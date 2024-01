La familia declarará ya fallecido al fotógrafo vitoriano Borja Lázaro, desaparecido hace diez años en Colombia

La familia del fotógrafo vitoriano Borja Lázaro, desaparecido en 2014 en Colombia, lo va a declarar ya oficialmente fallecido. “No lo vamos a hacer por deseo, sino por temas administrativos, para dejarlos zanjados y prevenir problemas que pudieran surgir en el futuro”, explica su hermano Sergio en las vísperas del que será ya el décimo aniversario de su desaparición.

El fotógrafo Borja Lázaro, natural de Vitoria, desapareció en La Guajira de Colombia la noche del 7 al 8 de enero de 2014, cuando tenía 34 años y estaba allí elaborando un reportaje. Ahora habría cumplido los 44. Familiares y allegados han tratado durante los últimos años de mantener viva la llama de la búsqueda con actos que celebran con puntualidad, pasado el día de los Reyes Magos. “Uno de los motivos es volver a sacar a la luz el caso y que no decaiga. Es una manera de recordarle y de hacer visible también la esperanza que tiene la familia en conocer qué pudo pasar. La mantenemos. Queremos saber lo que pasó esa noche”, comentaba su hermano Sergio en 2023 en conversación con este periódico. “Mientras se siga hablando de un desaparecido, no estará desaparecido del todo”, recalcaba.

Por norma general, se ha de esperar a que transcurran diez años desde la desaparición de una persona para poder declararla legalmente fallecida. Hay excepciones, sin embargo, como el caso de las personas que ya hubiesen cumplido los 75 años en el momento en el que se ausentan —para las que tan solo hay que esperar cinco— y el de los tripulantes de aviones o barcos que tengan un accidente o naufraguen, cuando basta con apenas ocho días si no se recuperan los cuerpos. Explica el hermano que la legislación lo permite y que la familia ha decidido hacerlo no por deseo, sino “por temas administrativos”, para evitar que surjan en el futuro problemas relacionados.

El transcurso del tiempo, sin embargo, no atenúa los sentimientos de la familia. “Es frustrante después de todos estos años que no hayamos conseguido resolver qué sucedió. Es duro no tener ningún indicio”, lamenta Sergio. Este 2024, a las 12:30 del domingo 7 de enero, la familia volverá a reunirse para honrarle, esta vez en la plaza de los Celedones de Oro, frente al edificio de Correos. “Queremos recordar que la familia sigue aquí, esperando a saber qué es lo que pasó y tratando de encontrarlo”, apunta el hermano.