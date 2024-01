Los usuarios de dos líneas del metro de Bilbao se quedarán un mes sin descuento del 50% en el billete

Finalmente, los usuarios de las líneas 1 y 2 del metro de Bilbao serán los más perjudicados por el caos en la aplicación de la prórroga de los descuentos en el transporte público en 2024 mientras que, en general, los viajeros del resto de operadores y los de la línea 3 del suburbano, operada por Euskotren, sí tendrán ese 50% garantizado más o menos con carácter inmediato. Este grupo se quedarán en un agujero sin descuentos en sus billetes durante un mes, entre el 14 de enero y el 14 de febrero. Fuentes de Bizkaia han indicado que, por ejemplo, desde el 14 de enero estarán listos los ajustes en Bizkaibus y Bilbobus y en Álava y en Gipuzkoa la situación el 1 de enero fue muy similar a la del 31 de diciembre aunque no fuera hasta el 3 de enero cuando PNV y PSE-EE rectificaron y confirmaron que se mantendrán los billetes a mitad de precio como el pasado año.

Bizkaia es el territorio más golpeado en este rocambolesco cambio de año en el que se han visto envueltas las diferentes administraciones gestoras a la hora de dar continuidad a los descuentos en el transporte, sufragados en un 20% por las instituciones vascas y en otro 30% por el Estado. Ni siquiera la rectificación política de última hora con el acuerdo al que llegaron el PNV y el PSE-EE el pasado miércoles extendiendo el descuento también a las tarjetas Barik anónimas de acumulación de saldo, las que usan el 85% de los vizcaínos, ha conseguido igualar la situación de los usuarios vizcaínos con los de Álava o Gipuzkoa donde la aplicación de los descuentos del 50% está ya en marcha.

El Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) ha aprobado en su reunión de este jueves extender el descuento del 50% en el precio de los viajes a los que se abonen con tarjeta Barik de acumulación de saldo, cumpliendo con el acuerdo político. El descuento de la mitad del precio del billete en todos los abonos temporales y multiviaje y Barik de saldo se mantendrá en todas las líneas de metro de Bilbao hasta el 14 de enero por otro error, en este caso de hace seis meses. Dando dos semanas más al año se suple el 'retraso' con el que las líneas 1 y 2 del metro de Bilbao aplicaron también la prórroga anterior del descuento del 50%. Durante los primeros 14 días de julio hubo tarifas normales allí mientras el resto de la ciudadanía podía viajar a mitad de precio en el tranvía de Vitoria o en un autobús de Donostia.

Pero, ¿y el 14 de enero? No habrá descuentos. Durante un mes el acuerdo entrará en un período de exposición pública y alegaciones. En ese tiempo, los usuarios de Barik tendrán que pagar la totalidad del billete. Si usan bonos multiviaje, tendrán la bonificación del 20%. Esto afecta a las líneas del organismo Metro Bilbao, la 1 y la 2, ya que la 3 es de Euskotren y tiene un procedimiento de respuesta más ágil.

Extrapolando los datos del dinero que se ahorró en el mes de julio al no aplicar los descuentos, Metro Bilbao ahorraría alrededor de 81.486 euros diarios, 2,4 millones en un mes, salvando las diferencias del volumen de usuarios entre julio y enero, dos meses con meteorologías muy diferentes pero también con eventos muy dispares. En aquellos días se juntaron el Tour de Francia y el BBK Live, por ejemplo. En aquellos días, según datos oficiales, hasta un 71,5% de los 23.000 usuarios diarios fueron con tarjetas anónimas, lo que da una idea del alcance de lo ocurrido. Si ya hubo quejas en julio, ahora se han multiplicado. Desde la oposición, EH Bildu ha encabezado la petición de comparecencias en Juntas Generales de los responsables de trasporte por considerar que se dejaba fuera a la mayor parte de los usuarios.

La línea 3 del metro se quedaría fuera porque depende de Euskotren, operador autonómico. Los descuentos serán ahí del 50%, también con Barik anónima, lo mismo que en el tranvía de Bilbao y en el resto de trenes de Euskotren. El Consorcio de Transportes de Bizkaia asegura que los descuentos se extenderán hasta febrero de 2025 para compensar este 'agujero' aunque hay que tener en cuenta que eso depende también de la financiación que llegue desde Madrid que, en principio se extiende sólo hasta el 31 de diciembre. Fuentes forales recalcan que no habrá problemas porque el decreto estatal ofrece “flexibilidad” siempre que el dinero se pida y se tramite antes del cambio del próximo año.

En Bizkaia el lío de las tarifas se traslada también a los autobuses de Bizkaibus y de Billbobus. Aquí hay tres situaciones diferentes ahora mismo. Desde el 1 de enero con la Barik normal se paga la totalidad del billete. Es decir, el descuento es del 0%. Hay un descuento del 50% con una Barik personalizada con bonos Bidai 50, Bidai 70 y Bidai Oro (ilimitado). Esto es una novedad estrenada con 2024, ya que antes no había este tipo de servicios en los autocares forales. Pero es que, además, hay un 20% para titulares de una Barik personalizada. ¿Por qué? Al ser un título “consorciado”, se le aplican los calendarios del CTB y está dentro del período transitorio al igual que las líneas 1 y 2 del metro de Bilbao. Cuando se acabe la prórroga de dos semanas, esto decaerá.

Pero no habrá agujero. A partir del 14 de enero, se aplicará el 50% en estos bonos y también en las Barik anónimas, según confirman fuentes de Bizkaia. Pasará lo mismo en Bilbobus. Ese día se habrá ordenado el panorama. Es mejor que el metro pero en Vitoria, por ejemplo, Tuvisa (que incluye el BEI) no ha modificado en ningún momento su funcionamiento y aplican el 50% con Bat anónima, aunque hay colas para personalizar la tarjeta en vista del revuelo y posibles cambios en el futuro. Ahora bien, ÁlavaBus había requerido la Bat personalizada para ir a descuentos progresivos en función del uso. De hecho, había abierto una oficina 'ad hoc' para el cambio. Ahora todos tendrán en los autocares forales el 50% y los del modelo personalizado podrán lograr bonificaciones adicionales si son usuarios habituales. En Gipuzkoa, la Mugi anónima también se beneficiará de los descuentos, que se amplían en función del número de viajes que se hagan. Se ha acordado este jueves también al calor del pacto político, pero aquí el porcentaje no es comparable al de la Barik. Y es que Gipuzkoa dispone de un sistema que ya primaba el uso y para ello se requería una tarjeta nominativa.

Las fuentes consultadas indican que se ha actuado así, particularmente en Bizkaia, porque se había previsto un cambio de modelo sin que el Estado mantuviera su financiación. Recuerdan que Pedro Sánchez citó descuentos para parados o jóvenes, no dar continuidad a todo el modelo. Las decisiones en el CTB se tomaron 24 horas antes de que el presidente presentara el decreto para 2024. Con todo, no se reaccionó en los últimos días de 2023 y solamente cuando la bola de nieve era gigante se ha rectificado. En el PSE-EE recuerda que el PNV ya torció el morro con la primera prórroga de los descuentos, a finales de 2022, y recalcan que aunque tenían un acuerdo previo ahora modificado no podían “no aplicar un decreto de Sánchez”. “¿Cómo no íbamos a aprovechar ese dinero?”, indican las fuentes consultadas. En este sentido, el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, ha asegurado en la Cadena Ser que habría sido una irresponsabilidad no hacer uso de unos fondos pensados para fomentar el transporte público.

Asimismo, ya se han conocido los datos de Renfe, operada directamente por el Estado y que, además de los servicios de media y larga distancia, tiene Cercanías en las áreas metropolitanas de Bilbao y Donostia.

Según la información proporcionada por la Delegación del Gobierno en el País Vasco, Renfe ha expedido más de 108.000 abonos gratuitos de Cercanías y Media Distancia en Euskadi entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del año pasado. Del total de títulos multiviaje gratuitos expedidos, 101.622 corresponden a abonos para viajar en los diferentes núcleos de Cercanías, mientras que los 6.518 abonos restantes son para trayectos de Media Distancia.

La utilización de los abonos durante este 2023 ha supuesto un incremento de viajeros en trenes de servicio público en Euskadi. En los nueve primeros meses del año, Renfe ha incrementado un 46% el número de viajeros transportados en los servicios de Cercanías y Media Distancia en el País Vasco respecto al mismo periodo de 2022. Con este incremento, se han registrado un total de 16.682.528 clientes en los servicios públicos de Renfe. En lo que respecta a Cercanías, los datos acumulados durante los primeros nueve meses de 2023 ascienden a 10.917.695 clientes en Bizkaia y 5.440.306 en Gipuzkoa. La cifra de clientes en trayectos de Media Distancia en Euskadi alcanza los 324.527 viajeros, un 80% más que en igual periodo del ejercicio anterior.