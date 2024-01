Sumar, Podemos, IU y Equo aplazan una reunión y se dan unos días para retomar las negociaciones en Euskadi

La cabeza visible de Sumar en Euskadi, Lander Martínez, dijo en el arranque de 2024 en RNE que las negociaciones con Podemos, IU y Equo para que la izquierda no nacionalista a la izquierda del PSE-EE vaya unida en las elecciones vascas se han “enfriado” en las últimas jornadas. Varias voces en ese espacio habían dado la referencia de Navidad o de fin de año y, como es evidente, el plazo no se ha cumplido ni hay ya ninguna fecha en el horizonte. Llegan también los ecos de Galicia, donde había un acuerdo entre los partidos que la militancia de Podemos ha rechazado y que Pablo Iglesias torpedeó pidiendo incluso el voto para el BNG. Según fuentes de la negociación, en Euskadi no se celebró una reunión prevista para este jueves. Se desconvocó a última hora y se trabaja en buscar una fecha para retomar las conversaciones a cuatro la próxima semana, aunque es evidente que el punto de fricción principal está entre Sumar y Podemos.

Si bien los comicios no están convocados y se esperan para abril, dos meses después de Galicia, la posible nueva marca de izquierdas se está viendo con el resto de formaciones o ya en plena precampaña, como PSE-EE y PP, o a punto de lanzar a sus candidatos, como PNV y EH Bildu. En los diferentes partidos implicados en el proceso se apela a la discreción sobre los posibles avances o sobre las diferencias para tratar de encauzar la situación porque todas las partes coinciden en que con unas perspectivas electorales a la baja una doble candidatura sería un suicidio político, y más con EH Bildu creciendo como alternativa al PNV en el espectro de la izquierda.

El último Sociómetro daba tres escaños a esa marca en torno a Sumar y Podemos cuando ahora Podemos e IU tienen seis y en la anterior legislatura esos partidos y Equo llegaron a once. Es recordado el caso de 2012, cuando Izquierda Unida se enfrentó a una candidatura de idéntico nombre pero en euskera, Ezker Batua, fruto del cisma interno. Ambos quedaron fuera del Parlamento aunque los votos sumados habrían bastado para lograr escaños.

“Claramente nosotros seguimos trabajando porque entendemos que lo mejor para el espacio progresista en Euskadi es que haya una única candidatura amplia. Pero es verdad que el devenir de la cuestión en Galicia nos hace rehacer algunos [términos de la negociación]. Es importante trabajar en un acuerdo con garantías de que quierens lo suscriben van a poder sacarlo adelante”, manifestó en RNE Martínez dando a entender que no desean pactar con Podemos si luego las bases pueden tumbarlo. El partido morado en Euskadi ya ha avisado de que sí o sí hará esa consulta, aunque también ha demandado “autonomía” a su dirección estatal en una petición que se puede hacer extensiva al entorno de Iglesias aunque formalmente no ocupe ningún cargo.

Ya es conocido que Sumar pretender ejercer de “fuerza tractora del espacio” y que Podemos no comparte que se repita el modelo de las generales, donde así fue. Vienen insistiendo en que esta formación no tiene estructura propia. También está decidido que sí o sí será una mujer la candidata, aunque no hay consenso sobre la figura de Miren Gorrotxategi, actual portavoz en el Parlamento Vasco. Es muy relevante la clave de que Gorrotxategi fue candidata en 2020 precisamente porque se impuso en unas primarias a otro sector de Podemos encabezado por Martínez y que ahora son los que dirigen Sumar en Euskadi tras abandonar ese partido. Sin embargo, no hay ningún nombre alternativo encima de la mesa por ahora, aunque Sumar está haciendo movimientos en este sentido.

Hasta la fecha, sí se había avanzado en buscar una marca que satisficiera a todas las partes y que hiciera visible tanto el concepto de Sumar como Elkarrekin e incluso las siglas de los partidos. IU y Equo siempre han demandado visibilidad. El reparto de las listas sí es más complejo. Hay cuatro patas y tres escaños asegurados, aunque otros sondeos internos apuntaban a un escenario algo más favorable y próximo a los datos de 2020. Yolanda Díaz mejoró en las generales los datos de Elkarrekin en las municipales y forales, de 70.000 a 127.000 apoyos. Además de Sumar y Podemos, IU tiene que tener un puesto de salida. Ahora tiene dos de los seis escaños en la Cámara vasca. En el caso de Equo, su gran referente y candidato a lehendakari en solitario en 2020, José Ramón Becerra, ha sido nombrado ya alto cargo del Gobierno de España. Fuentes de los partidos insisten en que la negociación sigue abierta y en que continuará en los próximos días.