Eusko Alkartasuna se escinde en Vitoria: los críticos se quedan con la sede histórica del partido

Nuevo capítulo en la pugna entre el sector oficial y el crítico dentro de Eusko Alkartasuna. Esta vez, con la sede, el Alkartatxe de la calle de San Prudencio de Vitoria, en el epicentro de la lucha entre ambas facciones. La dirección, como ha adelantado la Cadena Ser, asegura que los propietarios del local, algunos de ellos encuadrados ahora en el sector crítico, no han prorrogado el alquiler, que ya venció a mediados de agosto, por lo que la sede tendrá que trasladarse ahora a otro lugar en la Cuesta de San Francisco, también en el centro de Vitoria. El histórico partido vasco, fundado en 1986 como escisión del PNV con el primer lehendakari de la democracia, Carlos Garaikoetxea, como gran impulsor y desde 2011 integrado en lo que ahora se conoce como EH Bildu, está instalado en el 'lawfare' y ha quedado a merced de tres juezas, una de Vitoria, una de la Audiencia Provincial de Álava y otra del Tribunal Supremo, que han de dilucidar cuál será el futuro de la formación.

Desde el sector oficial, minimizan el alcance de este movimiento y lo achacan a un traslado que entra dentro de lo normal. El sector crítico, por su parte, habla de una “cuestión de contratos”. “Este Alkartetxe no era propiedad de EA. Ha estado alquilado toda la vida, desde el año 1986. Había un alquiler del bar y un alquiler de las oficinas. Simplemente no se ha renovado el contrato”, explican desde el sector crítico del partido. “El último contrato largo finalizaba en 2021 y, al estar en pandemia, se ha ido alargando durante meses, pero lo que se ha hecho es no renovar”, aseguran.

A la vista de que el alquiler vencía a mediados de agosto, los alquilados —el sector oficial del partido— iniciaron ya en julio el proceso de mudanza. En una fotografía tomada a mediados de agosto por elDiario.es/Euskadi, por ejemplo, se puede ver cómo se cargaban varias ikurriñas en la furgoneta de una empresa de mudanzas. En este contexto, el sector oficial trata el traslado como un mero cambio de sede y ha anunciado ya un acto en Vitoria para el próximo domingo en la nueva sede de la Cuesta de San Francisco, con el que dará comienzo al nuevo curso político y celebrará los 36 años de historia de las siglas. “La apuesta de Eusko Alkartasuna será por articular medidas estructurales y transformadoras que permitan atajar de raíz el origen de la situación y por el fortalecimiento del estado de bienestar para mejorar las condiciones de vida material de la gente y proteger a los sectores de la población más vulnerables”, ha adelantado la formación en un comunicado. Ese mismo día, también en Vitoria, el sector crítico celebrará en el propio Alkartetxe su propio acto. “Allí estaré. Radicalmente abertzales, pacifistas que condenamos el uso de todo tipo de violencia con fines políticos, socialdemócratas y comprometidos con la democracia interna”, ha propugnado en redes sociales Maiorga Ramírez, parlamentario navarro y cabeza visible del sector crítico.

La crisis interna de EA se remonta al congreso de 2017, en el que afloró un fuerte sector crítico apoyado por el lehendakari Garaikoetxea, de 84 años, y otros históricos. En sus ponencias políticas reclaman un regreso al sistema inicial de cuotas en EH Bildu, con peso para los partidos fundadores al entender que Sortu está fagocitando a los otros socios de la formación. Este mismo domingo, en un acto celebrado en Donostia, los críticos han vuelto a insistir en la necesidad de que la izquierda abertzale no se haga con el control de EH Bildu a través de Sortu. Acusan a esta formación, dirigida por Arkaitz Rodríguez, de fagocitar al resto de socios de la formación, entre los que, además de EA, también se encuentra Alternatiba.

Aquel congreso de 2017 lo ganó Pello Urizar, muñidor de la alianza con la recién legalizada izquierda abertzale y con una escisión de IU, Alternatiba, a lo que luego se sumaría el partido Aralar, fundado como corriente pacifista dentro de la antigua HB. Pero Urizar dimitió en 2019 y se convocaron unas primarias. Como sucesora continuista se presentó Eva Blanco, vicepresidenta del Parlamento Vasco, y los críticos apoyaron a Maiorga Ramírez. Pero, ya con mucha polémica interna, la candidatura de Ramírez quedó anulada al no llegar al mínimo de avales en todas y cada una de las organizaciones territoriales, en este caso en la de Iparralde. Blanco quedó proclamada automáticamente como secretaria general.