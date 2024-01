PNV y PSE-EE rectifican tras una reunión de alto nivel y habrá un 50% general en el transporte público en Euskadi

PNV y PSE-EE, los dos partidos que controlan las instituciones vascas, han mantenido este miércoles a las 13.00 horas en Sabin Etxea, la sede central nacionalista de Bilbao, una reunión de alto nivel para rectificar la decisión de solamente garantizar los descuentos en el transporte a los portadores de títulos personalizados y multiviaje, lo que dejaba fuera de las rebajas del 50% a miles de usuarios con tarjetas anónimas de saldo acumulado. Ambas delegaciones, en pocos minutos, han accedido a prorrogar tal cual en todo el año 2024 el mismo modelo que lleva vigente desde septiembre de 2022 y que empezó como como una ayuda contra la inflación como el descuento en la gasolina y que ahora se ha mostrado exitoso para incentivar la reducción del uso del vehículo privado.

En concreto, PNV y PSE-EE enmiendan un punto concreto aprobado el 31 de octubre en otra reunión entre ambas formaciones. “EAJ-PNV y PSE-EE han acordado mantener el próximo año 2024, con cargo a las Administraciones vascas competentes, la bonificación del 20% en las tarifas de los títulos de transporte personalizados y los abonos. [...] En el supuesto que el Gobierno del Estado mantenga en 2024 la ayuda para el descuento de un 30% del coste de los abonos en los servicios de transporte públicos para la totalidad de las Administraciones públicas de la CAE, la bonificación anterior servirá como complemento a dicha ayuda, de manera que se alcanzaría la bonificación total del 50% de los ya referidos títulos y abonos que fomenten el uso intensivo del transporte público de viajeros”, decía textualmente aquel pacto.

Después de la reunión y por varios canales, PNV y PSE-EE han empezado ya a lanzar mensajes en el sentido de garantizar a la ciudadanía que en 2024 se mantendrán los descuentos del 50% en el transporte público. El Estado abona un tres quintos del descuento (el 30% del precio del billete) y las instituciones locales los otros dos quintos (el 20%). El resultante deja en un 50% el precio, aunque los transportes estatales como Renfe ofrecen bonificaciones propias. La palabra clave de la normativa es “multiviaje”. Se regulan descuentos para usuarios habituales y se emplea ese concepto. En Euskadi, sin embargo, se había interpretado hasta ahora que las Barik, Bat y Mugi de saldo y anónimas eran también equivalentes a esos bonos con un número tasado de viajes o de días.

Aunque no se produjo ninguna comunicación oficial como tal de que iba a haber cambios, es evidente que la aplicación literal del acuerdo anterior hizo que el 1 de enero hubiera importantes cambios en relación al 31 de diciembre. En Bizkaia, por ejemplo, las tarjetas Barik no personalizadas no ofrecen rebaja en el precio y es necesario adquirir títulos multiviaje. Y ya han empezado a llegar las rectificaciones ante las quejas y dudas de la ciudadanía. En el caso vizcaíno, este mismo jueves está prevista una reunión del Consejo de Transportes de Bizkaia (CTB) y se acordará que todos los títulos, también la tarjeta Barik ordinaria que funciona con saldo y que es la más común, queden rebajados. Fuentes del PNV han “garantizado” a Europa Press que los representantes institucionales de ese partido votarán a favor de retomar los descuentos del 50% en todos los supuestos. La presidenta del CTB es la diputada general, Elixabete Etxanobe.

Sin embargo, no va a ser posible que se aplique la medida con carácter inmediato en todos los operadores. En Bizkaia, se apunta a la segunda mitad de febrero como el momento en que se reordene la situación, dado que los cambios tarifarios exigen procesos administrativos con plazos tasados. A cambio, se promete que estará en vigor un año desde su puesta en marcha y no hasta el 31 de diciembre. Ya hay un precedente. En julio de 2023 hubo unos días con tarifas normales en el metro porque también se zozobró a la hora de prorrogar el 50% y, de hecho, el metro opera hasta el 14 de enero con las tarifas de 2023 por aquel problema. Estas fuentes del PNV insisten en que no “reculan” sino que han hecho una segunda lectura del decreto estatal para aplicar de una forma más beneficiosa para los usuarios. Fuentes socialistas indican que están muy “satisfechos” porque se ha logrado el resultado que ellos esperaban.

En Gipuzkoa habrá también un ajuste similar. En un inicio, todo apuntaba a que los autobuses forales Lurraldebus iban a dejar sin descuento a las tarjetas Mugi anóminas y con un 20% a las personalizadas, pero ahora se apunta a un 50% de rebaja durante todo 2024 y para todo el mundo. “Todos los usuarios de Lurraldebus podrán disfrutar de este servicio en los mismos términos que en 2023”, ha afirmado la diputada del ramo, la socialista Azahara Domínguez. En todo caso, Mugi continuará desarrollando su modelo de tarifas decrecientes en función de la posición social y el uso del servicio, “llegando hasta la gratuidad a los colectivos más vulnerables”. Ese marco es precisamente hacia el que caminaba Euskadi, con descuentos variables y no lineales.

En el caso de Álava, donde se emite la tarjeta Bat, los autobuses forales sí que habían empezado a exigir tarjetas personalizadas para aplicar un sistema de descuentos similar al de Gipuzkoa, aunque esto ya había sido anunciado. Por el contrario, los servicios de autobuses urbanos de Vitoria y de tranvía operan exactamente igual, con un 50% también para los usuarios con los billetes anónimos de saldo. Eso sí, las informaciones contradictorias han empujado a cientos de personas a querer personalizar sus Bat y se están empezando a generar colas.

Fuentes de la reunión, a la que ha asistido el viceconsejero de Transportes, Pedro Marco, acompañando a la dirigente socialista Begoña Gil y en la que los miembros del Euzkadi Buru Batzar Joseba Aurrekoetxea y Koldo Mediavilla han ejercido de anfitriones, indican que se trataba de evitar “agravios comparativos” y de aclarar el panorama a la ciudadanía. Este mediodía desde el servicio de información de Bizkaia se indicaba que no tenían ninguna confirmación oficial de lo que iba a suceder y en Álava y Gipuzkoa directamente las líneas estaban colapsadas.