizar los plásticos en alta mar, esto es, antes de que lleguen a las playas, medida que cuestiona el Estado, según ha trasladado el delegado del Gobierno, Denis Itxaso. De momento, hay dos barcos listos para salir con redes especiales a atraparlos.

Erkoreka ha recordado que Euskadi no está en fase de “emergencia” como otras comunidades cantábricas, sino de “alerta”, un estadio previo para movilizar y preparar los recursos. “Es una medida inicial, meramente de cautela. No hay razones objetivas para adoptar medidas más drásticas”, ha recalcado en una rueda de prensa celebrada tras la primera reunión de la mesa de crisis del plan, llamado Itsasertza. Sí se incidirá en el seguimiento de la mar y del análisis de los primeros pellets que se están encontrado. De hecho, ha matizado que la aparición de plásticos “no es un fenómeno nuevo” -“en Navidad he paseado por las playas y había pellets”- y que no hay confirmación de que estén llegando ya los restos del Toconao. Será el lunes cuando se revise el escenario con una nueva reunión de Itsasertza.

El plan especial de emergencias ante casos de contaminación marítima Itsasertza fue ideado en 2019 y no había sido aplicado hasta ahora. Se trata de un foro presidido por el vicelehendakari y en él participan otros organismos autonómicos, forales y del Estado. La del Estado fue convocada este miércoles y tiene un buen número de miembros repetidos, si bien está dirigida por Itxaso.

En Euskadi las muestras recogidas desde este martes en la playa de La Arena las analiza el instituto Azti en un laboratorio de Derio. Azti también monitoriza los movimientos en la mar y hace simulaciones para prever posibles llegadas. Su director, Rogelio Pozo, ha manifestado que lo recogido especialmente en Bizkaia es “polietireno” inerte y con aditivos. Pero faltan elementos de comparación con lo recogido en Galicia para saber si proceden del Toconao. De hecho, en la misma línea que Erkoreka, ha apuntado que desgraciadamente estos contaminantes son muy recurrentes y que pueden llevar tiempo en las playas o en las aguas. Asimismo, ha lamentado que es imposible verlo en la mar. Incluso en Galicia, donde llega masivamente, no es posible ver corrientes.

Las simulaciones de Azti hablan también de que en los próximos “cuatro días” no se prevé una “arribada” de pellets en “cantidades importantes” a Euskadi. ¿Qué riesgos presenta este vertido? ¿Son peligrosos? “Estamos en contacto con el PET en muchos objetos habituales. Eso no quita que es un material extraño en el mar. Pero consumir pescado es seguro, tan seguro hoy como hace un mes o tres meses. Pero sí puede generar daños en el ecosistema. Hay que reducir el uso de plástico. Espero que esto sirva para concienciar”, ha indicado Pozo.

El Gobierno ha confirmado que el barco enviado para hacer exploraciones en alta mar no ha detectado aún posibles materiales contaminantes, aunque se asume que es semitransparente. En todo caso, el viceconsejero de Pesca, Bittor Oroz, ha insistido en capturarlos en la mar, porque es más seguro y menos caro. Ha recordado la experiencia del Prestige, donde se hizo algo similar para neutralizar el fuel. Hay dos barcos de Santurtzi, el Hiru Anaiak y el Ronquillo, a los que se añadirán dos redes especiales muy tupidas y que permitirían capturar las pequeñas bolas de microplástico.

Desde Bizkaia, Álex Peláez, director de Medio Ambiente, ha indicado que la Diputación está preparando el dispositivo de respuesta. Se han movilizado ya 60 personas y podrían llegar a 100. Igualmente ha pedido la colaboración de asociaciones y voluntarios. “Pero únicamente se activarían si no se pudiera hacer frente con medios propios de las instituciones. Queremos reiterar el llamamiento a la tranquilidad. Que no se acuda a las playas de forma individual. El que quiera participar que lo haga a través de las entidades Bizkaia Gara y Sare Berdea. Son pequeños, en caso de pisarlos se entierran y pueden dificultar las labores de identificación y limpieza”, ha señalado.

En el caso de Gipuzkoa, no hay “motivos de preocupación”, en palabras del diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio. “Pero estamos preparados para actuar si fuera necesario”, ha indicado. Este viernes se reunirán con todos los municipios costeros de la provincia para analizar la información. “Mensaje de muchísima tranquilidad”, ha añadido Asensio.