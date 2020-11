El Gobierno vasco implora que se deje de comer y beber en la calle: "No hagamos en bancos y jardines lo que no se puede hacer en las terrazas"

"No hagamos en bancos y jardines lo que no se puede hacer en las terrazas". El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha implorado a la ciudadanía que no busque resquicios para sustituir el servicio de hostelería por reuniones informales en la calle con productos recogidos como pedido para llevar. "Que se deje de consumir y consumir en la calle", ha recalcado Zupiria, que ha subrayado que "las papeleras aparecen abarrotadas de envases y rodeadas de colillas" de cigarrillos desde que Euskadi decretó el cierre de bares y restaurantes. Además, hay algún colectivo que se está desplazando desde la ciudad hasta locales de carretera que sí permanecen abiertos para automovilistas y transportistas. Es más, mientras pronunciaba estas palabras justo enfrente de la sede de la Presidencia vasca había una alta concentración de personas sentadas en el suelo almorzando.

Eso sí, el Gobierno ha tenido que desdecirse y admitir que los locales de hostelería pueden vender también solamente cafés o bebidas sin necesidades de que se hagan pedidos de comida, algo que sí estaba autorizado para degustaciones o panaderías y que había generado algún "agravio comparativo". Ahora, "se podrán vender cafés o bebidas no alcohólicas para llevar" en todo caso, mientras que cervezas o vino solamente se entregarán completando lotes de comida. "En todo caso, se recuerda que su consumo en la vía pública está expresamente desaconsejado", ha enfatizado el Ejecutivo. Zupiria ha razonado que lo que está tratando de evitarse es el encuentro de personas sin mascarilla, sea cual sea el escenario o el contexto.

Aunque los números parecen marcar una tendencia descendente en Euskadi desde hace una semana, aproximadamente, el escenario es de "transmisión muy alta", recuerdan las autoridades sanitarias. "Estamos muy lejos de los datos para volver a una situación normal", ha recalcado Zupiria. Así las cosas, el plan es "mantener la tensión". El lehendakari, Iñigo Urkullu, ya adelantó que las medidas restrictivas se mantendrían al menos todo el mes de noviembre y públicamente ya se aventuran regulaciones especiales de cara a Navidad. No obstante, este miércoles hay consejo interterritorial entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autonómicas y este jueves reunión de la mesa de crisis de la emergencia sanitaria en Euskadi (el denominado LABI) para hacer seguimiento de los indicadores, evaluar el efecto de las medidas en vigor y plantear posibles revisiones.