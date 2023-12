Caos en los descuentos en el transporte a las puertas del nuevo año: incertidumbre y muchas diferencias en Euskadi

Lo primero (y parece que la única certeza): los cambios en las tarifas del transporte público a la hora de aplicar los descuentos aprobados por el Gobierno vasco y el central no entrarán en vigor el día 1 de enero. Será, como pronto, desde el día 14 cuando los usuarios tengan que estar atentos para ver si se les aplican las bonificaciones o no. A partir de ahí, lo único que está totalmente claro es que los descuentos van a dejar de ser aplicables para la totalidad de los ciudadanos, como hasta ahora, aunque usaran una tarjeta de acumulación de saldo, tipo Barik. Ahora sólo se beneficiarán de los descuentos los usuarios habituales del transporte público. Salvo algunas excepciones, como las de los autobuses urbanos de Vitoria, Tuvisa (incluido el BEI), donde “no va a cambiar nada”, dicen. Porque ésa es otra cuestión. Si un nuevo acuerdo no lo remedia, los sistemas serán diferentes según los territorios y, por lo tanto, los ciudadanos no se beneficiarán por igual de los descuentos aunque precisamente una prioridad en los últimos años era que Barik, Bat y Mugi fueran intercambiables entre sí y válidas en toda la comunidad autónoma.

Recapitulemos. La primera y gran diferencia es que ahora la bonificación del 20% aplicada por la Administración vasca, que se suma al 30% del Gobierno central para reducir el precio del billete en todos los transportes hasta el 50%, se aplicaba a los bonos, pero también a las tarjetas de acumulación de saldo, que no tienen en cuenta el uso y que se utilizan en Bizkaia y Álava, las Barik o Bat. respectivamente. La Mugi que se utiliza en Gipuzkoa ya reduce el precio del billete a medida que se hace más uso del transporte público. Ese sistema Mugi parece que era la idea que originalmente se pensaba extender en todo Euskadi como así se votó en el Parlamento, pero finalmente se ha optado por opciones diferentes en cada territorio. Aunque todavía ni el personal que se encarga de informar a los usuarios tiene muy claro qué es lo que va a pasar. Este mismo viernes, en atención al usuario del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) se aseguraba que seguiría siendo efectivo el título Barik y no es así. Sólo lo será hasta el 14 de enero. A partir de ahí será necesario tener abonos o tarjetas temporales y personalizadas.

Bizkaia es territorio donde los usuarios salen peor parados. Para acceder a los descuentos la tarjeta Barik ya no servirá y deberán usarse, por ejemplo, los bonos Bidai, que aunque supongan un descuento obliga al usuario a pagar por adelantado un máximo de 50, 70 viajes o ilimitados durante un mes a partir de la fecha de compra. El precio varía en función de las zonas que se incluyan. Es decir, sólo será rentable en el caso de que se tenga claro que se va a utilizar casi en su totalidad, porque si no, lo que se gana con el descuento se perderá por los viajes pagados y no usados. Será necesario hacer cuentas. Estos títulos podrán utilizarse en Metro Bilbao, Euskotren, tranvía de Bilbao, Kbus (Barakaldo), Lejoan Busa (Leioa), Sopelbus (Sopela), funicular de Larreineta, Bilbobus y funicular de Artxanda. Los títulos Bidai se adquieren mediante una tarjeta Barik personalizada. Este mismo viernes toda la oposición ha recriminado al equipo de Gobierno de Bizkaia que no se apueste por el transporte público porque se quedará la mayoría de la población fuera de los descuentos.

Una tarjeta Bat personalizada será necesaria para viajar en los autobuses forales de Álava (AlavaBus) que han decidido adoptar el sistema Mugi de descuentos en función de la frecuencia de uso del transporte. El modelo ofrecerá rebajas progresivas por tramos: de 1 a 20 viajes al mes tendrá el 40% de descuento, de 21 a 50 viajes al mes, el 48%, y a partir de 51 viajes mensuales el 56% de rebaja. Estos descuentos se ampliarán tras confirmarse que se mantienen los descuentos del Gobierno central. Esto ya estaba anunciado independientemente de las medidas estatales y autonómicas y, de hecho, se ha habilitado una oficina especial en la estación central de autobuses de Vitoria para hacer este trámite con los bonos. Es una operación rápida y gratuita, pero implica una tarjeta con fotografía y datos e intransferible. También es imprescindible para los menores de 12 años que quieran viajar gratis en Tuvisa, como hasta ahora.

Por el contrario, desde los autobuses municipales de Vitoria, Tuvisa, confirmaban este viernes que no está previsto realizar ningún tipo de cambio para el público en general. Es decir la tarjeta Bat anónima será suficiente para beneficiarse de los descuentos. “Oficialmente no hay nada. Los descuentos van a ser los mismos”, señalaban este viernes a los usuarios en el servicio telefónico y en la oficina física de la Bat. Una funcionaria, de hecho, mostraba su sorpresa por el interés de los usuarios en cambiar de bono a uno nominativo. La Bat se emplea también para los tranvías de Euskotren y, en principio, tampoco se prevé ningún cambio. En lo que respecta a Gipuzkoa, mantendrán el mismo sistema que hasta ahora, la tarjeta Mugi, pero deberá ser personalizada para entrar en los descuentos.

EH Bildu, principal fuerza de la oposición en Euskadi, ha considerado “inaceptable” que las tarjetas no personalizadas de Bat, Barik y Mugi “no tengan descuentos en 2024”, al quedar “excluidas de la bonificación del 20% que aplican las instituciones” y ha señalado que se trata de una “incoherencia política y fraude social”, que supone “una grave tergiversación de las decisiones políticas anunciadas con pomposidad”. Recordaba EH Bildu que los usuarios de tarjetas no personalizadas y de sólo saldo “muchas veces son personas de renta baja que tienen problemas para acceder a la tarjeta personalizada” por lo que considera “injusto” que estas personas “se queden sin descuento”.

Mientras tanto, desde el PSE-EE, partido que tiene el Departamento de Transportes en el Gobierno vasco y también en las diputaciones, piden “prudencia”. El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, aseguraba este viernes que “todavía no hay una decisión tomada al respecto”, y remarcaba que los socialistas son quienes han “impulsado y garantizado los descuentos”. “Ahora tocará analizar las circunstancias que se están viviendo para tomar las decisiones adecuadas en esos órganos” de transporte en cada territorio. “Son decisiones que se tienen que tomar en determinados órganos y, de momento, no se han tomado”, decía en el transcurso de una rueda de prensa en la que ha sido interpelado varias veces por esta cuestión.

No obstante, ha recordado que el Parlamento votó a favor de tender a un sistema tarifario que tuviera en cuenta el uso intensivo del transporte público, la condición personal socioeconómica y de colectivos con necesidades especiales. Y, por si quedaba alguna duda, ha animado a la ciudadanía vasca a hacerse una tarjeta personaliza de transporte porque “ahí sí que tienen garantizados los descuentos”. “Ahí sí que verdaderamente van a tener la oportunidad de gozar de unos descuentos y creo que es una posibilidad que sigue estando ahí y que le permitirá, desde luego, seguir contando con unos descuentos en tanto en cuanto sea un usuario habitual haga uso de esa tarjeta y haga un uso más habitual del transporte público”, ha afirmado.

Por otra parte, los usuarios de Renfe en Euskadi podrán obtener a partir de este sábado, al igual que en el resto del Estado, los nuevos abonos gratuitos de Cercanías, servicios de proximidad y Media Distancia para viajar hasta el 30 de abril, tras la aprobación por parte del Gobierno de la prórroga de esta medida, que lleva vigente desde septiembre de 2022. La gratuidad se aplicará durante todo el año, aunque por periodos de cuatro meses, siendo necesario obtener un nuevo abono en cada uno de estos periodos. Se tendrá que seguir pagando 10 euros en concepto de fianza, que se devuelve si se han hecho más de 16 viajes, o de 20 euros en el caso de los Media Distancia.